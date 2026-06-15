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Los economistas catalanes reconocen a Antoni Brufau (Repsol)
El Col·legi d'Economistes de Catalunya distingue también a Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona
Antonio Brufau: "China está destruyendo el planeta"
EL PERIÓDICO
El Col·legi d’Economistes de Catalunya, distinguirá al presidente de Repsol, Antoni Brufau, como colegiado de Mérito 2026, en la que supone una de las principales distinciones que otorga este colegio profesional. Asimismo, y según ha informado este lunes la entidad, Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona, será nombrada colegiada de Honor 2026.
Los dos galardones se entregarán durante la Noche de los Economistas, evento que tendrá lugar el próximo 6 de julio a las 19.00 en el CaixaFòrum, en un acto que estará presidida por la consellera de Economía, Alícia Romero, así como por el decano del Col·legi, Carles Puig de Travy.
La junta de gobierno de la entidad ha decidido también otorgar la Medalla al Reconocimiento Colegial a Pere Segarra, expresidente de la sede de la institución en Tarragona.
Otros premios que se entregarán durante la Noche de los Economistas serán para Fernando Casado, presidente de la mutua de accidentes laborales Asepeyo, Anna Gener, consejera delegada de Savills y el despacho profesional BNFIX Pich. Astrid Guàrdia, directiva de la química Concentrol y el profesor de la Autònoma Francesc Gómez también serán premiados.
Toda una vida vinculado a La Caixa
Nacido en Mollerussa en 1948 y licenciado en Económicas en la Universitat de Barcelona, Brufau se incorporó en 1988 a La Caixa, grupo empresarial al que ha estado vinculado durante toda su carrera. En 1997 fue nombrado presidente de Gas Natural (denominada hoy Naturgy) en un cargo que ostentó hasta 2004. Aquel año fue nombrado presidente de Repsol, otra de las históricas participadas de La Caixa.
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