Las 700 plazas para juez y fiscal exigen simplemente tener el título de Derecho: no se pide experiencia previa ni años de ejercicio

La mayor convocatoria de jueces y fiscales de los últimos años ya tiene bases y requisitos. Y hay un aspecto que destaca sobre el resto, ya que para presentarse a las plazas de acceso libre no se exige experiencia profesional previa ni años de ejercicio en el ámbito jurídico.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este 15 de junio una convocatoria que suma 700 plazas entre jueces, fiscales y magistrados por cuarto turno. En el caso de las plazas de acceso por oposición, el requisito académico fundamental es estar en posesión del Grado o la Licenciatura en Derecho, además de cumplir las condiciones generales exigidas para el acceso a la función pública.

Según la convocatoria y la normativa que regula el acceso a las carreras judicial y fiscal, los aspirantes deberán tener nacionalidad española, ser mayores de edad, no haber alcanzado la edad de jubilación prevista para estas carreras y no estar incursos en causas de incapacidad o incompatibilidad. Sin embargo, no se exige haber trabajado previamente como abogado, procurador o jurista, ni acreditar años de experiencia profesional.

Las pruebas selectivas están previstas para comenzar en octubre y forman parte de una oferta de empleo público sin precedentes recientes en el ámbito de la Justicia.

¿Cuántas plazas se han convocado?

La convocatoria publicada en el BOE se distribuye de la siguiente manera:

Tipo de plaza Número Juez (oposición libre) 375 Fiscal (oposición libre) 200 Magistrado (cuarto turno) 125 Total 700 Tabla que muestra el número de plazas disponibles para las oposiciones de jueces y fiscales en 2026.

Las 575 plazas de juez y fiscal corresponden al sistema ordinario de oposición, mientras que las 125 plazas de magistrado se cubrirán mediante el denominado cuarto turno, reservado a juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional.

Un requisito fijado por ley para acceder

La exigencia de contar con una titulación universitaria en Derecho no es una novedad incorporada para esta convocatoria, sino un requisito previsto en la normativa que regula el acceso a las carreras judicial y fiscal. Lo que sí convierte esta oferta en una convocatoria excepcional es su volumen. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la ha presentado como la mayor convocatoria de plazas para jueces y fiscales realizada hasta la fecha y la enmarca dentro de un plan más amplio de refuerzo de la Administración de Justicia.

En paralelo, el Gobierno trabaja en la creación de nuevas plazas estructurales para ampliar la plantilla de jueces y fiscales en los próximos años, una medida vinculada a la implantación de los nuevos tribunales de instancia previstos en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

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Para quienes cuentan con formación jurídica, la convocatoria supone una de las mayores oportunidades de acceso a las carreras judicial y fiscal de las últimas décadas. Y, a diferencia de otros procesos selectivos o vías de promoción profesional, el acceso por oposición sigue manteniendo la característica de que el punto de partida no es la experiencia acumulada, sino la superación de unas pruebas altamente exigentes para las que basta con cumplir los requisitos legales y disponer del correspondiente título de Derecho.