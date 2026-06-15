De los semiconductores al aeropuerto de Lleida: 5 inversiones clave del Govern en industria

El president del Govern, Salvador Illa, ha rubricado este lunes el nuevo Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), la estrategia ejecutiva para invertir en las fábricas catalanas. La Generalitat de Catalunya se compromete así a movilizar casi 4.500 millones de euros hasta 2030 para desarrollar infraestructuras, subvencionar empresas de sectores señalados como prioritarios y formar a futuros trabajadores especializados, entre otros.

El documento consensuado con patronales y sindicatos y coordinado por la conselleria de Empresa i Treball identifica como estratégicos los semiconductores, la inteligencia artificial, la agroalimentaria, el automóvil y la construcción industrializada de vivienda. Si bien donde más recursos movilizará será en infraestructuras, con la voluntad de atraer nuevas inversiones y facilitar la movilidad de trabajadores y mercancías por entre y los polígonos catalanes. Estas son las principales inversiones previstas en el PNI 2026-2030:

Las infraestructuras son un pilar de la estrategia industrial del Govern, hasta el punto de que uno de cada tres euros invertidos se los llevará esta partida. La misma incluye inversiones variadas, desde nuevos accesos al Puerto de Tarragona, obras en la AP-7 o mejoras en la C-17, entre otros. Solo en grandes proyectos de este calado se destinarán unos 712,5 millones de euros.

También están previstos 66,3 millones de euros para mejorar la red de transporte público en los polígonos. U otras obras, como 22,3 millones para construir nuevos hangares en el aeropuerto de Lleida-Alguaire para acoger empresas del sector aeronáutico.

La industria catalana deja sin cubrir cada año 15.000 empleos por la falta de candidatos, según un estudio reciente de la consultora KPMG, y la Generalitat se ha propuesto reducir esa cifra aumentando la oferta de formación profesional (FP).

Otra vía será reciclar a personas ya empleadas o a aquellas que han perdido su empleo. El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) pondrá más de 180 millones para programas de formación para parados, ya sea a través de programas propios o de entidades locales, con planes específicamente diseñados en función de las necesidades de un territorio. Por ejemplo, en la Garrotxa necesitarán perfiles más industriales y en el Pallars más de la agroalimentaria.

En aras de recuperar esa "soberanía tecnológica" que Europa se ha marcado como imprescindible, Catalunya quiere apostar por los semiconductores. Elemento indisensable en gran parte de la electrónica, el PNI contempla, por ejemplo, una partida de 50 millones de euros para que la Generalitat, a través de Avançsa, entre directamente a la propiedad de empresas que considere claves en este gremio.

También hay habilitados 14 millones de euros en subvenciones para incentivar que empresas monten fábricas para diseñar chips especializados, así como 15,3 millones para el Sincrotró ALBA, con el objetivo de crear un entorno propicio para la industria de semiconductores y tecnologías avanzadas.

Los firmantes del Pacte Nacional entienden que la energía es un elemento clave para desarrollar una industria competitiva y para ello prevé diversas inversiones en ese sentido. La ambición es potenciar el hidrógeno, las instalaciones del biogás y la geotermia, así como subvencionar medidas de las empresas en pro de la descarbonización.

La hoja de ruta de la Generalitat pasa por hacer crecer el tamaño de las empresas. La administración catalana entiende que solo con un mayor número de grandes compañías que 'tiren del carro' la industria podrá coger más músculo. Es por ello que el PNI contempla 144 millones de euros para ayudas a fondo perdido mediante las que el sector manufacturero renueve su maquinaria y pueda crecer en facturación.

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U otro paquete de 175 millones de euros en créditos y garantía a la inversión para incentivar nuevos movimientos. La administración catalana renueva su partida para los "Projectes Singulars”, a los que se compromete a invertir 59 millones en los próximos cinco años.