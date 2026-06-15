El Grupo BonPreu aumentó sus ventas casi un 8% el año pasado, hasta los 2.611 millones

El Grupo Bon Preu cerró el ejercicio 2025, a 28 de febrero, con una facturación global de 2.611,5 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 7,9 % respecto al ejercicio anterior, tal y como adelantó el presidente del grupo, Joan Font, en una intervención durante la jornada anual del Clúster Food Retail de Catalunya, en la que destacó el buen comportamiento de la alimentación y del producto de proximidad, "que crece a doble dígito".

Los resultados de la compañía corresponden a sus tres áreas de actividad, que además de la alimentación -establecimientos Bonpreu y Esclat y BonpreuEsclat Online-, incluye el negocio de los carburantes -bajo la marca EsclatOil- y el de la energía verde, comercializada a través de BonpreuEsclat Energia.

Durante el ejercicio 2025, la compañía invirtió un total de 150 millones de euros, destinados a seguir expandiendo la red comercial por todo el territorio de Catalunya, a reformar las tiendas existentes para incorporar nuevos servicios y secciones, y a reforzar la logística y otros proyectos estratégicos. Se trata de una inversión sostenida que representa un firme compromiso con el territorio, generando riqueza, empleo y valor para el país. De hecho, el grupo Bon Preu es una de las empresas catalanas líderes en inversión, con un total de 1.346 millones de euros invertidos en la última década.

En cuanto a la expansión comercial, la compañía inauguró tres nuevos establecimientos Esclat en Cunit, L'Ametlla de Mar y Mollerussa; dos Bonpreu en Barcelona y Terrassa-Matadepera; dos minimercados en Reus y Terrassa-Matadepera; y cuatro nuevas gasolineras EsclatOil en La Seu d’Urgell, L’Ametlla de Mar, Anglès y Terrassa-Matadepera. Además, también amplió los puntos de servicio de recogida de compra 'on line', superando una cobertura de seis millones de personas, y abrió nuevos centros de recogida 'on line' en toda Catalunya, alcanzando ya los 30.

Para este 2026, la compañía continúa con su plan de expansión centrado en Catalunya: ya ha abierto cuatro supermercados, dos Bonpreu en Terrassa y Cervelló, un Esclat en Riera Blanca, en Barcelona y otro en Badalona. Asimismo, de cara al último cuatrimestre del año (entre septiembre y diciembre), prevé abrir un Bonpreu en Cerdanyola del Vallès y otro en el barrio de Sants de Barcelona, así como tres nuevos Esclat: uno en Sabadell, otro en Castellar del Vallès y otro en Palafolls, estos dos últimos con una gasolinera EsclatOil anexa. También tiene previsto poner en marcha un EsclatOil con minimercado en Pallejà.