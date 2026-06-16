El Port de Barcelona instala estructuras bajo el agua para regenerar el entorno marino

El Port de Barcelona quiere dejar de limitarse a reducir su impacto ambiental para convertirse en un agente activo de regeneración marina. No es solo reducir el impacto sino contribuir a recuperar el entorno marino. Con este objetivo, este martes ha iniciado el despliegue de las primeras estructuras submarinas del programa RegenPorts, una iniciativa impulsada por la Fundació BCN Port Innovation que aspira a demostrar que la actividad económica y la recuperación de los ecosistemas pueden convivir en un mismo espacio, aseguran.

La primera gran instalación se está realizando estos días en la bocana norte del puerto, en la zona de Marina Vela, donde buzos especializados han mostrado cómo han comenzado a fijar bajo el agua unas estructuras biomiméticas diseñadas para favorecer la colonización de flora y fauna marina. El programa prevé alcanzar alrededor de un centenar de unidades en esta primera fase y ampliar posteriormente la instalación a diferentes puntos del recinto portuario.

Una actividad medible

"Esto supone un punto de inflexión", ha afirmado el director técnico de la fundación, Miquel de la Mano. Según ha explicado, la iniciativa es el resultado de tres años de trabajo y busca convertir la regeneración de la naturaleza en una actividad medible y capaz de generar valor económico. "Queremos que la naturaleza y la prosperidad económica vayan de la mano", ha resumido.

Presentación de RegenPorts en el Port de Barcelona. / Port de Barcelona

Las primeras estructuras instaladas, denominadas Life Boosting Units (LBU), han sido desarrolladas por la empresa Ocean Ecostructures. Se trata de módulos fabricados con materiales de composición similar a la de los corales que se fijan en muelles, diques y otras infraestructuras marítimas para crear hábitats donde puedan asentarse organismos marinos.

"Efecto nursery"

El cofundador y consejero delegado de la 'start up', Ignasi Ferrer, ha explicado que estas unidades generan un "efecto nursery", es decir, funcionan como zonas de cría y refugio para diferentes especies. "Estamos ayudando a que infraestructuras tradicionalmente consideradas hostiles para la naturaleza puedan transformarse en espacios que generan valor ambiental", ha señalado.

La tecnología incorpora además sistemas de monitorización permanente, una de las claves para comprobar que el método realmente funciona. Cada estructura está geolocalizada y equipada para recopilar información que posteriormente se procesa mediante inteligencia artificial. El objetivo es medir con precisión la evolución de la biodiversidad, la calidad ambiental y otros indicadores vinculados a la regeneración marina.

Despliegue internacional

Ferrer ha avanzado que están en conversaciones con empresas para que, a corto plazo, se pueda usar esta información para generar créditos ambientales que faciliten la participación del sector privado en proyectos de restauración ecológica. La compañía, que comenzó a desarrollar esta tecnología hace cinco años, ya la está desplegando también en países como Bélgica y Arabia Saudí y prevé desembarcar próximamente en Estados Unidos.

Unos buzos de RegenPorts se disponen a instalar las estructuras en el Port de Barcelona. / Port de Barcelona

Uno de los objetivos de RegenPorts, donde colabora también la empresa Nactiva, es precisamente atraer a más compañías. El programa ha identificado unas 1.800 hectáreas susceptibles de incorporar soluciones regenerativas y trabaja en cinco ámbitos de actuación distintos de la autoridad portuaria, desde muelles verticales y escolleras hasta fondos arenosos y espacios interiores del puerto. La idea es desarrollar soluciones específicas para cada entorno y construir una plataforma que pueda replicarse posteriormente en otros puertos.

Sin interferencias en el puerto

El consultor de economía azul de la Fundació BCN Port Innovation, Albert Martínez, ha explicado a pie de muelle que los tres años de pruebas realizados en diferentes puntos del puerto, como la zona del helipuerto, Maremagnum o la propia bocana, han permitido acumular experiencia para seleccionar los emplazamientos más adecuados. "Hemos aprendido dónde funcionan mejor las soluciones y cómo integrarlas en la operativa portuaria", ha señalado. La Fundació BCN Port Innovation ha desarrollado además un protocolo operativo y un marco asegurador específico para facilitar la implantación de estas tecnologías sin interferir en la actividad del puerto, como por ejemplo la profundidad a la que se pueden colocar.

Una de las estructuras para regenerar el entorno marino que se han instalado en el Port de Barcelona este martes. / Port de Barcelona

Durante la presentación, el presidente del Port de Barcelona y de la Fundació BCN Port Innovation, José Alberto Carbonell, ha subrayado que el proyecto define un nuevo papel de los puertos. "Nace de la convicción de que la actividad económica y la regeneración del entorno marino son compatibles", ha dicho.

Modelo replicable

Carbonell ha defendido que los puertos del futuro deberán funcionar como nodos capaces de mover mercancías y personas sin renunciar a generar valor ambiental. "Hoy damos un salto de escala", ha asegurado. Aunque el programa se ha desarrollado en Barcelona, ha añadido, se ha concebido desde el inicio con vocación internacional. "Queremos que sea un modelo replicable en puertos de todo el mundo y demostrar que la regeneración marina puede convivir con la actividad portuaria".

Por su parte, la comisionada de Promoción Económica, Comercio y Restauración del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo, ha enmarcado la iniciativa dentro de la estrategia de economía azul de la ciudad para 2030. "RegenPorts no es solo un proyecto ambiental; es también un proyecto de innovación, tecnología y generación de oportunidades", ha afirmado. Quevedo ha defendido que sostenibilidad y competitividad "pueden ir de la mano" en un sector que ya genera alrededor de 11.000 millones de euros de actividad económica en Barcelona.