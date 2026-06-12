Estos trabajadores pueden cobrar el 100% de la baja laboral desde el primer día gracias a una nueva protección de la Seguridad Social

La Seguridad Social cuenta desde hace poco más de un año con una medida que muchos trabajadores desconocen y que permite acceder al 100% de la prestación por incapacidad temporal desde el primer día de la baja. Se trata de una protección específica para las personas que realizan una donación de órganos o tejidos en vida, una figura que fue reforzada mediante una ley aprobada a finales de 2024 y que entró en vigor en marzo de 2025.

La medida fue creada para evitar que quienes deciden donar un órgano o tejido sufran un perjuicio económico durante el proceso médico. Según la normativa, estas personas pueden acceder a una situación especial de incapacidad temporal que cubre tanto la intervención como las pruebas preparatorias y el periodo de recuperación necesario hasta recibir el alta médica.

Conviene aclarar un aspecto importante: esta protección no se aplica a cualquier operación quirúrgica, sino exclusivamente a los trabajadores que participan como donantes vivos en un proceso de donación destinado a trasplantes.

Una baja especial reconocida por ley

La protección fue incorporada mediante la Ley 6/2024, que modificó la legislación de Seguridad Social para crear una nueva situación especial de incapacidad temporal para donantes vivos de órganos o tejidos.

La principal novedad es que la prestación económica equivale al 100% de la base reguladora por contingencias comunes desde el primer día de la baja, sin aplicar los mecanismos ordinarios que pueden reducir el importe percibido durante los primeros días de incapacidad temporal.

Además, la norma elimina otro requisito habitual en muchas prestaciones: no exige un periodo mínimo previo de cotización para acceder a esta cobertura.

El objetivo, según explicó en su día el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones durante la puesta en marcha de la medida, es garantizar que la donación en vida no genere pérdidas económicas para quienes realizan este acto altruista.

Qué situaciones cubre esta protección

La cobertura no se limita al día de la intervención quirúrgica. La situación especial puede incluir los periodos necesarios de preparación médica previos a la donación, la propia operación y la recuperación posterior cuando exista imposibilidad para trabajar derivada del proceso de donación.

España mantiene desde hace años una posición de referencia internacional en materia de trasplantes y donación de órganos. Con esta reforma, el sistema de Seguridad Social incorpora una protección específica destinada a eliminar barreras económicas para los donantes vivos y reforzar la seguridad de quienes deciden participar en este tipo de procedimientos sanitarios.

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La existencia de esta baja especial demuestra que algunas de las últimas reformas laborales y de Seguridad Social no solo afectan a pensiones o prestaciones tradicionales, sino también a situaciones muy concretas que hasta ahora no contaban con una cobertura adaptada a sus circunstancias.