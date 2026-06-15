De 26 a 53 horas por semana: estas son las diferentes jornadas laborales del mundo

La jornada laboral se ha convertido en uno de los elementos clave para los trabajadores, que en muchos casos buscan alternativas para compaginar profesión y vida personal. De esta forma, las propuestas de reducción de jornada obtienen cada vez más popularidad.

Aun así, estas horas de trabajo por semana pueden variar bastante según el país o continente donde se vive. En cierto modo, las políticas estatales, la cultura del país o las costumbres pueden influir en lo que respecta a horas trabajadas.

Las jornadas laborales más extensas del mundo

Según sostiene la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las personas en el mundo emplearían unas 43,9 horas semanales de media para el trabajo. A su vez, en lo que se refiere al ránking, India se convierte en el país con la jornada laboral más larga, donde habitantes trabajan 56 horas semanales, es decir, 12 horas por encima del promedio.

En segundo lugar, se encuentra Bután. El país asiático cuenta con 53,3 horas de trabajo por semana. Después de este, se sitúan Bangladesh y Uganda, con 50,4 y 50,3 horas respectivamente.

A continuación, para cerrar el top 10 de países con jornadas más prolongadas, se encuentran los siguientes países:

Camboya : 49,5 horas

: 49,5 horas Pakistán : 49,2 horas

: 49,2 horas Sudán : 49 horas

: 49 horas Emiratos Árabes Unidos : 48,7 horas

: 48,7 horas Jordania : 48,4 horas

: 48,4 horas Zimbabue: 48,1 horas

En algunos casos, las jornadas laborales más extensas suelen coincidir con un Producto Interior Bruto (PIB) por persona más bajo. En algunos ejemplos de países en desarrollo, los trabajadores deben trabajar una mayor cantidad de horas para cubrir gastos básicos.

Los horarios laborales más reducidos

Al lado contrario, trabajar menos no siempre implica una menor productividad. En muchos casos, las jornadas laborales cortas suelen acompañar una economía estable, mayor equilibrio entre vida personal y trabajo, y unos índices altos de satisfacción.

Para sorpresa de muchos, Yemen lidera el ránking global con una jornada laboral de 25,9 horas por semana, seguido de dos países europeos como son Países Bajos (26,8) y Noruega (27,1). A continuación, nos encontramos con una gran presencia de países europeos, junto a dos casos llamativos:

Austria : 28,4 horas

: 28,4 horas Dinamarca : 28,8 horas

: 28,8 horas Finlandia : 28,8 horas

: 28,8 horas Vanuatu : 29 horas

: 29 horas Mozambique : 29 horas

: 29 horas Suecia : 29,3 horas

: 29,3 horas Alemania: 29,6 horas

Noticias relacionadas

En todo caso, la previsión de algunos expertos laborales señala un posible cambio en las opciones de los trabajadores: mayor uso del trabajo remoto, nomadismo digital y expectativas cambiantes. Todos estos factores podrían modificar de forma significativa la jornada laboral en el mundo.