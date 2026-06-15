Carlos Franquesa (Fluidra) releva a Eloi Planes al frente de Piscina Barcelona

Relevo en la presidencia del salón Piscina Barcelona. Carlos Franquesa, presidente de Fluidra para el sur de Europa, Australia y Nueva Zelanda, ha sido escogido como nuevo presidente del Comité Organizador de Piscina Barcelona 2027. El empresario tomará el relevo de Eloi Planes, presidente ejecutivo (CEO) de Fluidra, quien ha estado al frente del salón desde 2011 durante siete ediciones y pasará a ejercer el cargo de presidente emérito.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ESADE en 1986, Franquesa acumula cerca de dos décadas de trayectoria en Fluidra, compañía a la que se incorporó en 2007. Durante este tiempo ha desempeñado distintas responsabilidades de alta dirección en áreas industriales, comerciales y de gestión internacional.

Antes de incorporarse a Fluidra, inició su carrera profesional en Square D, actualmente integrada en el Grupo Schneider Electric. Posteriormente, ocupó diversos cargos directivos en empresas pertenecientes al Grupo Cirsa, multinacional especializada en el sector del juego y el ocio, propietaria de marcas como Sportium, Apuesta Total o EPlay24.

Una nueva etapa para reforzar el liderazgo internacional

Según ha explicado la organización, Franquesa afronta esta nueva responsabilidad con el objetivo de dar continuidad al trabajo realizado durante los últimos años y, al mismo tiempo, adaptar la propuesta de valor del salón a las nuevas tendencias y necesidades del mercado.

Entre las prioridades de esta nueva etapa figura el fortalecimiento de la dimensión internacional del evento, así como la ampliación de su alcance hacia segmentos cada vez más relevantes para el sector, como el wellness, los espacios outdoor y las soluciones integradas para el entorno de la piscina.

"Asumo el reto de seguir impulsando una feria que acompañe el desarrollo del sector de la piscina, ampliando su oferta y reforzando su papel como punto de encuentro internacional para las empresas y los profesionales", ha señalado Franquesa tras su nombramiento.

Piscina Barcelona prepara ya la edición de 2027

Con el liderazgo de Carlos Franquesa, la implicación del Comité Organizador y el respaldo de la patronal ASOFAP, así como de otras asociaciones y entidades representativas del sector, Piscina Barcelona trabaja ya en el diseño de su próxima edición.

El certamen se celebrará del 15 al 18 de noviembre de 2027 en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.La última edición del salón, celebrada en 2025, confirmó el dinamismo del sector y la capacidad de atracción del evento. La cita reunió a 428 empresas expositoras procedentes de 30 países y recibió la visita de más de 17.000 profesionales, entre ellos, fabricantes, distribuidores, prescriptores y expertos de la industria a escala internacional.

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Según datos de la patronal, el sector de la piscina en España creció un 6,5% en 2025 y su volumen de negocio alcanza los 1.707 millones de euros, con 28.000 nuevas piscinas finalizadas en el último ejercicio.