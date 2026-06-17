Brita Iberia factura 24 millones en 2025 y acelera su apuesta por la hidratación inteligente

Brita Iberia, filial de la empresa alemana especializada en productos de filtración de agua, cerró 2025 con una facturación de 24 millones de euros, un 6% más que el año anterior. Tal y como explicó la compañía este martes en Barcelona, durante una presentación ante los medios de comunicación, "el resultado llega en un momento en el que el consumo diario de agua, la reducción de residuos y la búsqueda de soluciones más prácticas tienen cada vez más peso tanto en los hogares como en las empresas". En este escenario, explican, la filtración sigue ganando terreno como alternativa para el día a día.

Entre sus líneas de negocio, la división de hogar fue una de las principales palancas del crecimiento, ligada al avance de hábitos de consumo orientados a reducir el uso de botellas de plástico de un solo uso y a una mayor atención al consumo diario de agua dentro de casa.

La digitalización

En contraposición, la división profesional, que engloba servicios para sectores como la hostelería y el vending, se mantuvo más estable, cuyas empresas buscan cada vez más soluciones que ayuden a optimizar procesos, reducir incidencias técnicas y mejorar la eficiencia operativa.

Con este objetivo, la empresa lanzó al mercado BRITA iQ World, un ecosistema digital para la gestión de la filtración que integra herramientas como iQ Meter, PURITY C iQ e iQ Portal. Estas soluciones permiten la monitorización en tiempo real, el mantenimiento predictivo y un mayor control del rendimiento de los equipos. El grupo también ha lanzado recientemente una botella que integra tecnología de autolimpieza, filtración y conexión con la aplicación de BRITA para monitorizar la hidratación en tiempo real.

En referencia a estas novedades, Brita asegura que "las innovaciones, en últimos años, suponen el mayor factor de crecimiento de la empresa. Registraron crecimientos de doble dígito en 2025 y se espera que la tendencia se mantenga durante 2026".

Nuevas generaciones

Con la vista puesta en los próximos meses y en un proceso de reposicionamiento de marca, Brita ha lanzado la campaña global "Own Your Thing", con la actriz Millie Bobby Brown como embajadora, con la que aspira a evolucionar hacia una marca lifestyle y acercarse a las nuevas generaciones de consumidores. La campaña ha sido ideada por la agencia Leagas Delaney, con producción de Anorak y dirección de Hanna Maria Heidrich.

De cara a 2026, la compañía seguirá impulsando soluciones de filtración e hidratación inteligente, con especial atención a categorías de mayor valor añadido y a experiencias cada vez más conectadas para consumidores y profesionales. "A Brita se la conoce por las jarras de agua", reconoce la directora de la filial española, Claire Wright, "pero en los últimos años hemos diversificado nuestra cartera de productos y estamos dejando atrás esa imagen", explicó a EL PERIÓDICO.

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Con una facturación de 727 millones de euros en el ejercicio 2024 y una plantilla global de 2.433 empleados al cierre de ese mismo año, el Grupo Brita es una empresa familiar con sede en Taunusstein, cerca de Wiesbaden (Alemania). La compañía engloba 27 filiales nacionales e internacionales y centros operativos, además de contar con cinco centros de producción ubicados en Alemania, Reino Unido, Italia y China.