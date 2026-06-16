El aval del juez al plan para reflotar Duro Felguera facilita la venta de la planta de Barros a Indra

Duro Felguera gana una nueva vida. El Tribunal de lo Mercantil número 3 de Gijón ha homologado el plan de reestructuración de la centenaria compañía asturiana de ingeniería, rescatada en 2021 con fondos públicos. La resolución aleja el riesgo de concurso de acreedores, libera a la compañía de las cargas que arrastraba de antiguos grandes proyectos fallidos y valida su nueva hoja de ruta centrada "en la actividad y el crecimiento ordenado".

Eduardo Espinosa, presidente ejecutivo de Duro, afirmó que el plan de viabilidad "resuelve de forma clara y definitiva el desequilibrio histórico de la compañía" y permite abrir "una nueva etapa para volver a ser lo que Duro Felguera siempre ha sido, una empresa asturiana líder en el mundo".

El fallo del juez desestima íntegramente las demandas de oposición presentadas por nueve acreedores de la empresa asturiana (entre ellos grandes compañías como la estadounidense General Electric o la rumana Romgaz) y homologa el plan de reestructuración presentado por Duro, que incluye importantes quitas, de hasta el 100% en el caso del pasivo ordinario, contingente y subordinado no estratégico. El pasivo afectado por el plan asciende a 2.056,8 millones de euros.

Duro Felguera, valorada según el plan en 141,8 millones, tenía un patrimonio neto negativo de 269 millones de euros cuando a finales de 2024 inició las negociaciones con sus acreedores (preconcurso) y una deuda contingente (obligaciones financieras potenciales) de casi 1.000 millones, una mochila con la que ya no podía cargar pese a ser "rescatada" en 2021 con más de 120 millones de euros de fondos públicos .

Fuentes Duro Felguera destacaron que durante el proceso de negociación del plan de reestructuración, la compañía ha mantenido su actividad y ha ejecutado proyectos en distintos mercados, preservando sus capacidades técnicas, la relación con sus clientes y el conocimiento de sus equipos. "La homologación culmina un proceso de más de año y medio y permite ahora avanzar en la ejecución de un plan de viabilidad construido sobre tres pilares: una ordenación financiera que devuelve solidez al balance; una solución jurídica que permite cerrar las contingencias y una transformación operativa.

Ordenación financiera. La resolución valida las medidas previstas por Duro para ordenar el balance, reforzar la posición patrimonial de la empresa y situar sus compromisos financieros en condiciones compatibles con el desarrollo del plan de viabilidad. La reestructuración afecta a deuda ordinaria y financiera, obligaciones convertibles, créditos de proveedores no estratégicos y pasivos contingentes vinculados a litigios de 980 millones de euros, incluyendo reclamaciones asociadas al proyecto Djelfa en Argelia por 408 millones. A esta reordenación se suma también la novación de la deuda vinculada al rescate de la SEPI (los 120 millones de fondos FASEE para las empresas afectadas por la pandemia) a tipos de mercado con calendario de amortización hasta 2035, liberando presión financiera.

Recapitalización. El plan incorpora una recapitalización de la compañía mediante una reducción de capital para absorber pérdida y una ampliación de 10 millones suscrita por el mexicano Grupo Prodi, principal accionista de la compañía. A esta operación se suma la entrada de liquidez procedente de la venta de la sede central y otros activos, hasta alcanzar los 23 millones. Fuentes de Duro destacaron que la participación de Grupo Prodi va más allá de la ampliación de capital y se traduce en la generación de oportunidades en los ámbitos industrial y energético que podrán desarrollarse dentro del nuevo marco de la compañía. Entre ellas figuran cartas de intención por valor de 300 millones de dólares para dos proyectos en México: el proyecto Escolín, una planta de fertilizantes, y el proyecto Tula, una central de ciclo combinado desarrollada junto a Mota-Engil México. A ello se suman desarrollos muy avanzados en mining & handling.

Solución jurídica. La homologación del juez aporta el respaldo jurídico necesario para ejecutar el conjunto de medidas previstas en el plan. La resolución permite cerrar situaciones que durante años habían condicionado la evolución de Duro Felguera. En este contexto se enmarcan proyectos de las centrales de gas de Iernut (Rumanía) y Djelfa (Argelia), respecto de los cuales la homologación permite neutralizar contingencias y pasivos derivados de litigios.

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Reestructuración operativa. El plan impulsa una reorganización profunda de Duro Felguera para concentrar recursos, simplificar la estructura, reforzar el control del riesgo y orientar la actividad hacia proyectos rentables y generación de valor sostenible. El objetivo no es crecer por volumen, sino recuperar actividad de forma ordenada y rentable. Duro Felguera continuará desarrollando su actividad en el negocio EPC (proyectos de ingeniería llave en mano) y de montaje, con el foco en energía, mining & handling, industria y energy storage. A estas capacidades se suma la especialización propia en montaje electromecánico y montaje de turbinas. A esta reorganización se suma la preservación de dos elementos que el plan considera estructurales para el futuro de la compañía: el empleo y la condición de sociedad cotizada. Tras la conclusión del ERE, 525 profesionales continúan en Duro Felguera, asegurando la continuidad del conocimiento técnico.