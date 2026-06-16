Sergi Saborit, subdirector de EL PERIÓDICO, nuevo presidente de la Associació de Periodistes d'Informació Econòmica de Catalunya

La Associació de Periodistes d'Informació Econòmica de Catalunya (APIEC) ha renovado su junta directiva y ha nombrado al subdirector de EL PERIÓDICO Sergi Saborit como nuevo presidente de la entidad. Sucede en el cargo a Eduardo Magallón, jefe de Economía de La Vanguardia, quien ejercía la presidencia desde 2022. La candidatura de Saborit, la única presentada a las elecciones, recibió el apoyo unánime de los socios que ejercieron su derecho a voto, sin abstenciones ni votos en contra.

Sergi Saborit Vilà (Torelló, 1973) llegó a EL PERIÓDICO en junio de 2024 después de acumular una dilatada trayectoria como periodista especializado en prensa económica y en prensa digital. Durante más de 20 años trabajó en el diario Expansión, donde ejerció como redactor y como jefe de sección en Catalunya. Gran conocedor de la industria de la alimentación, distribución y consumo, es también experto en empresas familiares, compañías cotizadas y sector financiero y bancario. Fue miembro fundador del suplemento diario Expansión Catalunya, que se convirtió en la referencia en información empresarial catalana.

Desde 2020 y hasta su incorporación a EL PERIÓDICO fue el director de The New Barcelona Post, diario nativo digital especialmente volcado en dar difusión a noticias de Barcelona y en visibilizar el talento y potencial de la ciudad. Licenciado en Ciencias de la Información (especialidad Comunicación Audiovisual) por la Universidad de Navarra, ha completado su formación periodística con un programa de desarrollo directivo (PDD) en IESE.

Nueva etapa en la APIEC

En esta nueva etapa, la asociación tendrá la prioridad de incorporar a profesionales jóvenes entre sus socios, seguir ofreciendo sesiones de formación en actualidad económica y dar continuidad a la microcredencial de periodismo económico que la APIEC impulsó en 2025 junto con la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Maite Coca, periodista de On Economia, se mantiene como vicepresidenta de la entidad, y la directora de The New Barcelona Post, Elena Busquets, ejercerá las funciones de secretaria en sustitución del periodista de El País Dani Cordero.

Renovación de la junta

La renovación de la junta, en unas elecciones que se celebraron ayer, ha permitido actualizar el 50% del órgano de gobierno de la APIEC y rejuvenecerlo con la entrada de periodistas de nuevas generaciones y perfiles heterogéneos.

La nueva junta directiva también trabajará para poner en valor el papel del periodismo económico "en un contexto de incertidumbre global y desinformación" y defenderá la existencia de secciones de economía sólidas dentro de los medios de comunicación. También reivindicará que esta especialidad se impulse desde las facultades, ya que sus salidas profesionales son muy elevadas, según la entidad.

Para la APIEC también es un pilar fundamental defender "a Catalunya y, en especial, a Barcelona como plaza económica de vital importancia" y, por ello, ha subrayado su objetivo "de contribuir a frenar la pérdida de actividad que se ha sufrido en este ámbito".