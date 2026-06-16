El Banco de España se abre a colaborar con el Barcelona Supercomputing Center y la nueva gigafactoría de IA

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, se mostró favorable a explorar fórmulas de colaboración con el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y con la futura gigafactoría de inteligencia artificial prevista en Tarragona para experimentar con modelos avanzados en entornos más reservados y con mayor soberanía tecnológica. Durante su participación en un acto organizado por PwC sobre Unión Bancaria y simplificación regulatoria, Escrivá defendió que la IA abre un amplio campo de mejora para supervisores y entidades, aunque reclamó cautelas reforzadas en los usos de alto riesgo.

El gobernador explicó que el Banco de España ya ha creado un departamento específico de inteligencia artificial, integrado por “30 ingenieros”, y que la institución está utilizando internamente modelos y agentes en ámbitos cada vez más digitalizados. En ese contexto, apuntó a la posibilidad de aprovechar la capacidad de supercomputación del BSC, con el que el organismo ha firmado un convenio, y el desarrollo de las gigafactorías europeas de IA para realizar pruebas que no dependan exclusivamente de servicios en la nube o de grandes proveedores externos.

“Todo lo que sea apoyar que esto se pueda hacer con soberanía y con capacidad nos parece muy deseable”, señaló Escrivá, que situó a la institución supervisora entre los primeros interesados en el despliegue de estas tecnologías. A su juicio, el marco europeo obliga a las entidades a autorregularse y a valorar internamente sus riesgos, con especial atención a los modelos calificados de alto riesgo. En banca, precisó, el uso más sensible identificado por ahora es el scoring de personas para la concesión de crédito, que requerirá mecanismos reforzados de control.

Escrivá también animó a las entidades financieras a avanzar en la aplicación de la IA a la atención al cliente, un terreno que, en su opinión, sigue siendo “claramente mejorable”. El gobernador sostuvo que las nuevas tecnologías pueden permitir respuestas más rápidas y centradas, y evitar circuitos en los que el usuario pasa de un canal a otro sin resolver su incidencia. Otro ámbito prioritario será la ciberseguridad, donde el Banco de España considera inevitable desplegar al máximo las capacidades de la IA, aunque Escrivá admitió que sigue abierto el debate sobre si la inteligencia artificial generativa ayudará más “a los buenos o a los malos”.

Pide simplificación normativa

En materia regulatoria, el gobernador rebajó las expectativas de una reducción generalizada de los requerimientos de capital. “No creo que el tema fundamental vaya a ser reducir los requerimientos de capital para las entidades”, afirmó. Lo que sí ve factible y deseable es mejorar la planificación de capital y la predictibilidad de las decisiones supervisoras. Escrivá defendió una simplificación ambiciosa del entramado normativo europeo, al considerar que los reglamentos comunitarios se aprueban a menudo con formulaciones genéricas que trasladan demasiada carga a la EBA y al supervisor, generando guías de tercer nivel “extraordinariamente densas”.

Para el gobernador, la simplificación debería actuar sobre dos planos: revisar el stock regulatorio ya existente y evitar que las nuevas normas reproduzcan la misma complejidad. También abogó por un esquema de capital “mucho más compacto”, con dos pilares diferenciados —uno microprudencial y otro macroprudencial— y por simplificar los requerimientos vinculados a la resolución bancaria.

El riesgo de crédito privado, contenido

Escrivá repasó asimismo varios focos de riesgo para el sector. Sobre el crédito privado, que el riesgo sistémico está contenido porque las entidades bancarias españolas no tienen mucho negocio financiando fondos especializados en crédito privado. En todo caso, sí que ha recordado que este tipo de financiación ha tenido un papel creciente en el mercado de crédito español en los últimos cinco años.

Según un informe publicado por Banco de España el mes pasado, la exposición del crédito privado en España alcanzó el 1,96% del PIB en 2025, equivalente a unos 33.100 millones de euros. El gobernador subrayó que el mayor coste de esta financiación responde en buena medida al plazo, ya que cubre segmentos que los bancos no suelen atender por consumo de capital.

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En vivienda, el Banco de España mantiene la vigilancia, pero no aprecia una situación comparable a la previa a la anterior crisis inmobiliaria. Escrivá recordó que empresas, bancos y hogares parten ahora de posiciones financieras más sólidas, aunque admitió que la restricción de oferta y la fortaleza de la demanda mantendrán tensionado el mercado. El supervisor estudia la conveniencia de introducir límites a la concesión de hipotecas, en línea con las recomendaciones internacionales, pero advirtió de que cualquier medida debería diseñarse de forma “muy fina” y “quirúrgica”.