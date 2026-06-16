Puig activa el proceso para elegir qué miembros de la cuarta generación entrarán a su consejo

Fue hace 25 años, según su propio relato, que la tercera generación de hermanos y primos Puig decidió que sus hijos ya no trabajarían en la compañía. “Entonces no sabíamos si nuestros hijos serian tontos o listos –bromea Marc Puig, quien ha ejercido estas últimas dos décadas de consejero delegado del grupo perfumero–, era una cuestión de concepción”.

Eso no quiere decir, sin embargo, que los siguientes Puig vayan a desvincularse completamente de la compañía. De hecho, el grupo ha puesto en marcha un proceso para elegir cuales de ellos formarán parte del consejo en representación del resto. No habrá cargos ejecutivos, pero si voz y voto en el camino a seguir por esta empresa de más de 5.000 millones de euros de ingresos anuales.

Así lo verbalizó el mismo Marc Puig ayer en la asamblea anual de socios de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF), un encuentro al que asistieron el president Salvador Illa y el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper (quienes clausuraron e inauguraron el acto), pero que sirvió asimismo como foro de debate al acoger diálogos entre Ramón Sagalés (de Sagalés), Rosa Tous (Tous) Eloi Planes (Fluidra) o Marc Puig (Puig).

El president Salvador Illa en la Asamblea general de socios de l ASCEF / MANU MITRU / EPC

Este último empresario, reciente protagonista de la actualidad económica por las negociaciones, finalmente infértiles, para fusionarse con Estée Lauder, ha explicado que fue precisamente este relevo generacional el que les hizo decidir salir a bolsa. “El mercado es un buen mecanismo de peso y contrapeso: si tomábamos decisiones incorrectas desde el punto de vista del liderazgo o estrategia, habría quien nos lo dijera”, se explayó Puig. “Salir a bolsa te enfrenta al meneo, si no haces bien las cosas”, ha ahondado, frente a un Eloi Planes que vio en la misma decisión una forma de continuar, pero diversificar el proyecto.

En este sentido, la familia Puig ha decidido que solo tres miembros de la siguiente generación, la cuarta, entrarán al consejo de la compañía. Han contratado incluso a cazatalentos para decidir quienes son los perfiles más adecuados para ello. “[El relevo generacional] es el momento más delicado, supongo que por eso solo el 2% de las empresas pasan de la tercera a la cuarta”, reflexionaba el empresario.

Eloi Planes (Fluidra) y Marc Puig (Puig) durante su diálogo con Rosa Tous / MANU MITRU / EPC

Informe sobre la empresa familiar

Se refería a uno de los datos vertidos en el evento, que sirvió también para presentar las principales conclusiones de un informe elaborado entre las cinco cátedras de Empresa familiar catalanas (la de la CEU Abat Oliva, las de las universidades de Girona, Barcelona y Lleida, y la de la UIC). El documento, presentado por Pilar Marqués, directora de la Càtedra de la Universitat de Girona, atestigua que las empresas familiares en Catalunya son más longevas y tienen, 30 años después de su fundación, una tasa de supervivencia 6 puntos mayor al resto; también, sin embargo, que solo un 2,1% llega a la tercera generación siendo una empresa familiar.

Es el principal reto que ha puesto encima de la mesa esta profesora, a la que ha precedido Rosa Tous como presidenta de la asociación. Esta empresaria ha elogiado lo “complejo” y “extraordinario” que es combinar la gestión de una compañía, con las vicisitudes propias de una familia o el arraigo territorial inherente en la mayoría de ellas.

Aportación a la economía catalana

De acuerdo con los datos del informe, son un 84,4% las empresas familiares las que sobreviven transcurridas tres décadas de trayectoria frente al 78,4% de las que son propiedad mayormente de fondos o socios con ninguna relación de parentesco. Nueve de cada diez compañías catalanas son familiares (siguen siendo el 71%, si solo se incluye a aquellas que ya han cumplido los 10 años de vida), y generan casi el 77% de la ocupación privada o el 70% del Valor Añadido Bruto (VAB).

“Las empresas longevas tienen más trabajadores”, compiló Marqués, quien agregó que también son estas las que “generan más valor añadido”. “La longevidad ayuda a la creación de riqueza, es un elemento a cultivar como se pueda”, insistió, reforzando esa idea de que, según el informe, las familiares son compañías menos endeudadas y más rentables (“especialmente las más longevas”) y que, además, tienen más mujeres en los consejos directivos: si las organizaciones no familiares tienen entre un 12% y un 21% de mujeres directivas en su seno, la horquilla va del 21% al 27% en el caso de las familiares