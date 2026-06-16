Jorge Branger, emprendedor: “Hasta 15 años sin gastar nada para comprarte un pisito de 300.000 euros”

En vista de la crisis que atraviesa el mercado inmobiliario, los últimos datos publicados por el Ministerio de Vivienda confirman la dificultad para acceder a una vivienda asequible. En este caso, solo entre enero y marzo de 2026, el coste por metro cuadrado habría aumentado un 13,9%, alcanzando los 2.315 euros.

Una subida de más del 12% en el precio de la vivienda

A nivel general, el precio de la vivienda se ha incrementado un 12,9% interanual en los primeros tres meses de este año. Esta cifra nos muestra un aumento que se mantiene desde hace varios años.

De hecho, este porcentaje es aún más significativo en la vivienda de segunda mano, donde el precio aumentó un 12,5% nunca antes visto. Y si a ello se le suma una media salarial cercana a los 16.520 euros, el escenario actual no sería demasiado favorable para comprar una vivienda.

Por ejemplo, si una persona obtiene un salario de 1.600 euros, necesitaría trabajar durante 185 meses seguidos, es decir, 15 años sin gastos y viviendo en casa de sus padres. Todo ello le valdría "para comprarte un pisito de 300.000 euros", según comenta el emprendedor Jorge Branger en laSexta Xplica.

Más de 50 años para conseguir un millón de euros

Además de ello, Branger hace un cálculo rápido para mostrarnos cuánto tardaría una persona que cobra 1.600 euros en ganar su primer millón de euros. De esta forma, el equivalente sería de unos 625 meses, es decir, 52 años.

El problema es que para acceder a esta cifra sería necesario no realizar ningún tipo de gasto extra, destinando todos los ingresos al ahorro. En este sentido, el emprendedor califica esta situación de "completamente desorbitante".

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El resultado es muy claro: una persona que empieza a trabajar a los 20 años tendría que esperar hasta los 72 para ganar un millón de euros. A cambio de ello, tendría que vivir en casa de sus padres y no gastar ni un solo euro.