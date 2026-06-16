Se busca cocinero para trabajar en un barco histórico: "Será una cocina como las que funcionaban en el siglo XVI"

Hace aproximadamente medio año, la réplica de un histórico barco inició la búsqueda de un chef para su cocina, la cual servirá un menú durante su primera aventura transoceánica.

El pasado día 11, la nave ha anunciado que ya tiene listo el lugar de trabajo, aunque aún sigue buscando al candidato perfecto.

Ha sido el periodista de Radio Bilbao Gonzalo Loza quien ha dado la noticia en la Cadena Ser, donde ha explicado que se trata de la nao San Juan, un barco ballenero vasco original del siglo XVI y construido en Pasaia (Guipuzkoa).

En 1565, el San Juan se hundió en Red Bay, un pueblo pesquero en la región de Labrador (Canadá), tras un fuerte temporal. Sus restos, los mejores conservados de un barco del siglo XVI, fueron encontrados en 1978.

"El término cocina le queda un poco grande"

De esta forma, los vascos han iniciado la construcción de una réplica de la nao San Juan que, lejos de terminar, ya ha inaugurado su cocina para que esté en sus plenas funciones cuando zarpe hacia Canadá, cruzando el Atlántico.

"Será una cocina como las que funcionaban en barcos de la época. De hecho, creo que el término cocina le queda un poco grande", explicaba Loza. Este espacio se encuentra en estribor (lado derecho), junto a las parrillas, los espetones o los calderos de cobre, "una especia de barbacoa pero sin patas y con arena debajo, para que la brasa no incendie el barco", añade.

Por otro lado, el menú para los tripulantes será más bien sencillo: "Elementos que van a poder transportarse sin cámaras frigoríficas y que se comían hace cinco siglos como habas, guisantes, bacalao, sardinas secas...", cuenta el periodista. Estos sustentos están pensados para alimentar a la tripulación durante dos meses, el tiempo esperado para la travesía, ya que desde el País Vasco hasta Canadá hay una distancia de más de 5.000 kilómetros.

El pueblo pesquero Red Bay

Loza también ha explicado que él ha tenido la oportunidad de viajar hasta Red Bay, donde "permanece hundida la nao San Juan original". El periodista ha explicado que este pueblo cuenta con tan solo 140 habitantes y con una temperatura que no ha superado los tres grados en este mes de junio, a causa de la gran cantidad de precipitaciones que tienen a diario.

Además, Red Bay es "muy tranquilo, con pequeñas casas, poca vegetación y un terreno muy pantanoso. Ahí te puedes encontrar una foca en la playa o un alce en medio de la carretera", cuenta Loza.

El origen del nombre de este pueblo pesquero (Bahía Roja en castellano) se remonta a siglos atrás, cuando se cazaban ballenas para extraer su grasa y producir aceite. Este era un producto muy valioso para iluminar las ciudades de Europa y, hoy en día, todavía quedan restos de los hornos que empleaban para la extracción del aceite. "Muchos fragmentos de tejas rojas continúan ahí en la bahía, por eso el nombre del pueblo", el cual ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, añade el periodista. Según Loza, los vecinos del pueblo se sienten muy orgullosos de su historia y de su relación con el País Vasco.

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El pueblo pesquero Red Bay (Labrador, Canadá). / Wikipedia / NorthernLight

Por el momento, ya son 40 los aspirantes a convertirse en el chef de esta cocina tan peculiar de la nao de San Juan. 20 de ellos participaron en San Sebastian Gastronomika, uno de los congresos internacionales de alta cocina más importantes del mundo, y algunos de ellos cuentan con alguna estrella Michelin.