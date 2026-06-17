Cómo mejorar la jubilación
Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “La pluriactividad y el pluriempleo pueden influir en tu prestación de jubilación”
El funcionario de la Seguridad Social explica que los periodos de actividad laboral superpuestos, aunque no aumentan los años cotizados, sí elevan la base de cotización
Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre cómo mejorar la pensión: "La demanda de empleo puede tener consecuencias muy importantes"
Con el objetivo de llegar a fin de mes, son muchas las personas que recurren a un segundo trabajo o actividades profesionales alternativas. De esta forma, cada vez más trabajadores consideran el pluriempleo o la pluriactividad como una alternativa.
Sin embargo, lo que no muchos saben es que estos periodos de actividad extra pueden tener efectos positivos sobre algunas prestaciones. Según Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, estos periodos superpuestos en tu vida laboral serían elementos clave para la jubilación.
Cómo mejorar la jubilación a través del pluriempleo
Antes de nada, debemos tener en cuenta que cuando una persona compagina varios trabajos, nos podemos encontrar con dos situaciones bien diferenciadas: pluriempleo y pluriactividad.
En el caso del pluriempleo, esta situación se origina cuando un trabajador "cotiza en dos empresas distintas o en dos actividades distintas, pero siempre dentro de un mismo régimen de la Seguridad Social".
En este caso, las bases de cotización se sumarán siempre que no sean inferiores a la base mínima de cotización, ni superiores a la base máxima de cotización.
Qué ocurre en los casos de pluriactividad
Al contrario, se entiende como situación de pluriactividad cuando un trabajador "cotiza en dos regímenes distintos", por ejemplo, en el régimen general y en el régimen de autónomos.
En este caso, se pueden generar dos prestaciones distintas, una por cada régimen, aunque solo si se cumplen los requisitos en cada una de ellas por separado. Por otro lado, si solo se genera una prestación, se sumarían las bases de cotización.
Por ello, hay casos en los que en el informe de vida laboral aparecen periodos superpuestos, aunque estos no pueden mejorar nuestro periodo de cotización. Básicamente, un día de pluriactividad equivale a un día ordinario de cotización.
Sin embargo, el funcionario asegura que estos periodos de gran actividad laboral pueden mejorar de forma significativa la base de cotización y, con ello, favorecer el cálculo de nuestras prestaciones.
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