Nueva Autoritat Aeroportuària
Catalunya podrá incidir en la planificación de los aeropuertos con Aena y en las tarifas
Las enmiendas a la ley de acompañamiento acordadas por el Govern y ERC concretan el marco de actuación de la futura empresa pública
Desde el Ejecutivo se defiende que el gestor aeroportuario dirigido por Maurici Lucena está informado de la constitución del nuevo ente
El Govern y ERC sellan el cambio legal para crear la Autoritat Aeroportuària de Catalunya
Autoritat Aeroportuària de Catalunya: el Govern crea un ente para gobernar todos los aeropuertos catalanes, incluido El Prat
El Govern y ERC han concretado cómo será la nueva Autoritat Aeroportuària de Catalunya (AAC) y las funciones que tendrá este órgano que debe servir para que Catalunya pueda influir en las decisiones sobre sus aeropuertos. Después de que acordaran el encaje legal de este nuevo organismo, han pactado las enmiendas a la ley de acompañamiento de los presupuestos en las que fijan su ámbito de actuación y su relación con Aena, el gestor de los aeropuertos españoles.
En el redactado se deja claro que la AAC podrá participar en los procesos de planificación de los aeropuertos mediante los documentos que rigen su regulación, como son los planes estratégicos quinquenales llamados DORA o los planes directores, y que también se "evaluará y efectuará propuestas en relación con el marco tarifario de los aeropuertos". Aena lleva varios meses enfrentándose a la patronal de las aerolíneas, ALA, por el aumento que pretende aplicar a partir de septiembre por el uso de la infraestructura. En ambos casos, ahora mismo Catalunya no tiene ni voz ni voto, simplemente participa del comité de desarrollo de rutas aéreas, que busca nuevos destinos, o bien otros órganos territoriales menores meramente informativos.
Competencias del Estatut
Este nuevo ente será el encargado de diseñar y ejecutar las competencias que el Estatut otorga a Catalunya en materia de aeropuertos, con responsabilidades relacionadas con el consumo, el trabajo, el medio ambiente, el urbanismo, la accesibilidad, el transporte, y la promoción económica, entre otras. El objetivo final es "incidir" en la gestión de los aeródromos y hacerlo con "una visión de conjunto" y tratando de condicionar las decisiones que tome Aena, algo que a la empresa semipública dirigida por Maurici Lucena siempre ha rechazado de plano.
Para hacerlo, la AAC tendrá un consejo de gobierno formado por una presidencia, una vicepresidencia y 13 vocales, que serán los responsables de departamentos competentes en materia de coordinación interdepartamental, transportes, seguridad, planificación territorial, medio ambiente, turismo, economía y hacienda, dos personas de las entidades municipalistas, una del Consell de Cambres de Catalunya, dos de las organizaciones económicas y sociales y otras dos del sector aéreo. La arquitectura de este nuevo ente también contempla la figura de un director ejecutivo y que se pueda crear un comité técnico por cada aeropuerto (Barcelona-El Prat, Girona, Reus, Lleida-Alguaire, Sabadell y Andorra-La Seu d'Urgell).
Aena, informada
La portavoz del Executiu y consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacado que este organismo permitirá al Govern "incidir con voz propia" en la planificación aeroportuaria y el ámbito tarifario. Después de la reunión del Consell Executiu, ha explicado que Aena "está perfectamente informada de esta cuestión": "Podremos tener incidencia y que nuestra posición sea escuchada, compartida y que tenga incidencia", ha sostenido Paneque.
Sea como sea, los movimientos del Govern y ERC para asumir mayor peso en los aeropuertos son vistos con recelo por Aena, por mucho que su presidente, Maurici Lucena, provenga de las filas del PSC, partido del que fue diputado y portavoz en el Parlament. En una intervención en la última junta de accionistas, Lucena advirtió de que la demanda de "cogestión" aeroportuaria que plantean comunidades como Catalunya y Euskadi es "imposible" y podría constituir "riesgos importantes". Sin embargo, desde el Govern siempre se ha asegurado que era posible "mejorar" la gobernanza de El Prat.
Lejos de la "cogestión"
El conflicto reside en que Aena es una sociedad cotizada que pertenece en un 49% a inversores privados. Esto hace que, cuando vascos, catalanes, navarros y canarios dan un paso para reclamar una mayor capacidad de influencia sobre los aeropuertos, la empresa liderada por Lucena alza la voz. Pese a todo, la Autoritat Aeroportuària de Catalunya pactada por el Govern y ERC está lejos de suponer la "cogestión" del aeropuerto de El Prat, ya que no cuestiona ni el papel de Aena ni modifica la composición de su consejo de administración.
En las enmiendas a la ley de acompañamiento acordadas por el Govern y los republicanos se especifica igualmente que la futura empresa se ajustará al régimen de las empresas públicas catalanas, que son entidades de derecho público sujetas al derecho privado, como las que hoy en día ya están bajo el paraguas de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, es decir, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Incasòl, Ports de la Generalitat, Aeroports de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua o Agència de Residus de Catalunya, por citar algunas.
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