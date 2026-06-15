El error que cometen miles de españoles con sus ahorros: “Probablemente sea más importante el qué que el cuándo y el cuánto”

Ahorrar nunca había sido tan necesario y, al mismo tiempo, tan complicado. El encarecimiento de la vivienda, la inflación acumulada de los últimos años y el aumento de numerosos gastos cotidianos han reducido la capacidad de muchas familias para reservar dinero a final de mes. Sin embargo, los expertos insisten en que el ahorro sigue siendo una de las herramientas más importantes para afrontar el futuro financiero. Eso sí, con un matiz que a menudo pasa desapercibido: no basta con ahorrar, también importa cómo se hace.

“Probablemente sea más importante el qué que el cuándo y el cuánto”, sostiene Víctor Alvargonzález, CEO de la firma de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance, en una conversación con EL PERIÓDICO. A su juicio, buena parte del debate público se centra en cuánto dinero debería tener acumulado una persona a determinada edad, cuando la cuestión realmente relevante es qué se hace con ese capital una vez se ha conseguido ahorrar.

La reflexión llega en un momento en el que cada vez más ciudadanos se preguntan cuánto deberían tener guardado para afrontar imprevistos, comprar una vivienda o complementar su futura jubilación. El problema es que la respuesta no resulta sencilla. Según explica Alvargonzález, la necesidad de ahorrar es hoy incluso mayor que hace años debido a la incertidumbre que rodea al sistema de pensiones y a la evolución demográfica.

“Estamos ante una encrucijada francamente diabólica”, resume el experto. Por un lado, considera que existe una necesidad creciente de generar un colchón financiero propio para el futuro. Por otro, reconoce que especialmente para los jóvenes resulta mucho más difícil hacerlo debido al elevado coste de acceso a la vivienda y al aumento del coste de vida, algo que también tiene un fuerte impacto en la natalidad y la demografía.

No solo importa cuánto ahorras

La idea de destinar una parte de los ingresos al ahorro sigue siendo válida, pero los especialistas recuerdan que acumular dinero no siempre equivale a proteger el patrimonio. De hecho, mantener los ahorros durante años en productos con rentabilidades muy reducidas puede provocar que pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

Por ello, Alvargonzález insiste en que el foco debería ponerse también en la calidad del ahorro y de la inversión. “No es tanto el cuánto, sino el qué”, explica. En otras palabras, una estrategia financiera adecuada puede marcar una diferencia significativa a largo plazo.

La edad también cambia las reglas

La estrategia tampoco debería ser la misma para todos. Los expertos recuerdan que una persona joven suele tener mayor capacidad para asumir riesgo y más tiempo para recuperarse de posibles caídas de mercado. En cambio, conforme se acerca la jubilación, la prudencia gana peso y la protección del patrimonio adquiere una importancia creciente.

Además, existen etapas vitales en las que la capacidad de ahorro puede aumentar de forma natural, como cuando disminuyen determinadas cargas familiares o se termina de pagar la vivienda.

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En cualquier caso, el mensaje de fondo sigue siendo que no existe una cifra mágica de ahorro válida para todos los ciudadanos. Lo que sí parece cada vez más evidente es que, en un contexto de mayor incertidumbre económica, ahorrar sigue siendo esencial. Pero tan importante como reservar dinero es conseguir que ese dinero trabaje a favor del ahorrador y no pierda valor con el paso del tiempo.