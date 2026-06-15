El negocio internacional ya supone un 22% de la facturación de Liquats Vegetals, el fabricante de YoSoy y Natrue

El fabricante de bebidas vegetales de las marcas YoSoy, Almendrola y Natrue, Liquats Vegetals, con inversiones y acuerdos comerciales, como el recientemente firmado con la distribuidora alemana Bünting, que le permitirán ampliar su presencia internacional. En la actualidad, las exportaciones ya representan un 22% de la facturación de la compañía con sede en Viladrau (Osona), que cerró 2025 con una facturación de 94 millones de euros. Así, según ha explicado este lunes, Liquats Vegetals avanza en su entrada en Francia y en el refuerzo en Austria y Alemania, a través de la marca Natrue, que es su enseña para el mercado extranjero.

En el país germánico, la compañía ha entrado tras cerrar diferentes acuerdos de distribución con el Grupo Bünting, propietario de las cadenas de supermercados Combi, Famila Nordwest y Famila Nordost, así como de las cadenas Kaufland y Globus. En paralelo, Países Bajos se ha convertido en uno de los países prioritarios para Natrue, donde ya se sitúa como la cuarta marca del mercado y está presente en cadenas de supermercados líderes como Albert Heijn, Plus o Dirk. También es clave Bélgica, país donde la marca tiene una importante presencia gracias a estar presente en Delaize, el principal retailer del país.

De cara a un futuro, la compañía también tiene el foco puesto en otros países como Polonia y Hungría, donde el sector de las bebidas vegetales también tiene oportunidades de crecimiento.

"Europa es una prioridad natural para nosotros por cercanía, por potencial de crecimiento y por la oportunidad de desarrollar nuestra marca propia. En España hemos comprobado que nuestro posicionamiento sin aditivos y sin azúcares añadidos ha tenido muy buena acogida, y por eso era un paso lógico que, una vez consolidado aquí, lo lleváramos también a Europa”, señala Anna Rovira, directora de márketing de Liquats Vegetals.

Estudio en el mercado neerlandés

La compañía ha detectado que el 92,5% de los consumidores de los Países Bajos considera importante conocer la composición de los alimentos y el 98,3% cree que las marcas deberían hacer los ingredientes más fáciles de entender. Al mismo tiempo, el informe evidencia el margen de mejora en comprensión: el 88,6% reconoce que no sabe explicar bien qué significan los aditivos o los 'e-numbers', y el 98,3% afirma no haber oído hablar del término 'clean label'.

Estos datos, asegura la empresa, refuerzan la propuesta de valor de la marca Natrue que se centra en ofrecer productos con etiquetas limpias basadas en ingredientes que el consumidor sabe identificar y que es el valor diferencial principal que la marca aporta en los mercados.