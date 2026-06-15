Sistema de pensiones
Niño Becerra, economista, sobre el futuro del sistema de pensiones: "Baja población, sueldos comunes bajos, menor gasto público y un papel del Estado mucho más pequeño"
El economista cuestiona la sostenibilidad del sistema de pensiones, señalando el cambio del modelo económico como el principal problema
La AIReF avisa del gran cambio de las pensiones: en 2050 representarán mucho menos salario que ahora
Frente al futuro del sistema de las pensiones en España, cada vez surgen más dudas sobre su sostenibilidad en los próximos años, una situación complicada por el descenso de la natalidad y una mayor proporción de personas mayores en comparación con los jóvenes.
Aun así, el experto en economía Santiago Niño Becerra tiene una opinión diferente en lo que se refiere al sistema de pensiones. Para él, el problema no recae en la falta de nacimientos, sino en el cambio del modelo económico, impulsado por la tecnología.
Pensiones altas y sueldos cada vez más bajos
En este sentido, los datos publicados en la Encuesta de Estructura Salarial 2023 nos muestran una tendencia no demasiado favorable. Según el estudio, el salario más común sería de 14.586 euros brutos anuales, una cifra que se ve reducida aún más por las retenciones salariales.
De este modo, los sueldos no crecerían, sino que estarían más cerca del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El resultado de ello sería una recaudación menor por cada nuevo empleo.
Esto se traduce en un problema fundamental para el sistema de pensiones: mientras los nuevos jubilados acceden a pensiones altas por haber cotizado más en el pasado, los jóvenes estarían aportando cuotas muy bajas por sus salarios tan reducidos.
Además de ello, el gasto mensual en pensiones contributivas ya supera los 12.700 millones de euros, una cantidad equivalente a más del 12% del Producto Interior Bruto (PIB) de España.
El avance tecnológico y sus efectos sobre el sistema de pensiones
Niño Becerra asegura que el avance tecnológico podría reducir las cotizaciones y, con ello, los ingresos de la Seguridad Social. "Dentro de nada se admitirá públicamente que ya no es necesaria tanta población como la que ahora tenemos en España y en Europa", señala el economista.
En vista de la situación actual, cada vez más expertos como Niño Becerra defienden la idea una posible Renta Básica Universal, un ingreso mínimo garantizado para todos los ciudadanos. Precisamente, estos ingresos se financiarían a través de los impuestos aplicados a la alta productividad de la tecnología.
Con todo ello, el economista señala una situación futura muy distinta a la que hemos vivido hasta el momento: "baja población, sueldos comunes bajos, menor gasto público y un papel del Estado mucho más pequeño".
- Los psicólogos coinciden: levantar la voz no significa ser dominante sino más bien todo lo contrario
- Mueren el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree en el accidente de helicóptero en Río de Janeiro
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'La demanda de empleo puede tener consecuencias muy importantes en las futuras prestaciones
- Quiebra una histórica cooperativa que empleaba a 400 personas: 'No salían los números y el gerente pagaba webs de citas con nuestro dinero
- España no convence a Europa para obligar a las aerolíneas a que la maleta de mano sea gratuita en los aviones
- David Bueno, neurocientífico: 'Cuando una niña llega a adolescente, cambia la respuesta cerebral al oír la voz de su madre
- Muere una joven de 21 años cuando hacía puenting tras ser arrojada accidentalmente sin cuerda en Brasil
- Realizado con éxito el primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas en España