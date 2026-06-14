Quiebra una histórica cooperativa que empleaba a 400 personas: "No salían los números y el gerente pagaba webs de citas con nuestro dinero"

“Nos ocultaron la información, nos la ocultaron toda. En el momento en el que salieron los números vimos que eso no venía de dos días, las pérdidas eran muy elevadas... Nos sentimos engañadas, estafadas. A mí me acababan de operar de los brazos, porque después de tantos años trabajando, aguantando, el cuerpo se resiente. De repente me encontré con 63 años, enferma y en la calle”, recuerda Carme Parramón, exsocia de la hoy extinta cooperativa de trabajo Garbet.

Esta sociedad nació en 2005, entonces bajo el nombra de ‘Feines de Casa’, un proyecto auspiciado por Cáritas y que buscaba dar empleo a personas, principalmente mujeres, a las que el mercado laboral daba escasas oportunidades. El proyecto fue creciendo, dando servicios de limpieza, comedores escolares, cuidado de personas mayores y jardinería. Acabó mutando en Garbet cuando absorbió varias cooperativas de empleo y llegó a dar trabajo a unas 400 personas, según explican un grupo de exsocias y extrabajadoras. Hasta principios de 2025, cuando tras 20 años de vida, el consejo rector de la cooperativa anunció que las arcas estaban vacías y que o las propias socias cubrían el agujero con una derrama o iniciaban el concurso de acreedores para liquidar la sociedad. “Cuando vimos las cuentas nos dimos cuenta que el gerente pasaba gastos personales, comidas los fines de semana, tabaco… ¡hasta páginas de contactos!”, cuentan exsocias.

“Un día empezaron a no cuadrar las horas de trabajo. Siempre me salían a deber y yo seguía haciendo las mismas, nunca falté a mi puesto”, recuerda Matilde Rodríguez, otra exsocia. “Luego las nóminas empezaron a llegar tarde, ya no pagaban el día 31, sino que hasta el 5 o el 6 del mes siguiente no te llegaba el sueldo. Ahí nos dimos cuenta de que algo no funcionaba”, explican varias socias. “En 2023, el consejo rector ya tenía conocimiento de que las cuentas no iban bien, pero no nos dijeron nada a las socias. De hecho, en la siguiente asamblea nos presentaron unas cuentas, que luego supimos que eran falsas, que mostraban un pequeño beneficio, pero beneficio al fin y al cabo”, añaden.

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Inviabilidad

Hasta 2020, Garbet había estado vinculada a Suara, un gigante cooperativo de casi 6.000 trabajadores, una facturación de 150 millones de euros anuales y que gestiona contratos públicos de gran magnitud, como parte de la atención domiciliaria en la ciudad de Barcelona, entre muchos otros. La dirección de Garbet decidió separarse de Suara, a partir de ahí la deuda de la cooperativa no paró de crecer.

“Suara Cooperativa tuvo, durante un tiempo, la condición de socia colaboradora de Garbet. Esta figura supone una vinculación de naturaleza societaria orientada a contribuir a la consecución del proyecte, pero sin participar en la actividad cooperativizada propia de la cooperativa. En un momento posterior, y a raíz de una valoración sobre la conveniencia y necesidad de mantener esta colaboración, se consideró que ya no hacia falta continuar. La relación de colaboración quedó extinguida y, desde entonces, Suara Cooperativa no mantiene ninguna relación con Garbet”, afirman desde Suara.

Garbet decidió separarse de Suara y a partir de ahí su deuda no paró de crecer

Un grupo de exsocias y trabajadoras –este medio ha podido contactar con una quincena- señalan directamente al gerente y su mala gestión como culpables de la quiebra. David Hugas Viñas estuvo a los mandos de Garbet entre 2017 y hasta su liquidación en 2025. Dos años antes del cierre, los auditores ya dieron aviso de que las cuentas no iban por el buen camino, pero el gerente no informó de ello a las trabajadoras y actuó como si nada estuviera pasando. Este medio ha intentado contactar por diversas vías con Hugas para recabar su versión de lo sucedido, sin recibir respuesta.

Gastos de difícil justificación

Es habitual que cargos directivos con responsabilidades de representación tengan una tarjeta de empresa para costear gastos. EL PERIÓDICO ha tenido acceso a los extractos de la tarjeta de empresa que usaba Hugas y los mismos indican que el gerente gastaba como si la cooperativa no fuera a fallecer. 2024 fue el segundo ejercicio en el que Hugas más dinero pagó con la tarjeta bancaria de la cooperativa desde que asumió la gerencia, un total de 14.259,97 euros, y el año que más dinero gastó en restaurantes, un total de 11.742 euros, casi 1.000 euros cada mes en comidas y cafés. Gastos que complementaban su salario mensual, que a fecha de enero de 2025 ascendió a 4.166,67 euros brutos, según las cuentas examinadas.

Durante su etapa al frente de Garbet, Hugas cargó a cuenta de la cooperativa todo tipo de gastos poco justificables. Si bien tickets de gasolina, lavado de coche o algunos hoteles son facturas que habitualmente los directivos suelen pagar con la tarjeta de la empresa a la que representan, es bastante menos habitual que pasen facturas de estancos, con importes muy asimilables al coste de un cartón de 10 paquetes de cigarrillos y con una periodicidad recurrente durante varios meses. Según los extractos revisados por este medio, al menos pagó 927,65 euros en facturas emitidas desde estancos. Hugas también pasaba recargos habitualmente de pedidos que realizaba en Amazon, hasta el punto de que durante su gerencia se gastó un total de 3.770,5 euros en compras en esta plataforma.

El antiguo gerente pagó con la tarjeta de la empresa desde cigarrillos hasta compras por Amazon, pasando por apps de citas

Aunque el gasto más difícilmente justificable como gerente de una cooperativa de inserción laboral son las aplicaciones de citas. A finales del primer año en el que asumió las riendas de la cooperativa ya pagó las primeras suscripciones mensuales a servicios de esta índole. Durante los primeros meses costeó varias suscripciones a la vez, aunque posteriormente se quedó con el servicio de 'Interdate SA', empresa con sede fiscal en Luxemburgo y que en las plataformas Google Play y Apple Store tramita los pagos de C-Date, que se publicita bajo el eslogan "Ame como quiera". En diciembre de 2023 dejó de pasar cargos de este tipo y hasta entonces pagó con el dinero de la cooperativa al menos 1.973,9 euros en este tipo de suscripciones o pagos de aplicaciones.

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Pese a esos gastos de dudosa justificación, el administrador concursal no vio mala fe y procedió a liquidar la sociedad, sin exigirle responsabilidades al que hasta entonces la administraba. Un grupo de trabajadoras ha interpuesto denuncias contra él ante Hacienda y la Inspección de Trabajo y actualmente están a la espera de resolución, más por lo que consideran “justicia” que no por otra cosa, pues la cooperativa ya está disuelta y las que han podido, se han buscado otro trabajo. “El dinero ya está perdido, pero queremos justicia, por eso hacemos esto. Para apoyar a las compañeras y lo que era mío. Eso no se hace, nos han robado el dinero, ellos están tan felices por ahí y dejan a la calle y sin cobrar. Garbet era una buena empresa, con buenas trabajadoras”, afirma Rodríguez.