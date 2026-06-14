Cuatro directivas del gran consumo debaten sobre liderazgo: "La mujer no da el paso a la dirección hasta que cree que está al 100%; al hombre no le pasa"

Más que una mesa redonda entre cuatro altas ejecutivas de empresas del sector alimentario y del gran consumo, lo que se vio y se escuchó este jueves en el auditorio de la escuela de negocios Esade fue una charla distendida de unas mujeres que están en lo más alto de sus compañías y que no tuvieron reparos en sincerarse sobre cuestiones a veces no sencillas. Entre las cuatro hilvanaron un pequeño decálogo de cómo es, a su modo de ver, la alta dirección de empresas llevadas por manos femeninas. Lo hicieron a partir de experiencias personales y profesionales, historias de negocio, consejos y algunos anhelos: "¿Cómo les gustaría que se les recordara?", les preguntó, por ejemplo, la moderadora, Núria Ribé, miembro de la Junta del Club Women Empowerment Esade Alumni y exdirectora general de Henkel Consumer Brands.

En el estrado, junto a Ribé, se sentaron Antonella Sottero, directora general de Ferrero Ibérica; Judith Viader, consejera delegada de Frit Ravich, Marta González-Mesones, directora general de Unilever España, y Eva Magriñá, máxima responsable de Personal Care en AC Marca, quienes fueron desgranando algunas de sus claves de trabajo. Hablaron de referentes, de decisiones difíciles (de esas que luego no te dejan dormir bien) y de cómo poco a poco van cambiando las cosas para las mujeres directivas. Aunque aún queda camino por recorrer. "Todavía es frecuente encontrarse con que, ante una oportunidad de promoción o de ascenso, las mujeres no dan el paso hasta que están convencidas de que están capacitadas al 100%, algo que a los hombres no les pasa", constató Magriñá.

Eva Magriñá, directora general de AC Marca Personal Care. / Esade

La directiva de AC Marca animó a sus congéneres a no dudar. "Es cierto que son puestos que requieren de muchas horas de trabajo y dedicación, pero también es posible tener una vida personal rica y maravillosa", confesó Magriñá, antes de afirmar: "Las mujeres no solemos echarnos flores cuando lo hacemos bien, pero deberíamos hacerlo más a menudo".

¿Y cómo afrontan el día a día al frente de la empresa? Con escucha, confiando en su plantilla y "siendo incluso un poco psicólogos para entender motivaciones y miedos de los equipos", sostuvo Sottero. "Hay que escuchar a todos, también a las señoras de la limpieza, porque te permiten descubrir un montón de cosas", defendió la directiva italiana, que admite que uno de los retos de su trabajo como directora general es "el no tener siempre todas las respuestas, de ahí la importancia de escuchar a la gente".

Antonella Sottero, directora de Ferrero Ibérica, durante una de sus intervenciones en la charla. / Esade

La innovación y la creatividad, la humildad y la humanidad, y el saber "buscar, ante la incertidumbre, los puntos en que se tienen certezas" son otros de los factores a tener en cuenta, según la responsable en España de Ferrero.

"Y la credibilidad, que es importante en un entorno cambiante como el actual", agregó González-Mesones. En su opinión, prosiguió, "eso se consigue sobre todo no sobreprometiendo y cumpliendo con aquello que ya haya sido prometido, aunque a veces sea complicado porque hay factores externos que pueden lastrarlo", apostilló la directiva de Unilever. Partidaria de "tratar de sacar la mejor versión de cada persona, tanto en lo humano como en lo profesional", González-Mesones apeló también a la coherencia, "a decidir siempre en conciencia".

Marta González-Mesones, directora general de Unilever España. / Esade

En esta misma línea, la de la coherencia y el trabajo en equipo, "sin que nadie se quede atrás, sino avanzando todos a una", suele trabajar Viader al frente de Frit Ravich. Para la catalana, "es importante ir siempre un paso adelante y ser retador". Con todo, admitió, "sería necesario rediseñar o repensar el funcionamiento de las organizaciones, y de la misma sociedad, para estimular que más mujeres den el paso a la hora de asumir mayores responsabilidades".

Judith Viader, CEO de Frit Ravich, en la jornada celebrada en Esade sobre liderazgo femenino en las empresas. / Esade

Para Eugenia Bieto, presidenta del Club Women Empowerment Esade Alumni, encargada de presentar el acto, los avances que se han hecho en las empresas, sobre todo después de que se implantaran los planes de igualdad, han sido relevantes, aunque desiguales. "Es cierto que las mujeres van reduciendo la brecha en cuanto a representatividad en los puestos de responsabilidad, pero aún hay sector en los que se debería más presencia femenina, como en las 'start-ups' o las compañías de capital riesgo", dijo la presentadora, consciente, no obstante, de que sigue pendiente también la cuestión salarial.