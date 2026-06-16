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Operación de financiación

La farmacéutica india Shilpa compra un 30% de la biotecnológica catalana Gate2Brain

Esta empresa que desarrolla sistemas para que los medicamentos lleguen mejor a los tumores cerebrales queda valorada en unos 23 millones de euros, tras haberse pagado 7 millones por ese casi tercio de la compañía

19 proyectos ‘made in Catalunya’ que aspiran a diseñar la medicina del futuro

Meritxell Teixidó, consejera delegada y directora científica de Gate2Brain

Meritxell Teixidó, consejera delegada y directora científica de Gate2Brain / Gate2Brain

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Paula Clemente

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Barcelona
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La empresa biotecnológica catalana Gate2Brain tiene nueva socia y nuevos fondos con los que acelerar el desarrollo de su potencial avance médico: un sistema que facilita que los medicamentos llamados a tratar los tumores cerebrales crucen sin problema la barrera hematoencefálica y lleguen a su destino con muchas más garantías.

Tras seis años de recorrido como empresa (aunque bastantes más de investigación previa en el IRB Barcelona, la Universitat de Barcelona y el Hospital Sant Joan de Déu), la 'startup' tiene estudios preclínicos que demuestran que su programa más avanzado (G2B-002) mejora el transporte de los fármacos al cerebro y reduce los efectos secundarios en determinados tumores cerebrales pediátricos.

La idea, ahora, es empezar a probar el tratamiento en humanos, que es precisamente lo que motiva el acuerdo con Shilpa Biocare, una filial de la farmacéutica indica Shilpa Medicare. Se trata de una compañía que ingresa unos 150 millones de euros al año, pero que el mercado valora en unos 1.000 millones de euros, según el precio al que sus acciones cotizan en bolsa.

Esta farmacéutica ha invertido 7 millones de euros a cambio de quedarse con un 30,4% de Gate2Brain, una operación que "representa la mayor inversión captada" por la 'startup' "hasta la fecha" y que sitúa su valoración de mercado en los 23 millones de euros.

Ayuda para fabricación y regulación

"La colaboración combina la tecnología de Gate2Brain con el conocimiento y la experencia de Shilpa en la fabricación, desarrollo CMC [química, fabricación y controles, por las siglas en inglés] y estrategia regulatoria", apunta la catalana en un comunicado.

"Juntas, ambas compañías impulsarán el desarrollo clínico de G2B-002 y ampliarán el potencial de la plataforma tecnológica Gate2Brain en nuevas áreas terapéuticas y aplicaciones para enfermedades del sistema nervioso central", prosigue el texto, que afirma que este acuerdo "abre una nueva etapa" en el desarrollo de esta nueva forma de suministrar fármacos.

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"Queremos agradecer el apoyo continuado de nuestros socios institucionales, asesores externos, inversores y 'business angels'", compendia la consejera delegada y directora científica de Gate2Brain, Meritxell Teixidó, en este mismo comunicado. Se refiere explícitamente a la Fundación Botín, al Banco Sabadell, al CDTI, al Consejo Europeo de Innovación, a Acció y a la Fundación "la Caixa". "Su confianza y compromiso han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de Gate2Brain y de su plataforma tecnológica", zanja.

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