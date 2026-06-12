SpaceX calienta motores antes del toque de campana: los mercados anticipan un alza del 30%

El magnate Elon Musk ha vuelto a tocar la campana en Wall Street este viernes. La compañía aeroespacial que sueña con colonizar a Marte ha conquistado el índice Nasdaq este viernes con una prima cerca del 20% respecto al precio de la operación pública de venta (OPV). Los títulos apuntan a una cotización inicial de 162 dólares frente a los 135 dólares fijados en la salida.

El volumen del estreno es tan grande que, aunque las acciones han empezado a cotizar sobre las 9.50 de la mañana, hora de Nueva York (15.50, hora peninsular española), la negociación podría tardar algunas horas en comenzar.

El empresario sudafricano-canadiense regresa al parqué neoyorquino por segunda vez en su carrera. Y lo hace a las puertas de ser coronado el primer billonario del mundo y con aspiraciones que van más allá del espacio. Su primera cita en la Bolsa de Nueva York marcó la irrupción del coche eléctrico de Tesla, mientras que la segunda aspira a poner precio a la nueva economía espacial.

La operación constituye la mayor operación pública de venta (OPV) —o salida a bolsa— para su imperio tecnológico, construido sobre cohetes reutilizables, redes de satélites e inteligencia artificial. La compañía colocará títulos valorados en 75.000 millones de dólares a un precio de 135 dólares por acción, en lo que será una prueba decisiva sobre cuánto está dispuesto a pagar el mercado por la promesa de la conquista del espacio.

Por primera vez en la historia, el toque de campana se celebrará tanto en Nueva York como en Texas. En el parqué de Nueva York, cerca de 200 empleados de la compañía aeroespacial han dado el toque de campana, mientras que 1.000 trabajadores lo harán a la vez en Texas.

Un debut estratosférico

Sobre el papel, las señales del mercado apuntan a un debut explosivo. En este sentido, los derivados ligados a SpaceX, además de la negociación en mercados secundarios sitúan la valoración de la compañía entre los 2,3 y 2,4 millones de dólares, una valoración muy por encima de los 1,77 fijados en la OPV. Por ello, el mercado anticipa hoy una revalorización potencial de doble dígito, de entre el 35% y el 40% en el primer tramo de la sesión.

La magnitud de la operación y el frenesí inversor que rodea el estreno han encendido algunas señales de alarma entre inversores. Anders Schelde, director de inversiones de AkademikerPension, un fondo de pensiones danés, ha alertado que el miedo de quedarse fuera (FOMO, o Fear of Missing Out, en inglés), podría estar incentivando a los inversores minoristas, en una entrevista con la agencia Bloomberg. Schedle ha diagnosticado que la OPV de SpaceX es una “iniciativa muy arriesgada” y que, “en los próximos años pueden salir mal muchas cosas, y de hecho saldrán mal”.

Manuel Pinto, estratega jefe de XTB, llama a la cautela. El analista explica que el atractivo del debut también es su principal riesgo. "La valoración ya descuenta unas expectativas extraordinariamente elevadas y cualquier decepción, ya sea en resultados, crecimiento o ejecución, podría provocar correcciones importantes".