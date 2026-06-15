Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zapatero joyasAndicBarcelonaTour FranciaRafa MirIncendiosDependencia CataluñaCucurellaTopuriaAdelgazar
instagramlinkedin

Empresas

Los economistas catalanes reconocen a Antoni Brufau (Repsol)

El Col·legi d'Economistes de Catalunya distingue también a Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona

Antonio Brufau: "China está destruyendo el planeta"

Antoni Brufau (en el centro), junto a Carmina Ganyet y Francisco Reynés en las jornadas del Cercle d'Economia de este año.

Antoni Brufau (en el centro), junto a Carmina Ganyet y Francisco Reynés en las jornadas del Cercle d'Economia de este año. / Cercle d'Economia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EL PERIÓDICO

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Col·legi d’Economistes de Catalunya, distinguirá al presidente de Repsol, Antoni Brufau, como colegiado de Mérito 2026, en la que supone una de las principales distinciones que otorga este colegio profesional. Asimismo, y según ha informado este lunes la entidad, Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona, será nombrada colegiada de Honor 2026.

Los dos galardones se entregarán durante la Noche de los Economistas, evento que tendrá lugar el próximo 6 de julio a las 19.00 en el CaixaFòrum, en un acto que estará presidida por la consellera de Economía, Alícia Romero, así como por el decano del Col·legi, Carles Puig de Travy.

La junta de gobierno de la entidad ha decidido también otorgar la Medalla al Reconocimiento Colegial a Pere Segarra, expresidente de la sede de la institución en Tarragona.

Otros premios que se entregarán durante la Noche de los Economistas serán para Fernando Casado, presidente de la mutua de accidentes laborales Asepeyo, Anna Gener, consejera delegada de Savills y el despacho profesional BNFIX Pich. Astrid Guàrdia, directiva de la química Concentrol y el profesor de la Autònoma Francesc Gómez también serán premiados.

Noticias relacionadas y más

Toda una vida vinculado a La Caixa

Nacido en Mollerussa en 1948 y licenciado en Económicas en la Universitat de Barcelona, Brufau se incorporó en 1988 a La Caixa, grupo empresarial al que ha estado vinculado durante toda su carrera. En 1997 fue nombrado presidente de Gas Natural (denominada hoy Naturgy) en un cargo que ostentó hasta 2004. Aquel año fue nombrado presidente de Repsol, otra de las históricas participadas de La Caixa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los psicólogos coinciden: levantar la voz no significa ser dominante sino más bien todo lo contrario
  2. Mueren el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree en el accidente de helicóptero en Río de Janeiro
  3. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'La demanda de empleo puede tener consecuencias muy importantes en las futuras prestaciones
  4. Quiebra una histórica cooperativa que empleaba a 400 personas: 'No salían los números y el gerente pagaba webs de citas con nuestro dinero
  5. España no convence a Europa para obligar a las aerolíneas a que la maleta de mano sea gratuita en los aviones
  6. David Bueno, neurocientífico: 'Cuando una niña llega a adolescente, cambia la respuesta cerebral al oír la voz de su madre
  7. Muere una joven de 21 años cuando hacía puenting tras ser arrojada accidentalmente sin cuerda en Brasil
  8. Realizado con éxito el primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas en España

De 26 a 53 horas por semana: estas son las diferentes jornadas laborales del mundo

De 26 a 53 horas por semana: estas son las diferentes jornadas laborales del mundo

Más de la mitad de las viviendas vendidas en España no llegan a tres meses anunciadas

Más de la mitad de las viviendas vendidas en España no llegan a tres meses anunciadas

El MiniPC Geekom A5 Pro refuerza su presencia en la gama de entrada

El MiniPC Geekom A5 Pro refuerza su presencia en la gama de entrada

Ignacio Solsona, abogado laboralista, explica la enorme diferencia que existe entre cotizar 15 años y 37 años para la pensión

Ignacio Solsona, abogado laboralista, explica la enorme diferencia que existe entre cotizar 15 años y 37 años para la pensión

Illa compromete 4.500 millones de euros para la industria: "Queremos volver a ser la locomotora de España y Europa"

Illa compromete 4.500 millones de euros para la industria: "Queremos volver a ser la locomotora de España y Europa"

Osborne cerró el ejercicio de 2025 con una facturación de 252,5 millones de euros

Osborne cerró el ejercicio de 2025 con una facturación de 252,5 millones de euros

Los economistas catalanes reconocen a Antoni Brufau (Repsol)

Los economistas catalanes reconocen a Antoni Brufau (Repsol)

El Prat, tercer aeropuerto de Europa en oferta de asientos gracias al turismo

El Prat, tercer aeropuerto de Europa en oferta de asientos gracias al turismo