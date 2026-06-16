El Govern aprobará el primer plan catalán de 'sandboxes' para testar innovación bajo supervisión pública

El Govern ha anunciado la aprobación este martes del primer plan autonómico para la creación y el desarrollo de espacios controlados de pruebas, conocidos popularmente como 'sandboxes'. Se trata de un marco que permitirá a empresas, centros tecnológicos y entidades del sector público catalán experimentar nuevas tecnologías, productos, servicios o modelos de negocio en condiciones reales, con el acompañamiento y la supervisión de la administración, antes de su llegada al mercado.

"Al final es un poco el concepto de caja de arena, donde los niños juegan y experimentan", resumieron fuentes del departament d'Economia i Finances durante una sesión informativa previa a la aprobación del acuerdo. Estos espacios permitirán que una innovación que ya ha superado la fase de laboratorio se ensaye en un entorno real, pero acotado, sin que esa excepcionalidad se traslade automáticamente al resto del mercado.

Acelerar la llegada al mercado

Según detallaron desde el Govern, el objetivo es acortar el camino que las empresas tienen que recorrer para trasladar una innovación al mercado y ofrecer al legislador un "aprendizaje regulatorio" que permita adaptar la normativa vigente o impulsar nueva legislación. El plan se enmarca en el Pla Catalunya Lidera, no cuenta con una dotación presupuestaria asignada y se alinea, según el Ejecutivo, con las recomendaciones del Informe Draghi sobre competitividad europea.

En el desarrollo, el esquema reconoce al departament d'Economia i Finances, a través de la Direcció General d'Activitat Econòmica, el papel de "coordinación centralizada" de todos los 'sandboxes' que se impulsen dentro del sector público catalán. "Lo que aportamos es la metodología, el conocimiento, el saber cómo se debe construir la estructura del sandbox", señalaron fuentes del departament, que recordaron que este rol de coordinación es el que recomienda la Comisión Europea para garantizar la homogeneidad entre los distintos espacios.

Junto a Economia, cada 'sandbox' contará con una "entidad promotora" o departament especializado que variará en función del sector en el que se desarrolle. El plan también prevé que los ayuntamientos puedan participar como entidades promotoras, aunque siempre como tercer actor.

Convocatorias de ideas y un "botón de parada"

A diferencia de los 'sandboxes' urbanos, este modelo tendrá siempre carácter sectorial y deberá vincularse a un ámbito considerado "estratégico", que, aunque no cuenta con una definición formal y cerrada, se entiende como aquellos sectores en los que existe una demanda real por parte del tejido empresarial y que la Generalitat considera de interés público. Gestión del agua, movilidad sostenible, agricultura o automoción son algunos de los ejemplos citados. "Si vemos que en un sector no hay ningún tipo de interés o voluntad por parte de las empresas, no se impulsaría, aunque lo consideremos estratégico", apuntaron fuentes del Govern.

Antes de constituir cada espacio, las entidades promotoras podrán abrir convocatorias públicas de ideas dirigidas a asociaciones, clústeres, empresas interesadas o universidades, con el objetivo de identificar barreras regulatorias y adaptar el diseño del 'sandbox' a la realidad del mercado. A su vez, cada espacio estará acotado en el tiempo, con una duración máxima de cinco años, prorrogable, y contará con una comisión de seguimiento y evaluación. Este grupo, integrado por representantes institucionales, podrá proponer la suspensión temporal o definitiva de un proyecto si su impacto se desvía de lo previsto.

El precedente de Viladecans

La aprobación del plan llega después de que, en junio de 2025, la Generalitat, el Ayuntamiento de Viladecans y la Comisión Europea pusieran sobre la mesa el proyecto AgroDeltaLab, una propuesta para crear un espacio de experimentación regulatoria agroalimentaria del Parc Agrari del Baix Llobregat. Fuentes del Govern situaron ese proceso como uno de los posibles escenarios de aplicación del nuevo marco, aunque evitaron comprometerse con un calendario. "Podemos impulsar algún 'sandbox' durante el primer semestre de 2027; no tiene por qué ser el de Viladecans, pueden ser otros ámbitos".

Desde la Generalitat insistieron en que el este marco no influye sobre los 'sandboxes' urbanos, entendidos como aquellos de carácter general y vinculados a un territorio. Es el caso de la ordenanza impulsada por el Ajuntament de Barcelona en 2024, que adaptó la normativa local para atajar la burocracia de proyectos estratégicos.

Otro ejemplo, cuyo desarrollo se puso en marcha a principios de año, se encuentra en Reus (Tarragona), donde el ayuntamiento y REDESSA (empresa municipal de desarrollo económico) trabajan en un 'sandbox' urbano, posiblemente en el centro de negocios Tecnoparc, que, al no ser sectorial, queda excluido del acuerdo que la Generalitat impulsará hoy.

El marco estatal

A nivel estatal, España cuenta ya con varios entornos de pruebas regulados sector por sector, pero sin un marco transversal equiparable al que plantea ahora la Generalitat. El más antiguo es el 'sandbox' financiero, creado por la Ley 7/2020 de transformación digital del sistema financiero; le siguió el del sector eléctrico, regulado por el Real Decreto 568/2022. Más recientemente, se puso en marcha el primer 'sandbox' europeo vinculado al futuro Reglamento de Inteligencia Artificial, gestionado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

A ello se suman referencias normativas más generales, como la Ley de 'startups' (28/2022) o la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (17/2022), que mencionan la figura del 'sandbox' sin desarrollarla en detalle.

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El concepto tiene su origen en 2016, cuando el regulador financiero británico (FCA) puso en marcha el primer 'sandbox' para 'startups' fintech, una fórmula que poco después replicaron Francia —con el programa France Expérimentation— y otros países como Portugal, Estonia o Dinamarca. Las mismas fuentes de la Generalitat citaron también el caso alemán de la conducción autónoma, donde la legislación aprobada en 2021 habilitó tramos de carretera específicos para la circulación de vehículos sin conductor como ejemplo de 'sandbox' físico y sectorial.