Herencia vacante en Módena: el Estado italiano se queda con el patrimonio de un fallecido sin reclamar

El Tribunal de Módena acaba de anunciar la existencia de una "herencia vacante" de un hombre fallecido en marzo de 2009 en la provincia de Reggio Emilia. De esta forma, el patrimonio inmobiliario del fallecido, que se encuentra en la provincia de Módena, ahora será propiedad del Estado.

Esta decisión habría sido motivada por el artículo 586 del Código Civil italiano, que resuelve situaciones donde los bienes de una persona fallecida quedan abandonados al no existir ningún heredero legítimo. Esto es lo que se denomina como "herencia vacante", es decir, una herencia sin herederos ni testamentarios.

Hasta 8.000 millones de euros en herencias sin reclamar en Italia

En mitad de todo este asunto, Daniela Di Girolamo, jueza del Tribunal Civil de Módena asegura que el periodo para solicitar la herencia, por parte de posibles herederos, se encontraría extinto. Por ello, se confirmaría "la adquisición automática por parte del Estado de los bienes del fallecido".

A nivel general, en Italia cuando no existe testamento ni familiares hasta el sexto grado de parentesco, la herencia pasa a formar parte del Estado. De hecho, según un estudio de la Fondazione Giordano Dell'Amore, el patrimonio total de personas sin herederos asciende hasta los 8.000 millones de euros.

A su vez, esta cifra podría aumentar en los próximos años, llegando a los 20.800 millones de euros en 2030, e incluso hasta los 88.100 millones en 2040.

Causas del fenómeno y perspectivas futuras

Las principales causas de este fenómeno serían dos: la poca costumbre de los italianos de redactar testamento y el aumento de la edad media de la población. De este modo, cuando una persona no tiene herederos directos y no deja testamento, los bienes terminarían pasando al Estado.

La perspectiva del informe es contundente en este sentido: "Si todas estas personas decidieran donar íntegramente su patrimonio a instituciones benéficas, se trataría de una cantidad realmente considerable".

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En todo caso, en cuanto a la sentencia de Módena, el patrimonio del fallecido fue gestionado temporalmente por el Estado, hasta que se decidió su destino definitivo, ya que no existían herederos y ninguna persona reclamó esta herencia.