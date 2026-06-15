Pocas personas lo saben: Hacienda permite cobrar un 10% de una herencia que nadie reclama

Existe una figura legal poco conocida en España por la que algunas personas pueden llegar a percibir una compensación económica cuando informan a la Administración de la existencia de una herencia sin herederos conocidos. No se trata de una ayuda pública, ni de una prestación, ni tampoco de una medida aprobada recientemente. Sin embargo, está recogida desde hace años en la normativa estatal y sigue vigente.

La posibilidad aparece regulada en el Reglamento General de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobado mediante el Real Decreto 1373/2009. La norma prevé que quienes comuniquen la existencia de determinadas herencias intestadas que finalmente correspondan al Estado puedan recibir un porcentaje del patrimonio heredado una vez concluido el procedimiento.

En concreto, el reglamento reconoce el derecho a percibir un premio equivalente al 10% de la parte proporcional del caudal líquido resultante correspondiente a los bienes incluidos en la denuncia presentada.

Qué ocurre cuando una persona fallece sin herederos

Cuando una persona fallece sin testamento o sin familiares con derecho a heredar conforme a las reglas sucesorias, puede abrirse un procedimiento de sucesión intestada. En estos casos, y una vez realizadas las comprobaciones oportunas, la herencia puede acabar siendo atribuida al Estado.

La tramitación corresponde al Ministerio de Hacienda, que investiga cada situación para determinar si existen herederos legítimos antes de asumir la condición de heredero abintestato.

Precisamente durante ese proceso pueden resultar relevantes los avisos o comunicaciones realizadas por ciudadanos que tengan conocimiento de la existencia de bienes, inmuebles, cuentas o patrimonio pertenecientes a una persona fallecida sin sucesores conocidos.

No cualquier persona puede cobrar esta compensación

La existencia de este premio económico no significa que cualquier ciudadano pueda recibir automáticamente un 10% de una herencia por comunicar un fallecimiento.

La normativa establece límites y exclusiones. Entre otros casos, quedan fuera determinadas personas que conozcan la situación por razón de su cargo, función pública o representación legal del fallecido.

Además, la compensación solo puede producirse si la información aportada resulta útil para el expediente y si, finalmente, la herencia termina siendo adjudicada al Estado tras la correspondiente investigación administrativa.

Aunque el asunto ha ganado visibilidad en los últimos tiempos (por el auge de los vídeos de finanzas y herencias en redes sociales), la realidad es que no se trata de una novedad legislativa. La figura lleva años contemplada en la normativa patrimonial española y forma parte del procedimiento previsto para las llamadas herencias vacantes o sin herederos conocidos.

Los expertos siempre dejan claro que tramitar una herencia no es sencillo, por todo lo que hay que dejar preparado y trazado, sobre todo cuando son varios los familiares y herederos. En estos casos, donde no hay herederos, ser conocedor de la situación del fallecido podría suponerte un pellizco de un 10% de esa herencia.

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Más allá de su carácter llamativo, el caso refleja una realidad poco conocida: cuando no existen familiares con derecho a suceder, el patrimonio de una persona fallecida no queda abandonado, sino que sigue un procedimiento legal específico en el que la Administración puede llegar a intervenir como heredera de último recurso.