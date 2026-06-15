El 81% de los usuarios de autopistas de peaje en España las prefieren por rapidez y conveniencia

El 81% de los usuarios de autopistas de peaje en España las elige por considerarlas la opción más rápida y conveniente para sus desplazamientos, según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Centro de Investigación del Transporte Transyt impulsado por Fundación Abertis.

El ahorro de tiempo es el principal factor diferencial, citado por el 63% de los conductores, por delante de la comodidad durante el trayecto (45%) y de la fiabilidad para llegar a tiempo al destino (31%).

La investigación, basada en 1.667 entrevistas a usuarios de autopistas de peaje, constata además una mejor valoración de estas infraestructuras frente a las carreteras sin peaje en términos de calidad y seguridad.

El 77% de los encuestados considera que el pavimento de las autopistas de peaje está en mejor estado, el 70% cree que están mejor mantenidas, el 68% percibe menos congestión y el 67% asegura sentirse más seguro al circular por ellas.

Más tecnología

El estudio refleja también una fuerte demanda de más tecnología y digitalización en la red de peaje. El 85% de los usuarios reclama información en tiempo real sobre accidentes, incidencias u obras directamente en el vehículo, mientras que el 75% apuesta por extender los sistemas de pago sin barreras a todos los vehículos.

Aplicación de pago en autopistas / ABERTIS

Pese a ello, el uso del pago electrónico sigue siendo limitado: solo el 21% utiliza actualmente dispositivos electrónicos para abonar el peaje, aunque el 74% afirma que utilizaría más las autopistas si contara con un dispositivo gratuito de este tipo. La extensión del uso del móvil ya es patente, con siete de cada diez conductores que emplean aplicaciones para planificar sus desplazamientos.

En materia de gestión del tráfico, el 69% ve positivamente la utilización de carriles reversibles para reducir atascos y el 66% respalda la implantación de límites de velocidad variables en función del tráfico o de las condiciones meteorológicas.

Descuentos por alta ocupación

Los encuestados también apoyan medidas de movilidad sostenible, como descuentos para vehículos con más de dos ocupantes (70%) y para los menos contaminantes (59%).

El informe identifica igualmente margen de mejora en la experiencia de usuario, al situar los servicios en la vía (áreas de descanso, restauración o gasolineras) como el principal aspecto a reforzar para el 40% de los participantes.

A continuación, los usuarios señalan la gestión de los peajes (25%), la información sobre tiempos de viaje (24%) y la asistencia en caso de accidente o avería (23%) como ámbitos prioritarios de mejora.

En el plano social y territorial, los encuestados avalan que las autopistas contribuyan al desarrollo de los entornos por los que discurren. El 62% considera positiva la inversión en turismo y desarrollo económico en las regiones conectadas, el 76% respalda descuentos para personas con bajos ingresos o residentes en zonas rurales y el 73% se muestra a favor de sistemas de tarifa plana para su utilización.

Los resultados del estudio se presentaron durante la entrega del Premio Cátedras Abertis España 2026, en una jornada con expertos del sector para debatir sobre innovación, digitalización, experiencia de usuario y retos futuros de las infraestructuras viarias.

Noticias relacionadas

"Este estudio confirma que los usuarios valoran especialmente la rapidez, la seguridad y la calidad de las autopistas", destacó la presidenta de Fundación Abertis, Elena Salgado, quien subrayó que escuchar las necesidades y expectativas de los conductores es "fundamental para seguir impulsando infraestructuras más innovadoras y adaptadas a los retos de la movilidad del futuro".