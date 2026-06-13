La empresa valenciana que factura 100 millones con los concursos de hamburguesas y apunta a Nueva York

Jose Morales, Nacho Martínez-Medina y Alejandro Soriano no pidieron ni un euro al banco cuando arrancaron. Era 2018, tenían dos 'food trucks' —uno de hamburguesas, otro de frankfurts—, una pequeña agencia de publicidad y unos ahorros que juntaron entre los tres para montar un evento de cuatro días en un espacio junto al río en Valencia. Lo llamaron The Champions Burger. "La gente se piensa que empezamos hace dos años", dice Morales haciendo broma. Llevan ocho.

Lo que nació como una apuesta casi amateur en Valencia es hoy una de las empresas del sector de mayor crecimiento en España, según su propio cálculo. En 2025, Champions Burger superó los 100 millones de euros de facturación, acumuló 8 millones de visitantes en toda su gira nacional y europea, con París y Oporto "que fueron un éxito". En sus oficinas de Valencia y en la nave de Zaragoza trabajan ya más de 120 personas.

El modelo de negocio es sencillo. Champions Burger no cobra una tarifa fija a las hamburgueserías que participan en su gira, sino que se lleva un porcentaje escalonado de la facturación de cada puesto. "Si tú lo haces mal, yo no gano. Si está lloviendo y no viene nadie, yo tampoco gano", explica Morales. En el primer año, el reparto por local apenas llegaba a los 900 euros. Hoy, con más de 1.000 hamburgueserías en lista de espera para participar, la ecuación ha cambiado. El volumen de negocio de 2022 se situó alrededor del millón de euros. En 2023, 15 millones de euros y en 2024 cerca de los 60 millones.

El acceso no está abierto a cualquiera. Para entrar en la competición, una hamburguesería debe tener local físico, 'food truck' propio con cocina, recorrido de marca demostrable, superar una visita que suelen hacer los socios fundadores y presentar una oferta gastronómica diferente. "La Champions es la leche, pero es muy dura", advierte. El récord de ventas en un solo día está en la Plaza Universo de Barcelona: 4.000 hamburguesas despachadas en una jornada. Con cinco o seis personas en el puesto. "Hay que estar preparado para este ritmo".

Una de las hamburguesas que se puede encontrar en la Champions Burguer que está hasta el 14 de junio en el RCDE Stadium / El Periódico

Más allá de los ingresos directos en el evento, el gran premio para los participantes no es metálico. Champions Burger insta a que la hamburguesa escogida sea exclusiva para The Champions Burger durante toda la gira; solo cuando esta termina puede incorporarse a la carta del restaurante. El resultado, según relata Morales con sorpresa genuina, es que esa hamburguesa suele agotar existencias en cuanto la ponen a la venta. "A las 12 la ponen, y a la 1 ya no queda", asegura.

El caso de Gottan, ganadora de 2024 en Barcelona, ilustra el efecto tracción: tras proclamarse campeona, la marca multiplicó su facturación habitual por cuatro y aceleró la apertura de nuevos locales. "Ganar un podio en Champions en cualquier ciudad ya te da para montar cinco o seis locales más", afirma Jose. La visibilidad, no el trofeo, es la verdadera recompensa.

Los estadios, el siguiente reto

The Champions Burger tiene ya 49 competidores que "intentan replicar" su formato, que van arañando público. Pero su respuesta estratégica tiene nombre propio: los estadios de fútbol.

En 2022 celebraron su primer evento en un estadio, el campo del Llevant en Valencia. Fue, según sus palabras, el primer momento en que pensaron "esto sí que lo peta". Desde entonces, los recintos deportivos se han convertido en su principal apuesta de diferenciación. Han pasado ya por Mestalla, el Sánchez-Pizjuán y el Estadio de Villamarín. La semana que viene estarán en Son Moix en Mallorca y ahora, hasta el 14 de junio, en el RCDE Stadium de Cornellà, entre otros. El Bernabéu se tanteó, pero la propuesta era de cuatro o cinco días y Champions Burger necesita mínimo 11 días abiertos —más cuatro de montaje y desmontaje— para que la operación sea rentable. "La rentabilidad empieza a construirse a partir del día diez", explica.

El Camp Nou es otro de sus retos. "Sé que triunfaría, lo tengo clarísimo", dice Morales, que lamenta no haber llegado a la persona adecuada en el club durante las conversaciones previas al inicio de las obras. "Si hubiera tenido una sola reunión con quien tomaba decisiones y me hubiera dicho sí o no, habría cambiado todo".

The Champions Burger en el RCDE Stadium de Cornellà. / El Periódico

57 ciudades, Europa y sin renunciar a Nueva York

En 2023 fue la primera vez que decidieron hacer ruta: Castellón, Alicante, Valencia, Málaga, Sevilla, Barcelona y Madrid. La gira de 2025 alcanzó las 57 ciudades y para 2026, Morales anticipa que podrían llegar a 70 u 80. "Dentro de poco iremos a Badalona y queremos hacer también Tarragona y Girona", avanza. La expansión europea —Oporto, Lyon, Burdeos y París— la gestiona el propio equipo de forma interna, sin socios locales. "Todo lo que hacemos es interno", subraya.

Y el siguiente horizonte que menciona con naturalidad es Estados Unidos. "¿Me veo en Nueva York? Sí, ¿y por qué no? Creo que lo haríamos mejor que muchos de allí. La hamburguesa en España tiene una calidad que no tiene la americana. Una 'cheeseburger' en Manhattan ronda ya los 30 dólares. En Champions Burger, hamburguesa, patatas y bebida no superan los 20 euros".

El impacto local tampoco es menor. Solo en Barcelona, la empresa ha movilizado a más de 80 proveedores locales por edición, con una reinversión en el tejido económico de la ciudad que supera el millón y medio de euros por parada. Desde que empezaron más de 300 hamburgueserías han participado en la Champions Burguer. El emplazamiento que más facturación genera, después de su Valencia natal, es precisamente la Plaza Universo de Barcelona.

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Ocho años después de aquel evento de cuatro días junto al río, los tres socios valencianos no han encontrado todavía el límite, dicen.