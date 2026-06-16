Solo un tercio de los restaurantes catalanes aseguran haber logrado fidelizar a sus clientes, que son "cada vez más exploradores"

Es, posiblemente, uno de los retos más complicados para cualquier negocio, especialmente en aquellas áreas donde la competencia es cada vez más diversa: la fidelización de la clientela. Y en el sector de la restauración, en particular, sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes, hasta el punto de que solo el 29% de los bares y restaurantes en Catalunya aseguran que la mitad de sus comensales son recurrentes. El 65% de los establecimientos reconocen tener tasas de repetición de entre un 30% y un 50%, lo que evidencia la dificultad para generar recurrencia en un momento en el que el cliente "es cada vez más explorador" y tiene, además, una oferta gastronómica que va más allá del tradicional local de comidas, con el 'delivery' y los platos listos para comer que se compran en los supermercados como principales contrincantes.

Con todo, el porcentaje catalán es incluso algo mejor que la media española, donde un 72% de los restaurantes registra tasas de repetición de clientes inferiores al 50%, según el estudio 'Retos y Desafíos de la Restauración en España', elaborado por la plataforma TheFork, que constata que el 43% de los restauradores percibe que los clientes planifican más sus visitas y que el 36% considera que son más exigentes. "Ya no es suficiente depender de una clientela habitual, sino que es clave optimizar la visibilidad 'on line', gestionar bien las reservas y entender cómo se comportan los clientes en cada franja horaria", explica Andrea Fernández, directora de Márketing de TheFork. Así, insiste Fernández, contar con datos sobre reservas, cancelaciones o recurrencia permite anticipar la demanda y "ajustar la estrategia para construir una relación más sólida con los comensales".

Riders de la empresa Glovo trabajando cerca en los alrededores de la Sagrada Familia, Barcelona. / Zowy Voeten

"La restauración catalana está dando pasos importantes hacia una gestión cada vez más profesionalizada, especialmente en ámbitos como el control de la rentabilidad o la digitalización. Sin embargo, el contexto actual exige ir más allá: el verdadero desafío pasa por convertir esa evolución en negocios más eficientes, rentables y capaces de fidelizar al cliente en un entorno cada vez más competitivo", subraya en el mismo sentido Jay Kim, director territorial de TheFork en la península Ibérica.

La rentabilidad del negocio

El informe constata asimismo que el 51% de los restaurantes catalanes asegura revisar semanalmente la rentabilidad de su negocio, en un contexto marcado por la elevada competencia, la presión sobre los márgenes y la transformación constante de los hábitos de consumo. Del resto, un 41% actualiza sus resultados mensualmente y un 8% lo hace una vez al trimestre. El porcentaje catalán es superior a la media nacional, situada en el 39%. En términos de facturación, el 43% de los restaurantes catalanes afirma que las reservas digitales representan más del 50% de su volumen de negocio, frente al 50% en el conjunto de España. En la gestión de reservas, el canal digital continúa ganando peso en Catalunya, prosigue el estudio, que señala que el 58% de los profesionales encuestados utiliza solo herramientas digitales, mientras que un 30% combina sistemas manuales y digitales, y solo un 12% sigue trabajando exclusivamente con libros de reservas de papel.

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Una terraza de Lloret de Mar / Cedida

Finalmente, un 35% de los establecimientos dedica más de dos horas semanales a revisar reseñas, mientras que un 55% invierte entre una y dos horas y un 11% menos de una hora. El análisis muestra que las quejas de los clientes se concentran en aspectos directamente relacionados con la experiencia en el restaurante, destacando los problemas con las reservas (43%), el ambiente en el establecimiento (41%) y la calidad del servicio (34%), lo que pone de relieve la importancia de la gestión operativa en sala y de los procesos de reserva en la satisfacción del cliente, en un contexto de creciente competencia y exigencia.