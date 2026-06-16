El precio de los ingredientes, el personal o llenar las mesas cada día... ¿Cómo se hace rentable un restaurante?

En un momento en el que la competencia es feroz, en que proliferan los pequeños negocios con alma, pero también abundan las grandes cadenas especializadas, la principal barrera a la que se enfrentan el responsable de un restaurante en España es el aumento del coste de las materias primas y de los proveedores. Así lo subrayan, al menos, un 60% de los restauradores que han participado en una encuesta promovida por la plataforma de reservas TheFork para la redacción de su estudio 'Retos y Desafíos de la Restauración en España'. Encontrar equipos humanos adaptados, contar con recetas que se vayan ajustando según la temporada o los costes de los alquileres y los suministros son otros de los obstáculos económicos que pueden poner en jaque a estos empresarios.

"El problema es que muchas veces no basta con llenar el local cada día, porque hay inversiones iniciales que pueden tardar 20 años en amortizarse y no son muchos los restaurantes que duran 20 años", ha constatado el chef y emprendedor Nandu Jubany, en un coloquio organizado tras la presentación del informe, este martes en Barcelona. De hecho, según ha apuntado a continuación Gary Llempén, director general del Grupo Ceviche, "hay estudios que señalan que un 80% de los establecimientos cierran antes de los cinco años de vida y la mitad no sobrevive más allá de los primeros 12 meses".

A menudo, la solución para conseguir mayor viabilidad no pasa por subir precios. "Eso se puede hacer de manera puntual, cuando estás muy seguro de que lo estás haciendo bien y de que al cliente no le importará pagar unos euros más por ese plato", ha reflexionado Carlota Claver, cofundadora del restaurante familiar La Gormanda, en Barcelona. Con todo, ha admitido, "lo habitual es jugar con los ingredientes, cambiarlos en función de la temporada, para que así resulten más asequibles".

Un 78% de los responsables de restaurantes en España considera que tienen la formación suficiente para gestionar su negocio, el 42% declara necesitar más formación financiera, el 35% afirma no disponer de herramientas adecuadas para medir su rentabilidad de forma óptima; y el 24% admite no dedicar tiempo a la gestión económica. "Hay herramientas, como las reservas, que permiten realizar una planificación, ser más eficiente en la compra de materias primas o a la hora de programar los horarios de la plantilla, por ejemplo", ha apostillado Llempén.

"Y sobre todo no hay que tener miedo a cerrar un restaurante si este no funciona, por mucho que duela", ha zanjado Rafa Zafra, empresario del sector, que acaba precisamente de clausurar uno de sus establecimientos en Barcelona, el Per Feina de la Via Augusta. "Era un proyecto muy personal, dedicado a mi padre, pero no ha salido bien... Ese ha cerrado, pero ya estamos trabajando en otra propuesta en el Tibidabo", ha adelantado.

La volatilidad del comensal es otra de las claves. "Comer fuera ha pasado de ser un hábito a convertirse en una actividad de descubrimiento, de manera que el 49% de los restauradores señala que los comensales prefieren probar nuevos restaurantes antes que repetir en los ya conocidos", dice el estudio de TheFork. En segundo lugar, un 46% los restauradores apuntan al auge de la comida sana y equilibrada como criterio de selección a la hora de elegir un restaurante. "A partir de esta repuesta se puede concluir que el deseo de conocer nuevas propuestas, descubrir tendencias y conectar con valores como la salud marcan los nuevos hábitos del comensal en España", resalta la investigación.