Illa compromete 4.500 millones de euros para la industria: "Queremos volver a ser la locomotora de España y Europa"

"Queremos volver a ser la locomotora de España y Europa". Con esta declaración de intenciones ha firmado este lunes el president del Govern, Salvador Illa, el nuevo Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), una hoja de ruta para invertir en las empresas fabriles catalanas y reforzar su peso en el conjunto de la economía. Para cumplir con ese objetivo, o como mínimo revertir la progresiva regresión que la industria lleva décadas experimentando (al igual que toda Europa), el Ejecutivo se compromete a invertir casi 4.500 millones de euros hasta 2030.

El PNI es un documento consensuado con los agentes sociales que recoge una batería de acciones estratégicas para incentivar la industria. Desde ayudas para los semiconductores, hasta becas para investigadores, pasando para subvenciones a la formación profesional o obras para infraestructuras. El primer pacto de esta índole lo suscribió Carles Puigdemont, en 2017, el segundo Pere Aragonès, en 2021 y el tercero lo ha firmado este lunes Salvador Illa, en un acto simbólico organizado en el Port de Barcelona.

El socialista pretende habilita 1.300 millones más que su antecesor para este menester y su capacidad para cumplir con dicha meta estará condicionada por su capacidad de poder llegar a acuerdos con ERC e ir renovando los presupuestos de la Generaltiat. “Valoramos la continuidad de las políticas industriales, es muy importante esa continuidad y la mirada a largo plazo”, ha afirmado el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros.

De los semiconductores a más autobuses en los polígonos

El PNI recoge una variopinta panoplia de inversiones y ayudas, articulada a través de hasta nueve departamentos diferentes de la Generalitat. Parte del presupuesto se anuncia así, pero gran parte son partidas ordinarias de gasto o medidas ya contempladas, como, por ejemplo, los 500 millones de euros destinados a desalinizadoras y demás medidas de la estrategia de resiliencia hídrica.

Si bien la coordinación de esta hoja de ruta ha ido a cargo de la conselleria d’Empresa i Treball y “es fruto de la mejor concertación social”, según ha destacado Miquel Sàmper, pues nace con las aportaciones de Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT.

Catalunya pretende que la industria gane protagonismo, después de décadas de pérdida de vigor de este sector en aras de los servicios. El sector fabril, históricamente fuerte en Catalunya, ha ido apagándose y durante las últimas legislaturas no ha habido ningún Govern que haya logrado revertir esa cierta decadencia. Hoy el 17,2% del valor añadido bruto lo aporta la industria, hace 10 años aportaba el 18,1% y hace 20 años rozaba el 20%.

El PNI recoge las inversiones que el Govern ve pertinentes para revertir esa tendencia, pena y ambición compartida en toda Europa. “Tenemos una hoja de ruta que muestra el compromiso de toda la sociedad”, ha puesto en valor el presidente de Pimec, Antoni Cañete.

El Govern pone el foco en desarrollar la industria de los semiconductores, la inteligencia artificial, la agroalimentaria, el automóvil y la construcción industrializada de vivienda, entre otros. Si bien el grueso de las inversiones van a infraestructuras, algo que ha aplaudido la secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, con mejoras previstas para la movilidad laboral, a través de más conexiones en y entre polígonos, así como un refuerzo de las redes ferroviarias.

“Si las medidas aquí contempladas se cumplen, la productividad de nuestras empresas aumentará”, ha afirmado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. Condición indispensable, a su parecer, para “generar prosperidad” y “compartirla”, uno de los eslóganes más repetidos por Illa. En ese sentido, el PNI contempla una movilización de recursos para incrementar las plazas de formación profesional y generar así más graduados que se adapten a las necesidades de crecimiento empresarial, así como subvenciones para formaciones internas de plantillas.

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El documento ha sido presentado públicamente este lunes, si bien hace meses que está finalizado y algunas de sus medidas, de hecho, ya se están aplicando. Su despliegue en el tiempo dependerá, en parte, de la capacidad del Govern para llegar a acuerdos en el Parlament con sus socios e Illa tiene pactado ya con ERC elevar hasta 5.000 millones de euros la inversión total. No obstante, ello será complicado de cumplir si los republicanos y los Comuns no le renuevan las cuentas durante los próximos años.