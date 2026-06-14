Recta final de las obras de construcción de las tres balsas incluidas en el proyecto de modernización del canal d'Urgell

Las obras de construcción de las balsas de Castellserà (Urgell), Juneda (Garrigues) y Penelles (Noguera), incluidas en el proyecto de modernización del canal d'Urgell, se encuentran en su recta final, con la previsión de que terminen antes de acabar el verano. Así lo ha explicado el jefe de Modernización de los Regantes de los Canales d'Urgell, Pere Bailón, quien también ha detallado que entonces se iniciará el plan de llenado y, posteriormente, se harán los trámites administrativos con la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) para ponerlas en funcionamiento de cara a la próxima campaña. Las tres balsas están pensadas para alimentar sectores de riego una vez el canal de Urgell esté modernizado. Mientras tanto, estas infraestructuras permitirán mejorar la eficiencia hidráulica.

Además de la construcción de las tres balsas, las obras también han incluido el revestimiento de varios kilómetros de canal, unos trabajos que ya han finalizado. La balsa de Castellserà es la más grande, con una capacidad de 450.000 metros cúbicos de agua; la de Juneda cuenta con 350.000 y la de Penelles, con 130.000. Mientras que las infraestructuras del Urgell y la Noguera ya están “prácticamente finalizadas”, a la espera de acabar las mejoras en los accesos y habilitar vallas, los esfuerzos de los operarios se centran en la de las Garrigues, donde queda colocar una lámina de impermeabilización.

Una vez terminadas las obras, el siguiente paso es la puesta en marcha del plan de llenado para garantizar la seguridad de la infraestructura. “Se podrá hacer antes del mes de septiembre y tendrá una duración corta, de alrededor de un mes”, ha dicho Bailón. “A partir de ese momento ya podremos hacer los trámites con la ACA a nivel de clasificación de presas y seguridad y planes de autoprotección”, ha añadido. De este modo, se prevé que la próxima campaña pueda arrancar con las tres balsas en funcionamiento.

Las tres balsas están concebidas en el marco del proyecto de modernización del canal de Urgell, de modo que su uso final será alimentar sectores de riego en una superficie determinada ya modernizada. En este sentido, Bailón ha indicado que la balsa funcionará con dos espacios. “Uno de reserva, en el que se almacena el agua necesaria para que un sector pueda regar en caso de que haya alguna rotura, y otro para los desajustes entre las entradas y salidas de agua”.

Actualmente, sin embargo, con un canal sin modernizar, las balsas servirán para mejorar la eficiencia hidráulica. “Las balsas están situadas estratégicamente junto a altos hidráulicos —conducciones que mantienen una pendiente—, de manera que cuando sobre agua la podemos almacenar en las balsas y, el día que falte, la podemos devolver por la parte baja. Así no la perdemos”, ha señalado el jefe de Modernización.

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Las tres balsas son las primeras de las 44 que contempla todo el proyecto de modernización. Bailón ha destacado que “se ha empezado por la construcción de estas tres balsas precisamente por su ubicación estratégica. Aunque la modernización tarde, igualmente son funcionales hoy en día. Cuando la acequia vaya sobrada de agua, servirá para almacenarla, mientras que cuando la acequia esté seca y demande agua, se podrá devolver”.