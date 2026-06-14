Solsticio de verano
24 de junio: ¿Dónde es festivo el día de San Juan en España?
Solo algunas localidades españolas, repartidas por todas las comunidades autónomas, tendrán fiesta este miércoles
La pastelería de Girona donde se hace la mejor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya
La noche de San Juan es una de las más populares y celebradas en toda España. Durante la madrugada del 23 al 24 de junio, miles de personas acuden a las playas hasta altas horas para dar la bienvenida al verano con verbenas en donde el fuego y el agua se convierten en elementos protagonistas de una de las noches más mágicas del año.
Tradicionalmente, se festejaba con la llegada del solsticio de verano el 21 de junio. Se trataba de una fiesta de culto al sol en la que se ahuyentaban los malos presagios y se atraían los buenos deseos. Finalmente, el cristianismo trasladó la fiesta al 24 de junio, coincidiendo con la fecha del nacimiento de San Juan Bautista -hijo de la santa Isabel y, por lo tanto, primo de Jesús-, según data la Biblia.
Aunque es una de las fiestas más celebradas en el Mediterráneo, el día de San Juan no es festivo en toda España. Tan solo dos comunidades autónomas podrán disfrutar de este día: Catalunya y la Comunidad Valenciana. Además de estas, hay otra comunidad que este año también contará con un día de descanso: Galicia. La Xunta ha fijado el 24 de junio como uno de sus festivos autonómicos para 2026.
¿Dónde es festivo en el día de San Juan?
Al margen de Catalunya, la Comunidad Valenciana y Galicia, estos son los principales municipios de España donde el miércoles 24 de junio, día de San Juan, será festivo local:
Andalucía
- Algeciras (Campo de Gibraltar, Cádiz)
- Alhaurín de la Torre (Valle del Guadalhorce, Málaga)
- Almedinilla (Subbética Cordobesa, Córdoba)
- Almería (Área Metropolitana de Almería, Almería)
- Almuñécar (Costa Granadina, Granada)
- Alosno (El Andévalo, Huelva)
- Benalmádena (Costa del Sol Occidental, Málaga)
- Benitagla (Los Filabres-Tabernas, Almería)
- Benizalón (Los Filabres-Tabernas, Almería)
- Las Cabezas de San Juan (Bajo Guadalquivir, Sevilla)
- Cabra (Subbética Cordobesa, Córdoba)
- El Castillo de las Guardas (Corredor de la Plata, Sevilla)
- Castro de Filabres (Los Filabres-Tabernas, Almería)
- Cuevas Bajas (Nororma, Málaga)
- Fuensanta de Martos (Sierra Sur, Jaén)
- Guarromán (Sierra Morena, Jaén)
- Güevéjar (Vega de Granada, Granada)
- Huélago (Guadix, Granada)
- Huércal de Almería (Bajo Andarax, Almería)
- Humilladero (Antequera, Málaga)
- Jabugo (Sierra de Huelva, Huelva)
- Lahiguera (La Campiña, Jaén)
- Lanjarón (La Alpujarra Granadina, Granada)
- Linares de la Sierra (Sierra de Huelva, Huelva)
- Mancha Real (Sierra Mágina, Jaén)
- Montizón (El Condado, Jaén)
- Motril (Costa Granadina, Granada)
- Navas de San Juan (El Condado, Jaén)
- Nerja (Axarquía - Costa del Sol, Málaga)
- Salobreña (Costa Granadina, Granada)
- San Juan de Aznalfarache (Aljarafe, Sevilla)
- San Juan del Puerto (El Condado, Huelva)
- Terque (Medio Andarax, Almería)
- Utrera (La Campiña, Sevilla)
- Valdepeñas de Jaén (Sierra Sur, Jaén)
- Villanueva de San Juan (Sierra Sur, Sevilla)
- Los Villares (Sierra Sur, Jaén)
Aragón
- Aliaga (Cuencas Mineras, Teruel)
- Canfranc (Jacetania, Huesca)
- Cretas (Matarraña, Teruel)
- Ejea de los Caballeros (Cinco Villas, Zaragoza)
- Eresué (Ribagorza, Huesca)
- Fuendejalón (Campo de Borja, Zaragoza)
- Montanuy (Ribagorza, Huesca)
- Pleitas (Ribera Alta del Ebro, Zaragoza)
- Sahún (Ribagorza, Huesca)
- San Juan de Flumen (Los Monegros, Huesca)
- San Juan de Plan (Sobrarbe, Huesca)
- Torralba de los Frailes (Campo de Daroca, Zaragoza)
Asturias
- Caso (Valle del Nalón, Asturias)
- Castrillón (Avilés, Asturias)
- Corvera de Asturias (Avilés, Asturias)
- Mieres (Montaña Central, Asturias)
- Proaza (Camín Real de la Mesa, Asturias)
- Ribadesella (Oriente de Asturias, Asturias)
- Salas (Puerta de Occidente, Asturias)
- San Martín de Oscos (Oscos-Eo, Asturias)
- San Martín del Rey Aurelio (Valle del Nalón, Asturias)
- San Tirso de Abres (Oscos-Eo, Asturias)
- Soto del Barco (Bajo Nalón, Asturias)
Cantabria
- Camargo (Santander, Cantabria)
- Colindres (Costa Oriental, Cantabria)
- Corrales de Buelna (Besaya, Cantabria)
- Riotuerto (Trasmiera, Cantabria)
- Selaya (Valles Pasiegos, Cantabria)
Castilla y León
- Abejar (Comarca de Pinares, Soria)
- Aguilar de Campoo (Campoo-Los Valles, Palencia)
- Ahigal de los Aceiteros (Vitidigudino, Salamanca)
- Alamarail (Campo de Gómara, Soria)
- Albuera (La) (Tierra de Badajoz, Badajoz)
- Aldealengua (Las Villas, Salamanca)
- Aldea Real (Tierra de Pinares, Segovia)
- Almeida (Sayago, Zamora)
- Ameyugo (Ebro, Burgos)
- Anguix (Ribera del Duero, Burgos)
- Añe (Campiña de Segovia, Segovia)
- Arahuetes (Tierra de Pedraza, Segovia)
- Audanzas (Páramo Leonés, León)
- Avedillo de Sanabria (Sanabria, Zamora)
- Berceruelo (Montes Torozos, Valladolid)
- Bernuy de Porreros (Campiña Segoviana, Segovia)
- Bogajo (El Abadengo, Salamanca)
- Bordejé (Tierras de Almazán, Soria)
- Borjabad (Tierras de Almazán, Soria)
- Calzada de Don Diego (Campo de Salamanca, Salamanca)
- Campo de Cuéllar (Comarca de Cuéllar, Segovia)
- Campogrande de Aliste (Aliste, Zamora)
- Carbonero el Mayor (Tierra de Pinares, Segovia)
- Carrizo de la Ribera (Ribera del Órbigo, León)
- Carrascosa de la Sierra (Comarca de Pinares, Soria)
- Castraz (Ciudad Rodrigo, Salamanca)
- Castrillo del Val (Alfoz de Burgos, Burgos)
- Castrojeriz (Odra-Pisuerga, Burgos)
- Cebrones del Río (Ribera del Órbigo, León)
- Cerezo de Arriba (Sierra de Ayllón, Segovia)
- Cernadilla (Sanabria, Zamora)
- Chozas de Abajo (Páramo Leonés, León)
- Colinas de Trasmonte (Benavente y Los Valles, Zamora)
- Crespos (La Moraña, Ávila)
- Cubo de Hogueras (Tierras de Almazán, Soria)
- Derroñadas (Comarca de Pinares, Soria)
- Diego del Carpio (Valle Amblés y Sierra de Ávila, Ávila)
- Doñinos de Ledesma (Tierra de Ledesma, Salamanca)
- Encío (Ebro, Burgos)
- Espinosa de Villagonzalo (Boedo-Ojeda, Palencia)
- Ferreras de Abajo (Carballeda, Zamora)
- Folgoso de la Ribera (El Bierzo, León)
- Fuente el Sol (Tierra de Pinares, Valladolid)
- Fuenteguinaldo (Ciudad Rodrigo, Salamanca)
- Fuentepinilla (Tierras de Almazán, Soria)
- Galapagares (Tierras de Almazán, Soria)
- Gallegos (Tierra de Pedraza, Segovia)
- Garcihernández (Tierra de Alba, Salamanca)
- Garrafe de Torío (Ribera del Torío, León)
- Garray (Alfoz de Soria, Soria)
- Hinojosa de Duero (El Abadengo, Salamanca)
- Hontangas (Ribera del Duero, Burgos)
- Hospital de Órbigo (Ribera del Órbigo, León)
- Hoyos del Collado (Valle del Tormes, Ávila)
- Huérmeces (Odra-Pisuerga, Burgos)
- Hurtumpascual (Valle Amblés y Sierra de Ávila, Ávila)
- Igüeña (El Bierzo, León)
- Lantadilla (Tierra de Campos, Palencia)
- Lastras del Pozo (Campiña Segoviana, Segovia)
- León (León, León)
- Maello (La Moraña, Ávila)
- Matanza de Soria (Tierras del Burgo, Soria)
- Medina de Rioseco (Tierra de Campos, Valladolid)
- Medinaceli (Tierra de Medinaceli, Soria)
- Merindad de Valdivielso (Las Merindades, Burgos)
- Molacillos (Tierra del Pan, Zamora)
- Molezuelas de la Carballeda (La Carballeda, Zamora)
- Moldones (Sanabria, Zamora)
- Montorio (Odra-Pisuerga, Burgos)
- Monterrubio de la Sierra (Campo de Salamanca, Salamanca)
- Muriel de Zapardiel (Tierra de Medina, Valladolid)
- Muriel Viejo (Comarca de Pinares, Soria)
- Murias de Paredes (Omaña, León)
- Muñosancho (La Moraña, Ávila)
- Narros (Tierras de Almazán, Soria)
- Narros del Castillo (La Moraña, Ávila)
- Navacepedilla de Corneja (El Barco de Ávila - Piedrahíta, Ávila)
- Navasfrías (Ciudad Rodrigo, Salamanca)
- Neguillas (Tierras de Almazán, Soria)
- Olea de Boedo (Boedo-Ojeda, Palencia)
- Olmos de Ojeda (Boedo-Ojeda, Palencia)
- Ontalvilla de Valcorba (Tierras de Almazán, Soria)
- Onzonilla (Alfoz de León, León)
- Orejana (Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, Segovia)
- Padilla de Abajo (Odra-Pisuerga, Burgos)
- Pajares de Adaja (La Moraña, Ávila)
- Pajares de los Oteros (Oteros del Rey, León)
- Pasariegos (Sayago, Zamora)
- Payo (El) (Ciudad Rodrigo, Salamanca)
- Pedraza (Tierra de Pedraza, Segovia)
- Pedraza de Alba (Tierra de Alba, Salamanca)
- Pelabravo (Campo de Salamanca, Salamanca)
- Peralejos de Abajo (Tierra de Vitigudino, Salamanca)
- Pesquera de Duero (Campo de Peñafiel, Valladolid)
- Población de Soto (Tierra de Campos, Palencia)
- Prioro (Montaña Oriental, León)
- Puente de Domingo Flórez (El Bierzo, León)
- Quintana Redonda (Campo de Gómara, Soria)
- Revillarruz (Alfoz de Burgos, Burgos)
- Ribadelago (Sanabria, Zamora)
- Riocerezo (Alfoz de Burgos, Burgos)
- Riofrío-Cabañas (Valle Amblés y Sierra de Gredos, Ávila)
- Rioseco de Soria (Tierras del Burgo, Soria)
- Robleda (El Rebollar, Salamanca)
- Salduero (Comarca de Pinares, Soria)
- San Adrián del Valle (Páramo Leonés, León)
- San Juan de Gredos (Valle del Tormes, Ávila)
- San Juan de la Encinilla (La Moraña, Ávila)
- San Juan del Rebollar (Aliste, Zamora)
- San Juanico el Nuevo (Carballeda, Zamora)
- San Muñoz (Campo Charro, Salamanca)
- San Pedro Manrique (Tierras Altas, Soria)
- Santa María de la Isla (Tierra de La Bañeza, León)
- Santa María de Ordás (Tierra de La Bañeza, León)
- Santa Marina del Rey (Ribera del Órbigo, León)
- Santibáñez de Ecla (Boedo-Ojeda, Palencia)
- Santibáñez de Tera (Benavente y Los Valles, Zamora)
- Santibáñez de Vidriales (Benavente y Los Valles, Zamora)
- Santovenia de la Valdoncina (Tierra de León, León)
- Santovenia de Pisuerga (Campiña del Pisuerga, Valladolid)
- Sardón de Duero (Campo de Peñafiel, Valladolid)
- Sariegos (Tierra de León, León)
- Solana de Ávila (El Barco de Ávila - Piedrahíta, Ávila)
- Toreno (El Bierzo, León)
- Tormellas (El Barco de Ávila - Piedrahíta, Ávila)
- Torregalindo (Ribera del Duero, Burgos)
- Valdefresno (La Sobarriba, León)
- Valdefuentes del Páramo (Páramo Leonés, León)
- Valdesamario (Omaña, León)
- Valdespina (Tierra de Campos, Palencia)
- Valverdón (La Armuña, Salamanca)
- Vecinos (Campo Charro, Salamanca)
- Velilla del Río Carrión (Montaña Palentina, Palencia)
- Venta de Baños (Cerrato Palentino, Palencia)
- Vidayanes (Tierra de Campos, Zamora)
- Villar de Argañán (Campo Argañán, Salamanca)
- Villaciervos (Alfoz de Soria, Soria)
- Villasabariego (Tierra de León, León)
- Villasbuenas (La Ramajería, Salamanca)
- Zayas de Báscones (Tierras del Burgo, Soria)
Castilla-La Mancha
- Abenójar (Valle de Alcudia, Ciudad Real)
- Alatoz (La Manchuela, Albacete)
- Albacete capital (Llanos de Albacete, Albacete) – Patrón de la ciudad.
- Alhóndiga (La Alcarria, Guadalajara)
- Bonete (Monte Ibérico-Corredor de Almansa, Albacete)
- Camarena (Torrijos, Toledo)
- Casas de Garcimolina (Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja, Cuenca)
- Colliguilla (Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja, Cuenca)
- El Puente del Arzobispo (Campana de Oropesa, Toledo)
- Horcajo de los Montes (Montes de Toledo, Ciudad Real)
- Huecas (Torrijos, Toledo)
- Ledanca (La Alcarria, Guadalajara)
- Majaelrayo (Serranía de Guadalajara, Guadalajara)
- Marjaliza (Montes de Toledo, Toledo)
- Matillas (Serranía de Guadalajara, Guadalajara)
- Medranda (Serranía de Guadalajara, Guadalajara)
- Palomeque (La Sagra, Toledo)
- Pinilla de Molina (Señorío de Molina-Alto Tajo, Guadalajara)
- Pozo Cañada (Monte Ibérico-Corredor de Almansa / Mancha de Montearagón, Albacete)
- Pozohondo (Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, Albacete)
- Puebla de Beleña (Campiña de Guadalajara, Guadalajara)
- Ribatajada (Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja, Cuenca)
- Riópar (Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel / Sierra del Segura, Albacete)
- Taragudo (Campiña de Guadalajara, Guadalajara)
- Tobillos (Señorío de Molina-Alto Tajo, Guadalajara)
- Tragacete (Serranía Alta, Cuenca)
- Ugena (La Sagra, Toledo)
- Valdeaveruelo (Campiña de Guadalajara, Guadalajara)
- Villaconejos de Trabaque (Alcarria Conquense, Cuenca)
- Villar del Pozo (Campo de Calatrava, Ciudad Real)
- Villarta de San Juan (La Mancha, Ciudad Real)
- Yebra (La Alcarria, Guadalajara)
Extremadura
- Badajoz (Tierra de Badajoz, Badajoz)
- Cachorrilla (Valle del Alagón, Cáceres)
- Casas de Don Pedro (La Siberia, Badajoz)
- Cerezo (Trasierra-Tierras de Granadilla, Cáceres)
- Codosera (Tierra de Badajoz, Badajoz)
- Coria (Valle del Alagón, Cáceres)
- Guijo de Coria (Valle del Alagón, Cáceres)
- Herrera de Alcántara (Valencia de Alcántara, Cáceres)
- Herreruela (Valencia de Alcántara, Cáceres)
- Madrigalejo (Vegas Altas, Cáceres)
- La Parra (Zafra-Río Bodión, Badajoz)
- Puebla de Alcollarín (Vegas Altas, Badajoz)
- La Roca de la Sierra (Tierra de Mérida-Vegas Bajas, Badajoz)
- Saucedilla (Campo Arañuelo, Cáceres)
- Segura de Toro (Valle del Ambroz, Cáceres)
- Valuengo (Sierrasuroste, Badajoz)
Islas Baleares
- Alaró (El Raiguer, Mallorca)
- Cala d'Or (Migjorn, Mallorca)
- Calvià (Sierra de Tramontana, Mallorca)
- Ciutadella (Menorca)
- Deià (Sierra de Tramontana, Mallorca)
- Mancor de la Vall (El Raiguer, Mallorca)
- Muro (Pla de Mallorca, Mallorca)
- Palma (Palma de Mallorca, Mallorca)
- Porreres (Pla de Mallorca, Mallorca)
- Porto Petro (Migjorn, Mallorca)
- Sant Joan de Labritja (Ibiza)
- San Vicent de sa Cala (Ibiza)
- Sant Joan (Pla de Mallorca, Mallorca)
- Son Servera (Levante, Mallorca)
Islas Canarias
- Arucas (Mancomunidad del Norte, Las Palmas)
- El Pinar de El Hierro (Isla de El Hierro, Santa Cruz de Tenerife)
- Garachico (Isla Baja, Santa Cruz de Tenerife)
- Guía de Isora (Chasna-Isora, Santa Cruz de Tenerife)
- Haría (Lanzarote, Las Palmas)
- Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria, Las Palmas)
- Los Silos (Isla Baja, Santa Cruz de Tenerife)
- Puntallana (La Palma)
- San Juan de la Rambla (Isla Baja, Santa Cruz de Tenerife)
- Telde (Sureste de Gran Canaria, Las Palmas)
- Tinajo (Lanzarote, Las Palmas)
- Valle Gran Rey (La Gomera, Santa Cruz de Tenerife)
- Valsequillo (Sureste de Gran Canaria, Las Palmas
La Rioja
- Bobadilla (Nájera, La Rioja)
- Casalarreina (Haro, La Rioja)
- Clavijo (Logroño, La Rioja)
- Fuenmayor (Logroño, La Rioja)
- Grañón (Santo Domingo de la Calzada, La Rioja)
- Santa Engracia del Jubera (Logroño, La Rioja)
- Sotés (Logroño, La Rioja)
- Villar de Torre (Nájera, La Rioja)
- Villarroya (Arnedo, La Rioja)
Madrid
- Patones (Sierra Norte, Madrid)
- Rozas de Puerto Real (Sierra Oeste, Madrid)
- Tres Cantos (Área Metropolitana, Madrid)
- Venturada (Sierra Norte, Madrid)
Murcia
- Campos del Río (Río Mula)
Navarra
- Arbizu (Sakana, Navarra)
- Bakaiku (Sakana, Navarra)
- Beruete (Ultzamaldea, Navarra)
- Burlada (Cuenca de Pamplona, Navarra)
- Cintruénigo (Tudela, Navarra)
- Guerendiáin (Valle de Elorz, Navarra)
- Lekunberri (Valle de Larraun, Navarra)
- Madotz (Valle de Larraun, Navarra)
- Oieregi (Alto Bidasoa, Navarra)
- Orrio (Ultzamaldea, Navarra)
- Oteiza (Estella Oriental, Navarra)
- Uharte Arakil (Sakana, Navarra)
- Urritza (Ultzamaldea, Navarra)
País Vasco
- Abalcisqueta (Tolosaldea, Guipúzcoa)
- Andoain (Donostialdea, Guipúzcoa)
- Aulesti (Lea-Artibai, Vizcaya)
- Barrika (Uribe, Vizcaya)
- Barrundia (Cuadrilla de Salvatierra, Álava)
- Bedia (Arratia-Nervión, Vizcaya)
- Belauntza (Tolosaldea, Guipúzcoa)
- Cuartango (Valles Alaveses, Álava)
- Ea (Busturialdea, Vizcaya)
- Eibar (Debabarrena, Guipúzcoa)
- Garai (Duranguesado, Vizcaya)
- Hernani (Donostialdea, Guipúzcoa)
- Iruraiz-Gauna (Cuadrilla de Salvatierra, Álava)
- Laguardia (Rioja Alavesa, Álava)
- Leioa (Gran Bilbao, Vizcaya)
- Mondragón (Alto Deba, Guipúzcoa)
- Murga (Cuadrilla de Zuya, Álava)
- Olaberria (Goierri, Guipúzcoa)
- Pasai Donibane (Donostialdea, Guipúzcoa)
- Agurain/Salvatierra (Cuadrilla de Salvatierra, Álava)
- Segura (Goierri, Guipúzcoa)
- Tolosa (Tolosaldea, Guipúzcoa)
Más fuentes:
- Boletín Oficial de Vizcaya: "Calendario de fiestas locales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2026"
- Boletín Oficial de Guipúzcoa: "Inhábiles a efectos laborales, durante el año 2026, en el ámbito de la C.A. del País Vasco"
- Boletín Oficial de Álava: "Determinación de las fiestas locales de Álava para el año 2026"
- Boletín Oficial de Cuenca: "Festivos locales para los municipios de la provincia de Cuenca durante el año 2026"
- Boletín Oficial de Toledo: "Inhábiles a efectos laborales en los distintos municipios de esta provincia para el año 2026"
- Boletín Oficial de Guadalajara: "Anuncio de 20 de noviembre de 2025, por el que se da publicidad a la relación de fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables para el año 2026"
- Boletín Oficial de Ciudad Real: "Relación de Fiestas Locales para la provincia de Ciudad Real a celebrar durante el año 2026"
- Boletín Oficial de Albacete: "Resolución acordando el calendario de fiestas laborales locales para el año 2026 en la provincia de Albacete"
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