Sandra Bestraten: frente a Gaudí, Cerdà

Cuando se le pregunta cuál es su edificio de referencia en Barcelona, señala, por decir uno, el Umbracle del parque de la Ciutadella. "Permite estar en la ciudad sin perder la naturaleza", explica la nueva decana del Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC), Sandra Bestraten. El edificio, levantado entre 1883 y 1884 con motivo de la Exposición Universal de 1888 y obra de Josep Fontseré, representa ese híbrido cerdaniano de naturalizar lo urbano y urbanizar lo rural. "Como estar en un bosque, sin salir del asfalto". La contradicción que no tiene por qué ser conflicto, sino diálogo.

Bestraten, quién será deste 17 de junio "arquitecta de los arquitectos", cuando tome posesión de su cargo electo, nació en Barcelona (1976), se graduó por la ETSAB-UPC y es profesora en esa misma escuela y en la UIC. Inició su carrera con un proyecto en la Universidad Indígena de la Chiquitania (Bolivia), basado en la autoconstrucción y materiales locales.

Y aquel trabajo, que en 2003 ganó el concurso de cooperación de las universidades politécnicas españolas, operó como su verdadera tesis doctoral —no se doctoró—, por la que construir bien es, ante todo, una herramienta de autonomía social que no debe generar dependencias tecnológicas. "Si hoy usáramos más materiales de origen local, los costes de la construcción no serían tan volátiles" asocia.

Desde entonces, ha presidido la ONG Universidad sin Fronteras, ha formado parte de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la UPC y pilota, junto a su marido Emili Hormias, el despacho Bestraten Hormias Arquitectura. Instalaron su estudio en pleno Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat), donde hoy reside; una estrecha implicación vecinal que la llevó a firmar recientemente el libro De la Zona Franca a la Marina. 100 anys d'habitatge social a Barcelona (1925-2025).

En 2018, año de inflexión, culminó la rehabilitación de Ca la Dona y fue elegida presidenta de la Demarcación de Barcelona del COAC, bajo la histórica decanía de Assumpció Puig. Ahora, vestida de traje azul celeste y una energía arrolladora, se prepara para convertirse en la segunda mujer decana de la institución, tras vencer en las urnas a Guim Costa.

Fábricas móviles

Dice que uno de sus mayores empeños será dignificar los oficios que trabajan en lo que denomina “fábricas móviles”, que no terminan en la arquitectura, y atañen a todos los artesanos, biólogos o albañiles que trabajan en la obra. "Cuando se hace un edificio, puede haber 300 personas dándolo todo, pero cuando se acaba, la energía se traslada a otro lugar. Ese carácter efímero nos dificulta enormemente reivindicar derechos laborales básicos", traslada con ímpetu.

Todo es político ahora, y no tengo tan claro que lo técnico deba politizarse...

Lo compara con gigantes como SEAT. "Nadie iría a pedir un coche a mitad de precio a costa de reducir el sueldo de los ingenieros; los sindicatos no lo permitirían. Nuestro sector carece de esa estructura, y eso está fulminando el relevo generacional".

¿Cómo pretende revertirlo? "Pues conversando, y reuniéndome personalmente con quién haga falta". En un año bautizado bajo el ala de Gaudí, recuerda ante la exigencia climática y la necesidad de viviendas asequibles el sentido común de Ildefons Cerdà (1815 - 1876). Lo cristaliza en la porosidad de los interiores de manzana. ¿Frente a los ejes verdes? "Todo es político ahora, y no tengo tan claro que lo técnico deba politizarse". ¿Entonces? "Evalúemos... Hay que evaluar más, y politizar menos".