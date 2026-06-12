Los viajes del Imserso 2026-2027 se acercan: estas son las fechas que los pensionistas deben marcar en el calendario

Los viajes del Imserso ya miran hacia la temporada 2026-2027. Tras la confirmación oficial por parte del Gobierno de la continuidad del programa, miles de pensionistas esperan ahora la apertura de los trámites que permitirán acceder a una de las iniciativas de turismo sénior más demandadas de España.

La nueva temporada contará con 879.213 plazas, según la prórroga aprobada recientemente por el Ejecutivo para garantizar la continuidad del programa durante 2026 y 2027. La medida mantiene uno de los principales instrumentos de envejecimiento activo del país y permite sostener la actividad turística durante los meses de temporada baja.

A la espera de que el Imserso publique la convocatoria y el calendario oficial de acreditaciones, diversas informaciones del sector apuntan a que las nuevas altas podrían tramitarse entre finales de junio y principios de julio, siguiendo un esquema muy similar al de temporadas anteriores.

El Gobierno ya ha confirmado la continuidad del programa

La principal novedad no está en el número de plazas ni en cambios de gran calado, sino en la propia continuidad del programa. El Ministerio de Derechos Sociales aprobó recientemente la prórroga del contrato para la temporada 2026-2027, manteniendo la estructura implantada en la campaña anterior.

Esto supone que seguirán existiendo las plazas reservadas para personas con menores ingresos, que permiten viajar por 50 euros, así como otras medidas introducidas recientemente para favorecer un reparto más equilibrado de las plazas disponibles.

El programa mantiene además su triple oferta habitual: viajes a destinos de costa peninsular, costa insular y circuitos culturales, escapadas y turismo de naturaleza.

Las fechas que ahora vigilan miles de pensionistas

Aunque el Imserso todavía no ha publicado el calendario definitivo para la próxima campaña, el foco está puesto en las próximas semanas. Tradicionalmente, el organismo abre durante el verano el periodo para nuevas acreditaciones y para la actualización de datos de quienes ya forman parte del programa.

Por ese motivo, las fechas que han comenzado a circular en el sector turístico están generando interés entre los potenciales beneficiarios, especialmente entre quienes desean incorporarse por primera vez al sistema o revisar sus datos antes de la adjudicación de plazas.

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La clave ahora pasa por esperar la publicación oficial de los plazos por parte del Imserso. Sin embargo, lo que ya está confirmado es que la temporada 2026-2027 saldrá adelante con el mismo volumen de plazas que la anterior y con una estructura prácticamente idéntica, lo que permite anticipar que los preparativos para la próxima campaña ya han comenzado.