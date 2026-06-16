"El odio seguro que no te baja el alquiler": UGT lanza una campaña en las empresas contra la extrema derecha

El sindicato UGT de Catalunya ha presentado este martes una campaña de sensibilización contra la extrema derecha en las empresas. "El odio seguro que no te baja el alquiler", ni “te subirá el sueldo”, ni “mejorará la sanidad”, son algunas de las consignas que la central ha incluido en sus materiales de divulgación para frenar el auge del apoyo a ideas xenófobas o a formaciones ultraconservadoras, como Vox o Aliança Catalana.

“No conocemos ningún sitio donde gobierne la extrema derecha y se hayan solucionado los problemas de vivienda o las desigualdades”, ha afirmado el secretario general de la UGT, Camil Ros. El sindicato ha asumido como “un deber” la confrontación, desde la “proximidad” y no desde la “superioridad moral”, de las ideas de extrema derecha.

La organización sindical se activa en un contexto en el que el ciclo político apunta a una posible cadena de victorias políticas de la extrema derecha, como en Francia, donde el año que viene habrán elecciones presidenciales y Marine Le Pen tiene números de ganarlas; así como en España, donde las encuestas dan probabilidades al PP de sumar mayoría absoluta con Vox.

Dicha posibilidad impactaría directamente contra la línea de flotación del sindicato, que durante estas últimas tres legislaturas se ha entendido muy bien con el Gobierno del PSOE (luego PSOE y Sumar) y ha logrado sacar adelante una serie de reivindicaciones, como, por ejemplo, derogar parcialmente la reforma laboral del PP. “Estamos a tiempo [de frenarlo]”, ha afirmado Ros.

Complicidad con los partidos políticos

La UGT lanza a partir de este martes una campaña a través de redes sociales, con carteles financiados por la cooperativa Abacus, que también colgarán en algunos centros de trabajo y compartirán en actos en centros cívicos y sedes territoriales del sindicato. Este mismo martes han organizado un acto de presentación en Barcelona con sus cuadros y algunos partidos políticos –como PSC, ERC, Comuns y Junts-.

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Desde la central también han elaborado un vídeo para moverlo en redes sociales. El mismo proyecta una escena que tiene lugar en un bar, donde un hombre de mediana edad acodado en la barra se queja de que todo ha cambiado, que sus padres se dejaron la salud para dejarles una vida mejor pero sus hijos se han tenido que marchar del barrio por el encarecimiento de la vivienda y el resto de precios. El discurso tiene un giro de guion y cuando parece que el orador va a echarle la culpa a personas como la camarera, negra, detiene su discurso, genera un momento de complicidad con esta y afirma "¿Sabes quién gana? Los que quieren que tu y yo nos odiemos".