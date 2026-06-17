Aigües de Barcelona aporta 866 millones de euros al PIB de Catalunya, cerca del 0,3%

La Junta de Accionistas de Aigües de Barcelona ha dado luz verde a las cuentas de la empresa público-privada este miércoles. La compañía de gestión de agua participada por el grupo Agbar y el Área Metropolitana de Barcelona generó una contribuición de 866 millones de euros de contribución al producto interior bruto (PIB) de Catalunya durante el último ejercicio, equivalente al 0,27% del PIB catalán.

El impacto no es solo económico, sino que también tiene una dimensión laboral. En este sentido, la empresa generó 1.235 puestos de trabajos, una cifra que se suma a una plantilla total de 7.958 personas.

Inversión para refrozar el ciclo de agua

Las cuentas también destacan el volumen de inversión realizado en el último ejercicio. Aigües de Barcelona invirtió 59,6 millones de euros en actuaciones destinadas hacia la mejora y preservación del medio ambiente. La empresa ha comunicado que estas inversiones se han orientado a mejorar la producción y el tratamiento de agua.

Además de aprobar las cuentas, la Junta de Accionistas ha servido para actualizar el plan de inversiones orientado a maximizar el aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles y reforzar la resiliencia de las infraestructuras. En este marco, la compañía avanza en las obras de la planta potabilizadora Besòs-Trinitat para recuperar el Rec Comtal como fuente de abastecimiento. Asimismo, está modernizando la planta Estrella en Sant Feliu de Llobregat y la proyección de una nueva línea de tratamiento en la potabilizadora de Sant Joan Despí.

Más de 500.000 beneficiarios de programas sociales

Aigües de Barcelona también mantiene en pie la apuesta por la innovación climática. En 2025, el grupo destinó 5,8 millones de euros a iniciativas de innovación y desarrolló más de 60 proyectos, además de impulsar 15 retos de cocreación junto al ecosistema innovador.

En paralelo, el grupo también ha reivindicado su compromiso social: destinó 3,26 millones de euros en contribución a programas sociales para apoyar a más de 250 iniciativas con 200 organizaciones. Estas iniciativas han beneficiado a más de 500.000 personas y han garantizado el acceso a más de 68.000 hogares a lo largo de 2025.

Dentro del marco del Plan de acción social 2024-2026, Aigües de Barcelona contribuyó a mejorar la calidad de vida de más de 11.000 personas en situación de vulnerabilidad mediante 60 programas de acción social desarrollados junto a 46 entidades sociales en 13 municipios del área de Barcelona.