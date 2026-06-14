24 de junio: ¿Dónde es festivo el día de San Juan en España?

La noche de San Juan es una de las más populares y celebradas en toda España. Durante la madrugada del 23 al 24 de junio, miles de personas acuden a las playas hasta altas horas para dar la bienvenida al verano con verbenas en donde el fuego y el agua se convierten en elementos protagonistas de una de las noches más mágicas del año.

Tradicionalmente, se festejaba con la llegada del solsticio de verano el 21 de junio. Se trataba de una fiesta de culto al sol en la que se ahuyentaban los malos presagios y se atraían los buenos deseos. Finalmente, el cristianismo trasladó la fiesta al 24 de junio, coincidiendo con la fecha del nacimiento de San Juan Bautista -hijo de la santa Isabel y, por lo tanto, primo de Jesús-, según data la Biblia.

Aunque es una de las fiestas más celebradas en el Mediterráneo, el día de San Juan no es festivo en toda España. Tan solo dos comunidades autónomas podrán disfrutar de este día: Catalunya y la Comunidad Valenciana. Además de estas, hay otra comunidad que este año también contará con un día de descanso: Galicia. La Xunta ha fijado el 24 de junio como uno de sus festivos autonómicos para 2026.

¿Dónde es festivo en el día de San Juan?

Al margen de Catalunya, la Comunidad Valenciana y Galicia, estos son los principales municipios de España donde el miércoles 24 de junio, día de San Juan, será festivo local:

Andalucía

Algeciras (Campo de Gibraltar, Cádiz)

(Campo de Gibraltar, Cádiz) Alhaurín de la Torre (Valle del Guadalhorce, Málaga)

(Valle del Guadalhorce, Málaga) Almedinilla (Subbética Cordobesa, Córdoba)

(Subbética Cordobesa, Córdoba) Almería (Área Metropolitana de Almería, Almería)

(Área Metropolitana de Almería, Almería) Almuñécar (Costa Granadina, Granada)

(Costa Granadina, Granada) Alosno (El Andévalo, Huelva)

(El Andévalo, Huelva) Benalmádena (Costa del Sol Occidental, Málaga)

(Costa del Sol Occidental, Málaga) Benitagla (Los Filabres-Tabernas, Almería)

(Los Filabres-Tabernas, Almería) Benizalón (Los Filabres-Tabernas, Almería)

(Los Filabres-Tabernas, Almería) Las Cabezas de San Juan (Bajo Guadalquivir, Sevilla)

(Bajo Guadalquivir, Sevilla) Cabra (Subbética Cordobesa, Córdoba)

(Subbética Cordobesa, Córdoba) El Castillo de las Guardas (Corredor de la Plata, Sevilla)

(Corredor de la Plata, Sevilla) Castro de Filabres (Los Filabres-Tabernas, Almería)

(Los Filabres-Tabernas, Almería) Cuevas Bajas (Nororma, Málaga)

(Nororma, Málaga) Fuensanta de Martos (Sierra Sur, Jaén)

(Sierra Sur, Jaén) Guarromán (Sierra Morena, Jaén)

(Sierra Morena, Jaén) Güevéjar (Vega de Granada, Granada)

(Vega de Granada, Granada) Huélago (Guadix, Granada)

(Guadix, Granada) Huércal de Almería (Bajo Andarax, Almería)

(Bajo Andarax, Almería) Humilladero (Antequera, Málaga)

(Antequera, Málaga) Jabugo (Sierra de Huelva, Huelva)

(Sierra de Huelva, Huelva) Lahiguera (La Campiña, Jaén)

(La Campiña, Jaén) Lanjarón (La Alpujarra Granadina, Granada)

(La Alpujarra Granadina, Granada) Linares de la Sierra (Sierra de Huelva, Huelva)

(Sierra de Huelva, Huelva) Mancha Real (Sierra Mágina, Jaén)

(Sierra Mágina, Jaén) Montizón (El Condado, Jaén)

(El Condado, Jaén) Motril (Costa Granadina, Granada)

(Costa Granadina, Granada) Navas de San Juan (El Condado, Jaén)

(El Condado, Jaén) Nerja (Axarquía - Costa del Sol, Málaga)

(Axarquía - Costa del Sol, Málaga) Salobreña (Costa Granadina, Granada)

(Costa Granadina, Granada) San Juan de Aznalfarache (Aljarafe, Sevilla)

(Aljarafe, Sevilla) San Juan del Puerto (El Condado, Huelva)

(El Condado, Huelva) Terque (Medio Andarax, Almería)

(Medio Andarax, Almería) Utrera (La Campiña, Sevilla)

(La Campiña, Sevilla) Valdepeñas de Jaén (Sierra Sur, Jaén)

(Sierra Sur, Jaén) Villanueva de San Juan (Sierra Sur, Sevilla)

(Sierra Sur, Sevilla) Los Villares (Sierra Sur, Jaén)

Aragón

Aliaga (Cuencas Mineras, Teruel)

(Cuencas Mineras, Teruel) Canfranc (Jacetania, Huesca)

(Jacetania, Huesca) Cretas (Matarraña, Teruel)

(Matarraña, Teruel) Ejea de los Caballeros (Cinco Villas, Zaragoza)

(Cinco Villas, Zaragoza) Eresué (Ribagorza, Huesca)

(Ribagorza, Huesca) Fuendejalón (Campo de Borja, Zaragoza)

(Campo de Borja, Zaragoza) Montanuy (Ribagorza, Huesca)

(Ribagorza, Huesca) Pleitas (Ribera Alta del Ebro, Zaragoza)

(Ribera Alta del Ebro, Zaragoza) Sahún (Ribagorza, Huesca)

(Ribagorza, Huesca) San Juan de Flumen (Los Monegros, Huesca)

(Los Monegros, Huesca) San Juan de Plan (Sobrarbe, Huesca)

(Sobrarbe, Huesca) Torralba de los Frailes (Campo de Daroca, Zaragoza)

Asturias

Caso (Valle del Nalón, Asturias)

(Valle del Nalón, Asturias) Castrillón (Avilés, Asturias)

(Avilés, Asturias) Corvera de Asturias (Avilés, Asturias)

(Avilés, Asturias) Mieres (Montaña Central, Asturias)

(Montaña Central, Asturias) Proaza (Camín Real de la Mesa, Asturias)

(Camín Real de la Mesa, Asturias) Ribadesella (Oriente de Asturias, Asturias)

(Oriente de Asturias, Asturias) Salas (Puerta de Occidente, Asturias)

(Puerta de Occidente, Asturias) San Martín de Oscos (Oscos-Eo, Asturias)

(Oscos-Eo, Asturias) San Martín del Rey Aurelio (Valle del Nalón, Asturias)

(Valle del Nalón, Asturias) San Tirso de Abres (Oscos-Eo, Asturias)

(Oscos-Eo, Asturias) Soto del Barco (Bajo Nalón, Asturias)

Cantabria

Camargo (Santander, Cantabria)

(Santander, Cantabria) Colindres (Costa Oriental, Cantabria)

(Costa Oriental, Cantabria) Corrales de Buelna (Besaya, Cantabria)

(Besaya, Cantabria) Riotuerto (Trasmiera, Cantabria)

(Trasmiera, Cantabria) Selaya (Valles Pasiegos, Cantabria)

Castilla y León

Abejar (Comarca de Pinares, Soria)

(Comarca de Pinares, Soria) Aguilar de Campoo (Campoo-Los Valles, Palencia)

(Campoo-Los Valles, Palencia) Ahigal de los Aceiteros (Vitidigudino, Salamanca)

(Vitidigudino, Salamanca) Alamarail (Campo de Gómara, Soria)

(Campo de Gómara, Soria) Albuera (La) (Tierra de Badajoz, Badajoz)

(Tierra de Badajoz, Badajoz) Aldealengua (Las Villas, Salamanca)

(Las Villas, Salamanca) Aldea Real (Tierra de Pinares, Segovia)

(Tierra de Pinares, Segovia) Almeida (Sayago, Zamora)

(Sayago, Zamora) Ameyugo (Ebro, Burgos)

(Ebro, Burgos) Anguix (Ribera del Duero, Burgos)

(Ribera del Duero, Burgos) Añe (Campiña de Segovia, Segovia)

(Campiña de Segovia, Segovia) Arahuetes (Tierra de Pedraza, Segovia)

(Tierra de Pedraza, Segovia) Audanzas (Páramo Leonés, León)

(Páramo Leonés, León) Avedillo de Sanabria (Sanabria, Zamora)

(Sanabria, Zamora) Berceruelo (Montes Torozos, Valladolid)

(Montes Torozos, Valladolid) Bernuy de Porreros (Campiña Segoviana, Segovia)

(Campiña Segoviana, Segovia) Bogajo (El Abadengo, Salamanca)

(El Abadengo, Salamanca) Bordejé (Tierras de Almazán, Soria)

(Tierras de Almazán, Soria) Borjabad (Tierras de Almazán, Soria)

(Tierras de Almazán, Soria) Calzada de Don Diego (Campo de Salamanca, Salamanca)

(Campo de Salamanca, Salamanca) Campo de Cuéllar (Comarca de Cuéllar, Segovia)

(Comarca de Cuéllar, Segovia) Campogrande de Aliste (Aliste, Zamora)

(Aliste, Zamora) Carbonero el Mayor (Tierra de Pinares, Segovia)

(Tierra de Pinares, Segovia) Carrizo de la Ribera (Ribera del Órbigo, León)

(Ribera del Órbigo, León) Carrascosa de la Sierra (Comarca de Pinares, Soria)

(Comarca de Pinares, Soria) Castraz (Ciudad Rodrigo, Salamanca)

(Ciudad Rodrigo, Salamanca) Castrillo del Val (Alfoz de Burgos, Burgos)

(Alfoz de Burgos, Burgos) Castrojeriz (Odra-Pisuerga, Burgos)

(Odra-Pisuerga, Burgos) Cebrones del Río (Ribera del Órbigo, León)

(Ribera del Órbigo, León) Cerezo de Arriba (Sierra de Ayllón, Segovia)

(Sierra de Ayllón, Segovia) Cernadilla (Sanabria, Zamora)

(Sanabria, Zamora) Chozas de Abajo (Páramo Leonés, León)

(Páramo Leonés, León) Colinas de Trasmonte (Benavente y Los Valles, Zamora)

(Benavente y Los Valles, Zamora) Crespos (La Moraña, Ávila)

(La Moraña, Ávila) Cubo de Hogueras (Tierras de Almazán, Soria)

(Tierras de Almazán, Soria) Derroñadas (Comarca de Pinares, Soria)

(Comarca de Pinares, Soria) Diego del Carpio (Valle Amblés y Sierra de Ávila, Ávila)

(Valle Amblés y Sierra de Ávila, Ávila) Doñinos de Ledesma (Tierra de Ledesma, Salamanca)

(Tierra de Ledesma, Salamanca) Encío (Ebro, Burgos)

(Ebro, Burgos) Espinosa de Villagonzalo (Boedo-Ojeda, Palencia)

(Boedo-Ojeda, Palencia) Ferreras de Abajo (Carballeda, Zamora)

(Carballeda, Zamora) Folgoso de la Ribera (El Bierzo, León)

(El Bierzo, León) Fuente el Sol (Tierra de Pinares, Valladolid)

(Tierra de Pinares, Valladolid) Fuenteguinaldo (Ciudad Rodrigo, Salamanca)

(Ciudad Rodrigo, Salamanca) Fuentepinilla (Tierras de Almazán, Soria)

(Tierras de Almazán, Soria) Galapagares (Tierras de Almazán, Soria)

(Tierras de Almazán, Soria) Gallegos (Tierra de Pedraza, Segovia)

(Tierra de Pedraza, Segovia) Garcihernández (Tierra de Alba, Salamanca)

(Tierra de Alba, Salamanca) Garrafe de Torío (Ribera del Torío, León)

(Ribera del Torío, León) Garray (Alfoz de Soria, Soria)

(Alfoz de Soria, Soria) Hinojosa de Duero (El Abadengo, Salamanca)

(El Abadengo, Salamanca) Hontangas (Ribera del Duero, Burgos)

(Ribera del Duero, Burgos) Hospital de Órbigo (Ribera del Órbigo, León)

(Ribera del Órbigo, León) Hoyos del Collado (Valle del Tormes, Ávila)

(Valle del Tormes, Ávila) Huérmeces (Odra-Pisuerga, Burgos)

(Odra-Pisuerga, Burgos) Hurtumpascual (Valle Amblés y Sierra de Ávila, Ávila)

(Valle Amblés y Sierra de Ávila, Ávila) Igüeña (El Bierzo, León)

(El Bierzo, León) Lantadilla (Tierra de Campos, Palencia)

(Tierra de Campos, Palencia) Lastras del Pozo (Campiña Segoviana, Segovia)

(Campiña Segoviana, Segovia) León (León, León)

(León, León) Maello (La Moraña, Ávila)

(La Moraña, Ávila) Matanza de Soria (Tierras del Burgo, Soria)

(Tierras del Burgo, Soria) Medina de Rioseco (Tierra de Campos, Valladolid)

(Tierra de Campos, Valladolid) Medinaceli (Tierra de Medinaceli, Soria)

(Tierra de Medinaceli, Soria) Merindad de Valdivielso (Las Merindades, Burgos)

(Las Merindades, Burgos) Molacillos (Tierra del Pan, Zamora)

(Tierra del Pan, Zamora) Molezuelas de la Carballeda (La Carballeda, Zamora)

(La Carballeda, Zamora) Moldones (Sanabria, Zamora)

(Sanabria, Zamora) Montorio (Odra-Pisuerga, Burgos)

(Odra-Pisuerga, Burgos) Monterrubio de la Sierra (Campo de Salamanca, Salamanca)

(Campo de Salamanca, Salamanca) Muriel de Zapardiel (Tierra de Medina, Valladolid)

(Tierra de Medina, Valladolid) Muriel Viejo (Comarca de Pinares, Soria)

(Comarca de Pinares, Soria) Murias de Paredes (Omaña, León)

(Omaña, León) Muñosancho (La Moraña, Ávila)

(La Moraña, Ávila) Narros (Tierras de Almazán, Soria)

(Tierras de Almazán, Soria) Narros del Castillo (La Moraña, Ávila)

(La Moraña, Ávila) Navacepedilla de Corneja (El Barco de Ávila - Piedrahíta, Ávila)

(El Barco de Ávila - Piedrahíta, Ávila) Navasfrías (Ciudad Rodrigo, Salamanca)

(Ciudad Rodrigo, Salamanca) Neguillas (Tierras de Almazán, Soria)

(Tierras de Almazán, Soria) Olea de Boedo (Boedo-Ojeda, Palencia)

(Boedo-Ojeda, Palencia) Olmos de Ojeda (Boedo-Ojeda, Palencia)

(Boedo-Ojeda, Palencia) Ontalvilla de Valcorba (Tierras de Almazán, Soria)

(Tierras de Almazán, Soria) Onzonilla (Alfoz de León, León)

(Alfoz de León, León) Orejana (Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, Segovia)

(Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, Segovia) Padilla de Abajo (Odra-Pisuerga, Burgos)

(Odra-Pisuerga, Burgos) Pajares de Adaja (La Moraña, Ávila)

(La Moraña, Ávila) Pajares de los Oteros (Oteros del Rey, León)

(Oteros del Rey, León) Pasariegos (Sayago, Zamora)

(Sayago, Zamora) Payo (El) (Ciudad Rodrigo, Salamanca)

(Ciudad Rodrigo, Salamanca) Pedraza (Tierra de Pedraza, Segovia)

(Tierra de Pedraza, Segovia) Pedraza de Alba (Tierra de Alba, Salamanca)

(Tierra de Alba, Salamanca) Pelabravo (Campo de Salamanca, Salamanca)

(Campo de Salamanca, Salamanca) Peralejos de Abajo (Tierra de Vitigudino, Salamanca)

(Tierra de Vitigudino, Salamanca) Pesquera de Duero (Campo de Peñafiel, Valladolid)

(Campo de Peñafiel, Valladolid) Población de Soto (Tierra de Campos, Palencia)

(Tierra de Campos, Palencia) Prioro (Montaña Oriental, León)

(Montaña Oriental, León) Puente de Domingo Flórez (El Bierzo, León)

(El Bierzo, León) Quintana Redonda (Campo de Gómara, Soria)

(Campo de Gómara, Soria) Revillarruz (Alfoz de Burgos, Burgos)

(Alfoz de Burgos, Burgos) Ribadelago (Sanabria, Zamora)

(Sanabria, Zamora) Riocerezo (Alfoz de Burgos, Burgos)

(Alfoz de Burgos, Burgos) Riofrío-Cabañas (Valle Amblés y Sierra de Gredos, Ávila)

(Valle Amblés y Sierra de Gredos, Ávila) Rioseco de Soria (Tierras del Burgo, Soria)

(Tierras del Burgo, Soria) Robleda (El Rebollar, Salamanca)

(El Rebollar, Salamanca) Salduero (Comarca de Pinares, Soria)

(Comarca de Pinares, Soria) San Adrián del Valle (Páramo Leonés, León)

(Páramo Leonés, León) San Juan de Gredos (Valle del Tormes, Ávila)

(Valle del Tormes, Ávila) San Juan de la Encinilla (La Moraña, Ávila)

(La Moraña, Ávila) San Juan del Rebollar (Aliste, Zamora)

(Aliste, Zamora) San Juanico el Nuevo (Carballeda, Zamora)

(Carballeda, Zamora) San Muñoz (Campo Charro, Salamanca)

(Campo Charro, Salamanca) San Pedro Manrique (Tierras Altas, Soria)

(Tierras Altas, Soria) Santa María de la Isla (Tierra de La Bañeza, León)

(Tierra de La Bañeza, León) Santa María de Ordás (Tierra de La Bañeza, León)

(Tierra de La Bañeza, León) Santa Marina del Rey (Ribera del Órbigo, León)

(Ribera del Órbigo, León) Santibáñez de Ecla (Boedo-Ojeda, Palencia)

(Boedo-Ojeda, Palencia) Santibáñez de Tera (Benavente y Los Valles, Zamora)

(Benavente y Los Valles, Zamora) Santibáñez de Vidriales (Benavente y Los Valles, Zamora)

(Benavente y Los Valles, Zamora) Santovenia de la Valdoncina (Tierra de León, León)

(Tierra de León, León) Santovenia de Pisuerga (Campiña del Pisuerga, Valladolid)

(Campiña del Pisuerga, Valladolid) Sardón de Duero (Campo de Peñafiel, Valladolid)

(Campo de Peñafiel, Valladolid) Sariegos (Tierra de León, León)

(Tierra de León, León) Solana de Ávila (El Barco de Ávila - Piedrahíta, Ávila)

(El Barco de Ávila - Piedrahíta, Ávila) Toreno (El Bierzo, León)

(El Bierzo, León) Tormellas (El Barco de Ávila - Piedrahíta, Ávila)

(El Barco de Ávila - Piedrahíta, Ávila) Torregalindo (Ribera del Duero, Burgos)

(Ribera del Duero, Burgos) Valdefresno (La Sobarriba, León)

(La Sobarriba, León) Valdefuentes del Páramo (Páramo Leonés, León)

(Páramo Leonés, León) Valdesamario (Omaña, León)

(Omaña, León) Valdespina (Tierra de Campos, Palencia)

(Tierra de Campos, Palencia) Valverdón (La Armuña, Salamanca)

(La Armuña, Salamanca) Vecinos (Campo Charro, Salamanca)

(Campo Charro, Salamanca) Velilla del Río Carrión (Montaña Palentina, Palencia)

(Montaña Palentina, Palencia) Venta de Baños (Cerrato Palentino, Palencia)

(Cerrato Palentino, Palencia) Vidayanes (Tierra de Campos, Zamora)

(Tierra de Campos, Zamora) Villar de Argañán (Campo Argañán, Salamanca)

(Campo Argañán, Salamanca) Villaciervos (Alfoz de Soria, Soria)

(Alfoz de Soria, Soria) Villasabariego (Tierra de León, León)

(Tierra de León, León) Villasbuenas (La Ramajería, Salamanca)

(La Ramajería, Salamanca) Zayas de Báscones (Tierras del Burgo, Soria)

Castilla-La Mancha

Abenójar (Valle de Alcudia, Ciudad Real)

(Valle de Alcudia, Ciudad Real) Alatoz (La Manchuela, Albacete)

(La Manchuela, Albacete) Albacete capital (Llanos de Albacete, Albacete) – Patrón de la ciudad.

(Llanos de Albacete, Albacete) – Patrón de la ciudad. Alhóndiga (La Alcarria, Guadalajara)

(La Alcarria, Guadalajara) Bonete (Monte Ibérico-Corredor de Almansa, Albacete)

(Monte Ibérico-Corredor de Almansa, Albacete) Camarena (Torrijos, Toledo)

(Torrijos, Toledo) Casas de Garcimolina (Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja, Cuenca)

(Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja, Cuenca) Colliguilla (Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja, Cuenca)

(Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja, Cuenca) El Puente del Arzobispo (Campana de Oropesa, Toledo)

(Campana de Oropesa, Toledo) Horcajo de los Montes (Montes de Toledo, Ciudad Real)

(Montes de Toledo, Ciudad Real) Huecas (Torrijos, Toledo)

(Torrijos, Toledo) Ledanca (La Alcarria, Guadalajara)

(La Alcarria, Guadalajara) Majaelrayo (Serranía de Guadalajara, Guadalajara)

(Serranía de Guadalajara, Guadalajara) Marjaliza (Montes de Toledo, Toledo)

(Montes de Toledo, Toledo) Matillas (Serranía de Guadalajara, Guadalajara)

(Serranía de Guadalajara, Guadalajara) Medranda (Serranía de Guadalajara, Guadalajara)

(Serranía de Guadalajara, Guadalajara) Palomeque (La Sagra, Toledo)

(La Sagra, Toledo) Pinilla de Molina (Señorío de Molina-Alto Tajo, Guadalajara)

(Señorío de Molina-Alto Tajo, Guadalajara) Pozo Cañada (Monte Ibérico-Corredor de Almansa / Mancha de Montearagón, Albacete)

(Monte Ibérico-Corredor de Almansa / Mancha de Montearagón, Albacete) Pozohondo (Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, Albacete)

(Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, Albacete) Puebla de Beleña (Campiña de Guadalajara, Guadalajara)

(Campiña de Guadalajara, Guadalajara) Ribatajada (Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja, Cuenca)

(Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja, Cuenca) Riópar (Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel / Sierra del Segura, Albacete)

(Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel / Sierra del Segura, Albacete) Taragudo (Campiña de Guadalajara, Guadalajara)

(Campiña de Guadalajara, Guadalajara) Tobillos (Señorío de Molina-Alto Tajo, Guadalajara)

(Señorío de Molina-Alto Tajo, Guadalajara) Tragacete (Serranía Alta, Cuenca)

(Serranía Alta, Cuenca) Ugena (La Sagra, Toledo)

(La Sagra, Toledo) Valdeaveruelo (Campiña de Guadalajara, Guadalajara)

(Campiña de Guadalajara, Guadalajara) Villaconejos de Trabaque (Alcarria Conquense, Cuenca)

(Alcarria Conquense, Cuenca) Villar del Pozo (Campo de Calatrava, Ciudad Real)

(Campo de Calatrava, Ciudad Real) Villarta de San Juan (La Mancha, Ciudad Real)

(La Mancha, Ciudad Real) Yebra (La Alcarria, Guadalajara)

Extremadura

Badajoz (Tierra de Badajoz, Badajoz)

(Tierra de Badajoz, Badajoz) Cachorrilla (Valle del Alagón, Cáceres)

(Valle del Alagón, Cáceres) Casas de Don Pedro (La Siberia, Badajoz)

(La Siberia, Badajoz) Cerezo (Trasierra-Tierras de Granadilla, Cáceres)

(Trasierra-Tierras de Granadilla, Cáceres) Codosera (Tierra de Badajoz, Badajoz)

(Tierra de Badajoz, Badajoz) Coria (Valle del Alagón, Cáceres)

(Valle del Alagón, Cáceres) Guijo de Coria (Valle del Alagón, Cáceres)

(Valle del Alagón, Cáceres) Herrera de Alcántara (Valencia de Alcántara, Cáceres)

(Valencia de Alcántara, Cáceres) Herreruela (Valencia de Alcántara, Cáceres)

(Valencia de Alcántara, Cáceres) Madrigalejo (Vegas Altas, Cáceres)

(Vegas Altas, Cáceres) La Parra (Zafra-Río Bodión, Badajoz)

(Zafra-Río Bodión, Badajoz) Puebla de Alcollarín (Vegas Altas, Badajoz)

(Vegas Altas, Badajoz) La Roca de la Sierra (Tierra de Mérida-Vegas Bajas, Badajoz)

(Tierra de Mérida-Vegas Bajas, Badajoz) Saucedilla (Campo Arañuelo, Cáceres)

(Campo Arañuelo, Cáceres) Segura de Toro (Valle del Ambroz, Cáceres)

(Valle del Ambroz, Cáceres) Valuengo (Sierrasuroste, Badajoz)

Islas Baleares

Alaró (El Raiguer, Mallorca)

(El Raiguer, Mallorca) Cala d'Or (Migjorn, Mallorca)

(Migjorn, Mallorca) Calvià (Sierra de Tramontana, Mallorca)

(Sierra de Tramontana, Mallorca) Ciutadella (Menorca)

(Menorca) Deià (Sierra de Tramontana, Mallorca)

(Sierra de Tramontana, Mallorca) Mancor de la Vall (El Raiguer, Mallorca)

(El Raiguer, Mallorca) Muro (Pla de Mallorca, Mallorca)

(Pla de Mallorca, Mallorca) Palma (Palma de Mallorca, Mallorca)

(Palma de Mallorca, Mallorca) Porreres (Pla de Mallorca, Mallorca)

(Pla de Mallorca, Mallorca) Porto Petro (Migjorn, Mallorca)

(Migjorn, Mallorca) Sant Joan de Labritja (Ibiza)

(Ibiza) San Vicent de sa Cala (Ibiza)

(Ibiza) Sant Joan (Pla de Mallorca, Mallorca)

(Pla de Mallorca, Mallorca) Son Servera (Levante, Mallorca)

Islas Canarias

Arucas (Mancomunidad del Norte, Las Palmas)

(Mancomunidad del Norte, Las Palmas) El Pinar de El Hierro (Isla de El Hierro, Santa Cruz de Tenerife)

(Isla de El Hierro, Santa Cruz de Tenerife) Garachico (Isla Baja, Santa Cruz de Tenerife)

(Isla Baja, Santa Cruz de Tenerife) Guía de Isora (Chasna-Isora, Santa Cruz de Tenerife)

(Chasna-Isora, Santa Cruz de Tenerife) Haría (Lanzarote, Las Palmas)

(Lanzarote, Las Palmas) Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria, Las Palmas)

(Gran Canaria, Las Palmas) Los Silos (Isla Baja, Santa Cruz de Tenerife)

(Isla Baja, Santa Cruz de Tenerife) Puntallana (La Palma)

(La Palma) San Juan de la Rambla (Isla Baja, Santa Cruz de Tenerife)

(Isla Baja, Santa Cruz de Tenerife) Telde (Sureste de Gran Canaria, Las Palmas)

(Sureste de Gran Canaria, Las Palmas) Tinajo (Lanzarote, Las Palmas)

(Lanzarote, Las Palmas) Valle Gran Rey (La Gomera, Santa Cruz de Tenerife)

(La Gomera, Santa Cruz de Tenerife) Valsequillo (Sureste de Gran Canaria, Las Palmas

La Rioja

Bobadilla (Nájera, La Rioja)

(Nájera, La Rioja) Casalarreina (Haro, La Rioja)

(Haro, La Rioja) Clavijo (Logroño, La Rioja)

(Logroño, La Rioja) Fuenmayor (Logroño, La Rioja)

(Logroño, La Rioja) Grañón (Santo Domingo de la Calzada, La Rioja)

(Santo Domingo de la Calzada, La Rioja) Santa Engracia del Jubera (Logroño, La Rioja)

(Logroño, La Rioja) Sotés (Logroño, La Rioja)

(Logroño, La Rioja) Villar de Torre (Nájera, La Rioja)

(Nájera, La Rioja) Villarroya (Arnedo, La Rioja)

Madrid

Patones (Sierra Norte, Madrid)

(Sierra Norte, Madrid) Rozas de Puerto Real (Sierra Oeste, Madrid)

(Sierra Oeste, Madrid) Tres Cantos (Área Metropolitana, Madrid)

(Área Metropolitana, Madrid) Venturada (Sierra Norte, Madrid)

Murcia

Campos del Río (Río Mula)

Navarra

Arbizu (Sakana, Navarra)

(Sakana, Navarra) Bakaiku (Sakana, Navarra)

(Sakana, Navarra) Beruete (Ultzamaldea, Navarra)

(Ultzamaldea, Navarra) Burlada (Cuenca de Pamplona, Navarra)

(Cuenca de Pamplona, Navarra) Cintruénigo (Tudela, Navarra)

(Tudela, Navarra) Guerendiáin (Valle de Elorz, Navarra)

(Valle de Elorz, Navarra) Lekunberri (Valle de Larraun, Navarra)

(Valle de Larraun, Navarra) Madotz (Valle de Larraun, Navarra)

(Valle de Larraun, Navarra) Oieregi (Alto Bidasoa, Navarra)

(Alto Bidasoa, Navarra) Orrio (Ultzamaldea, Navarra)

(Ultzamaldea, Navarra) Oteiza (Estella Oriental, Navarra)

(Estella Oriental, Navarra) Uharte Arakil (Sakana, Navarra)

(Sakana, Navarra) Urritza (Ultzamaldea, Navarra)

País Vasco

Abalcisqueta (Tolosaldea, Guipúzcoa)

(Tolosaldea, Guipúzcoa) Andoain (Donostialdea, Guipúzcoa)

(Donostialdea, Guipúzcoa) Aulesti (Lea-Artibai, Vizcaya)

(Lea-Artibai, Vizcaya) Barrika (Uribe, Vizcaya)

(Uribe, Vizcaya) Barrundia (Cuadrilla de Salvatierra, Álava)

(Cuadrilla de Salvatierra, Álava) Bedia (Arratia-Nervión, Vizcaya)

(Arratia-Nervión, Vizcaya) Belauntza (Tolosaldea, Guipúzcoa)

(Tolosaldea, Guipúzcoa) Cuartango (Valles Alaveses, Álava)

(Valles Alaveses, Álava) Ea (Busturialdea, Vizcaya)

(Busturialdea, Vizcaya) Eibar (Debabarrena, Guipúzcoa)

(Debabarrena, Guipúzcoa) Garai (Duranguesado, Vizcaya)

(Duranguesado, Vizcaya) Hernani (Donostialdea, Guipúzcoa)

(Donostialdea, Guipúzcoa) Iruraiz-Gauna (Cuadrilla de Salvatierra, Álava)

(Cuadrilla de Salvatierra, Álava) Laguardia (Rioja Alavesa, Álava)

(Rioja Alavesa, Álava) Leioa (Gran Bilbao, Vizcaya)

(Gran Bilbao, Vizcaya) Mondragón (Alto Deba, Guipúzcoa)

(Alto Deba, Guipúzcoa) Murga (Cuadrilla de Zuya, Álava)

(Cuadrilla de Zuya, Álava) Olaberria (Goierri, Guipúzcoa)

(Goierri, Guipúzcoa) Pasai Donibane (Donostialdea, Guipúzcoa)

(Donostialdea, Guipúzcoa) Agurain/Salvatierra (Cuadrilla de Salvatierra, Álava)

(Cuadrilla de Salvatierra, Álava) Segura (Goierri, Guipúzcoa)

(Goierri, Guipúzcoa) Tolosa (Tolosaldea, Guipúzcoa)

Más fuentes: