La Cambra de Comerç considera que el turismo es el “motor” de la conectividad aérea de Barcelona

El turismo es el principal factor que explica la posición privilegiada del aeropuerto de Barcelona en los ránkings internacionales de conectividad aérea. Así lo sostiene un estudio presentado este lunes por la Cambra de Comerç de Barcelona, que concluye que la actividad turística aporta la masa crítica necesaria para sostener rutas, frecuencias y mercados que han permitido situar a El Prat entre los aeropuertos con mayor demanda de Europa pese a no disponer de una gran aerolínea de bandera que opere como hub ni ser una ciudad de las dimensiones suficientes para estar en esta posición.

El informe, elaborado por Gestió i Promoció Aeroportuària (GPA) en el marco del Observatorio de la Economía Urbana de la Cambra, sostiene que Barcelona dispone de un grado de conectividad superior al que le correspondería por dimensión urbana y estructura aeroportuaria. Según los autores, el aeropuerto es actualmente el quinto de Europa por demanda de tráfico origen-destino, solo por detrás de Londres, París, Estambul y Milán, y ocupa la posición número 22 a escala mundial. Además, es el tercer aeropuerto europeo por oferta de asientos.

"No seríamos lo que somos"

"El turismo es una parte crítica que nos ha permitido estar donde estamos porque aporta volumen, diversidad de mercados y masa crítica para sostener rutas y frecuencias internacionales", ha defendido el director de GPA y autor del estudio, Jaume Adrover, uno de los miembros del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA) que suele participar en la búsqueda de rutas potenciales por el mundo desde hace años para potenciar la capital catalana. El experto ha subrayado que resulta "extraordinario" que Barcelona haya alcanzado esta posición teniendo en cuenta que no cuenta con una compañía aérea que utilice El Prat como gran centro de conexiones, a diferencia de ciudades como Frankfurt, París o Ámsterdam.

Numerosos pasajeros en la terminal T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat. / MANU MITRU / EPC

El presidente de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, ha sido aún más explícito y vehemente al reivindicar el peso del sector. "Si no tuviéramos turismo, el resto de sectores sufrirían mucho. La gente no es consciente de todo lo que atrae. Sin turismo no seríamos el país que somos", afirmó. Santacreu insistió en que el debate no debe limitarse al turismo vacacional, sino que también incluye al viajero de negocios, los congresos y las actividades económicas vinculadas a la movilidad internacional, también conocido como MICE.

6,8% de la economía catalana

El estudio presentado sostiene que la conectividad aérea ha actuado como un acelerador del desarrollo económico de Barcelona y Catalunya, favoreciendo la implantación de centros tecnológicos, proyectos industriales, empresas de ciencias de la salud y la captación de talento internacional. Según los datos recopilados, la actividad asociada al aeropuerto genera una facturación de 33.689 millones de euros, aporta 16.399 millones al PIB catalán y mantiene cerca de 218.000 puestos de trabajo, equivalentes al 6,8% de la economía catalana.

La investigación también pone el foco en actividades que complementan la demanda turística. Entre ellas figuran los congresos internacionales, las ferias profesionales, la investigación universitaria, la inversión extranjera y la carga aérea. El responsable de Estudios de la Cambra, Joan Ramon Rovira, ha resumido esta interacción con la imagen de "un avión que despega con turismo, estudiantes universitarios, viajeros de negocios y carga". A su juicio, la clave reside precisamente en la suma de todos estos factores.

5,3 millones de pasajeros sin atender

Otro de los aspectos destacados del informe es el papel de los cruceros. El 59% de los pasajeros que embarcan en Barcelona llegan previamente en avión y el 23% procede de fuera de Europa, especialmente de Estados Unidos y Canadá. Los autores consideran que esta complementariedad entre puerto y aeropuerto refuerza el atractivo comercial de nuevas rutas de largo radio y contribuye a desestacionalizar la demanda. Australia, China o Brasil son algunos países con los que se desearía ampliar este campo.

El avión de Level que ha estrenado la ruta entre el aeropuerto de Barcelona-El Prat y la capital de Perú, Lima. / Level

Pese a la valoración positiva de la situación actual, la Cambra considera que el gran reto pendiente sigue siendo la conectividad intercontinental. El estudio recuerda que existen 5,3 millones de pasajeros anuales con origen o destino Barcelona que actualmente deben realizar escalas porque no disponen de vuelos directos, tal como desveló el CDRA a principios de junio. Esa demanda potencial se concentra especialmente en Asia, Norteamérica y algunos mercados latinoamericanos.

"Barcelona compite en demanda, pero no convierte toda esa demanda en conectividad directa", ha interpretado Adrover. El experto ha defendido que el objetivo no pasa únicamente por aumentar el volumen de pasajeros, sino por atraer conexiones de mayor valor añadido, incrementar las frecuencias y consolidar rutas estables durante todo el año.

Mercados prioritarios

En paralelo, el propio CDRA, integrado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, Aena y la Cambra de Comerç, trabaja igualmente con el horizonte de convertir El Prat en un hub intercontinental de alto valor añadido. Su plan estratégico hasta 2030 identifica como prioritarios mercados como Japón, India, China y otros destinos de Asia-Pacífico y Latinoamérica, además de detectar más de 70 rutas estratégicas que actualmente no disponen de conexión directa.

El avión de Jetblue acabado de aterrizar de Boston, en la plataforma de la T2 del aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Jetblue

La entidad también ha insistido en reclamar una mayor participación del territorio en la gestión de la infraestructura. El presidente de la Cambra ha pedido que una instalación estratégica como el aeropuerto debería contar con una gobernanza más próxima. "La gobernanza lejana no es lo más óptimo", ha sostenido para a continuación dar ejemplos como el Port de Barcelona, la Zona Franca o Rodalies para reclamar fórmulas que permitan una mayor implicación local.

Tras dos décadas de trabajo del comité de rutas, Barcelona ha pasado de disponer de 17 destinos intercontinentales y alrededor de un millón de pasajeros de largo radio a alcanzar 59 rutas directas y rozar los ocho millones de viajeros intercontinentales, ha recordado Jaume Santacreu. Para la Cambra, el siguiente paso consiste en aprovechar la fortaleza turística y económica de la ciudad para ganar más conexiones directas de largo recorrido y reforzar así su competitividad internacional.