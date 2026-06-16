Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zapatero joyasMundial EspañaAndicBarcelonaSara BarquineroTour FranciaRafa MirCatalunyaCotizar pensionTopuriaAdelgazar
instagramlinkedin

El mercado descuenta menos riesgos geopolíticos

El petróleo se mantiene cerca de los 83 dólares tras reducirse la tensión en Oriente Próximo y aleja nuevos sobresaltos

El barril de referencia en Europa consolida su descenso después de varias jornadas de volatilidad

Los inversores reducen la prima de riesgo asociada a Oriente Próximo y vuelven a centrar su atención en la demanda global

La reapertura de Ormuz mantiene estable al precio del barril Brent

La reapertura de Ormuz mantiene estable al precio del barril Brent / ARCHIVO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El precio del petróleo mantiene la senda de estabilidad iniciada en los últimos días. El barril de Brent, la referencia para Europa, cotiza en el entorno de los 83 dólares, un nivel que refleja la moderación de las tensiones geopolíticas que habían impulsado con fuerza las cotizaciones durante las últimas semanas.

Tras varios episodios de nerviosismo en los mercados energéticos, los operadores consideran que el riesgo de una interrupción significativa del suministro mundial se ha reducido. Esta percepción ha provocado una corrección de los precios y ha permitido al crudo abandonar los máximos alcanzados recientemente.

La evolución del petróleo continúa siendo uno de los principales focos de atención para inversores, empresas y consumidores, especialmente por su impacto directo sobre la inflación y los costes energéticos. Aunque el Brent sigue moviéndose en niveles relativamente elevados desde una perspectiva histórica reciente, el mercado parece haber encontrado un punto de equilibrio temporal en torno a los 80-85 dólares por barril.

Los analistas destacan que buena parte de la presión alcista observada durante las últimas semanas respondía a una prima de riesgo geopolítico. Ante la posibilidad de que determinadas tensiones en Oriente Próximo afectaran a rutas clave para el comercio internacional de crudo, los inversores incorporaron un sobreprecio preventivo a las cotizaciones. Sin embargo, la ausencia de interrupciones relevantes en los flujos de suministro ha favorecido un ajuste a la baja.

La demanda vuelve al centro del debate

Con el factor geopolítico perdiendo protagonismo, el mercado vuelve a fijarse en los fundamentos tradicionales. Entre ellos destaca la evolución de la economía mundial y, especialmente, la fortaleza de la demanda energética en las grandes potencias consumidoras.

Las previsiones de crecimiento para Estados Unidos, China y Europa continúan siendo determinantes para anticipar el comportamiento del petróleo durante la segunda mitad del año. Un menor dinamismo económico podría limitar el consumo de combustibles y ejercer presión bajista sobre los precios, mientras que una actividad más robusta favorecería nuevas subidas.

Al mismo tiempo, los inversores siguen pendientes de las decisiones de la OPEP+, la alianza liderada por Arabia Saudí y Rusia. El grupo mantiene una estrategia orientada a sostener los precios mediante ajustes en la producción, un factor que continúa actuando como soporte para el mercado.

Impacto sobre la inflación y los carburantes

La estabilidad del Brent es una noticia relevante para las economías europeas. El petróleo sigue siendo una materia prima estratégica cuyo comportamiento influye directamente en el coste del transporte, la industria y los combustibles.

Aunque el traslado de los movimientos del crudo a las estaciones de servicio no es inmediato, una prolongación de los actuales niveles podría contribuir a contener nuevas presiones sobre los precios de la gasolina y el diésel durante las próximas semanas.

Noticias relacionadas

Por ahora, el mercado parece apostar por un escenario de relativa calma. La incógnita será comprobar si esa tranquilidad se mantiene o si nuevos factores geopolíticos vuelven a alterar un mercado que, históricamente, ha demostrado una enorme sensibilidad ante cualquier amenaza sobre la oferta mundial.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las terapias contra la obesidad muestran beneficios inesperados frente a la artrosis: reducen la inflamación y protegen el cartílago
  2. Los psicólogos coinciden: levantar la voz no significa ser dominante, más bien todo lo contrario
  3. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'La demanda de empleo puede tener consecuencias muy importantes en las futuras prestaciones
  4. España no convence a Europa para obligar a las aerolíneas a que la maleta de mano sea gratuita en los aviones
  5. El juez Peinado aplaza la decisión de retirar el pasaporte a Begoña Gómez solicitada por las acusaciones
  6. Las urbanizaciones sin regularizar del área de Barcelona tienen capacidad para absorber a 100.000 vecinos más
  7. Topuria pierde su récord impoluto en la Casa Blanca bajo la atenta mirada de Donald Trump
  8. Catalunya recorta a dos semanas la espera desde que se acredita la dependencia hasta que empieza a cobrarse

El petróleo se mantiene cerca de los 83 dólares tras reducirse la tensión en Oriente Próximo y aleja nuevos sobresaltos

El petróleo se mantiene cerca de los 83 dólares tras reducirse la tensión en Oriente Próximo y aleja nuevos sobresaltos

El Ibex 35 crece un 0,2% y acaricia los 19.100 puntos, con el petróleo a la baja

El Ibex 35 crece un 0,2% y acaricia los 19.100 puntos, con el petróleo a la baja

El aval del juez al plan para reflotar Duro Felguera facilita la venta de la planta de Barros a Indra

El aval del juez al plan para reflotar Duro Felguera facilita la venta de la planta de Barros a Indra

Solo uno de cada tres restaurantes catalanes cuentan con una clientela fiel: el comensal es "cada vez más explorador"

Solo uno de cada tres restaurantes catalanes cuentan con una clientela fiel: el comensal es "cada vez más explorador"

Consulta el precio del barril de Brent

Consulta el precio del barril de Brent

Precio de la gasolina y diésel hoy, 16 de junio en España por la Guerra de Irán: los carburantes siguen cayendo

Precio de la gasolina y diésel hoy, 16 de junio en España por la Guerra de Irán: los carburantes siguen cayendo

El sector del mar logra que Europa dé el primer paso para reformular los límites del mercurio en el consumo de pescado

El sector del mar logra que Europa dé el primer paso para reformular los límites del mercurio en el consumo de pescado

China apura las inversiones en factorías de coches en Europa para esquivar el poder de veto de Bruselas

China apura las inversiones en factorías de coches en Europa para esquivar el poder de veto de Bruselas