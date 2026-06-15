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Entrada al mercado español

GWM desembarca en el Port de Barcelona con sus primeros 500 vehículos

El fabricante chino llega con una carga procedente de Lianyungang que se preparará en la terminal de Setram antes de su distribución

El grupo chino GWM aterriza en España con un ambicioso plan de expansión

Arrancan las obras de la nueva terminal de vehículos del Port de Barcelona

Los primeros vehículos de GVM desembarcan en el Port de Barcelona.

Los primeros vehículos de GVM desembarcan en el Port de Barcelona. / Port de Barcelona

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Cristina Buesa

Cristina Buesa

Barcelona
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El fabricante chino Great Wall Motors (GWM) ha escogido el Port de Barcelona para iniciar su actividad en el mercado español. Los primeros 500 vehículos de la compañía han llegado a las instalaciones portuarias barcelonesas a bordo del buque Anji Flourishment, un car-carrier de última generación con capacidad para transportar hasta 9.500 automóviles procedente del puerto chino de Lianyungang.

Según han informado desde la autoridad portuaria este lunes, las unidades desembarcadas esta semana se han trasladado a las instalaciones de Setram, una de las dos terminales especializadas en tráfico de vehículos con las que cuenta actualmente el puerto. Allí recibirán los últimos ajustes y trabajos de preparación antes de su distribución a los concesionarios. Entre los vehículos llegados figuran modelos con motor de combustión, híbridos no enchufables y eléctricos.

Aumento de las importaciones

La incorporación de GWM amplía la presencia de fabricantes chinos que utilizan Barcelona como base de operaciones para acceder al mercado europeo. La autoridad portuaria atribuye este atractivo a la posición estratégica del enclave en el sur de Europa, a la conectividad marítima reforzada con nuevos servicios de transporte de vehículos, así como a la oferta intermodal que integra conexiones marítimas, ferroviarias y terrestres. A ello se suman los servicios logísticos especializados para el sector de la automoción que prestan las terminales del recinto portuario.

Los vehículos de la compañía china GVM en el Port de Barcelona.

Los vehículos de la compañía china GVM en el Port de Barcelona. / Port de Barcelona

La llegada de la marca china se produce en un contexto de fuerte crecimiento de este tráfico. Durante 2025 pasaron por el Port de Barcelona 716.657 vehículos y las importaciones aumentaron un 44%, impulsadas principalmente por los flujos procedentes de puertos chinos. Los datos acumulados hasta abril de este año apuntan a una nueva mejora de estas cifras y reflejan además que el 17% de los vehículos que llegan a Barcelona ya son eléctricos.

Tercera terminal en 2028

Para responder al incremento de la actividad vinculada al automóvil, el puerto dispone actualmente de las terminales de Autoterminal y Setram y prevé ampliar su capacidad con una tercera instalación. La nueva terminal, promovida por International Car Operators (ICO), filial del grupo japonés NYK, se encuentra ya en construcción en el Moll Príncep d'Espanya tras el inicio de las obras el pasado abril. La infraestructura, que estará plenamente operativa en 2028, tendrá capacidad para manipular hasta 180.000 vehículos al año y podrá albergar hasta 11.000 unidades de forma simultánea.

La instalación incorporará una gran estructura de almacenamiento en altura, digitalización avanzada, conexiones ferroviarias con los tres anchos de vía y equipamientos adaptados al crecimiento del vehículo eléctrico. Según las previsiones del puerto, será además la primera gran silo automatizado para vehículos de Europa.

Noticias relacionadas y más

120 hectáreas para automóviles

Con la futura entrada en servicio de esta tercera terminal, prevista para 2027 según el calendario de la concesión y para su plena operatividad en 2028, el Port de Barcelona dispondrá de unas 120 hectáreas dedicadas exclusivamente al tráfico de automóviles, reforzando así su capacidad logística y su posición como uno de los principales puntos de entrada de vehículos en el Mediterráneo y en Europa.

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