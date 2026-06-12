Sandra Bestraten, decana del COAC: "Hay que aprovechar a Gaudí para reivindicar la rehabilitación por la puerta grande"

En un año que promete ser crucial para repensar su modelo urbano, a la agenda institucional de Barcelona se le acumulan las grandes citas. "¡Ha sido una verdadera casualidad!", reconoce la recién elegida decana del Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC), Sandra Bestraten (Barcelona, 1976). Por un lado, la Capitalidad Mundial de la Arquitectura (UNESCO) y el Congreso Internacional (UIA), que reunirá a más de 10.000 arquitectos de todo el mundo para debatir los retos de la profesión. Por el otro, el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, pero también la conmemoración del legado urbanístico de Ildefons Cerdà.

¿Esperaban esta confluencia de actividades?

No había ninguna voluntad de hacerlo coincidir y, sinceramente, no sé si es bueno... Una cosa son los retos de la arquitectura y el oficio de cara al siglo XXI, y otra muy diferente es la conmemoración de la muerte de Gaudí. A nosotros nos sabe mal que la Sagrada Família se acabe "comiendo" toda la innovación que hay detrás de muchas otras cosas que hacemos los arquitectos. Tocará seguir haciendo mucha pedagogía, porque Barcelona no ha sido escogida capital mundial de la arquitectura por la Sagrada Família, sino por toda la diversidad que los profesionales le están dando a la ciudad.

Nos sabe mal que la Sagrada Família se acabe "comiendo" toda la innovación que hay detrás de muchas otras cosas que hacemos los arquitectos.

La entrega de los premios del Congreso se hará precisamente en la Sagrada Família. ¿No alimenta eso la confusión?

Con la visita del Papa, el Año Gaudí, la enorme relevancia turística del templo... puede que ahí se confunda un poco el mensaje. Ahora bien, como vendrán arquitectos de todo el mundo, es una oportunidad para que entren, vean el monumento, y acercarlos a la sociedad, pero solo será un escenario más.

Mencionaba el turismo. La Sagrada Família es el gran imán, pero también núcleo del malestar vecinal.

Si el turismo no está masificado, no es una problemática. En los barrios donde el flujo es moderado, que un restaurante tenga más clientes es positivo, y es bonito que una persona de fuera conviva con los vecinos. El problema es la concentración. Barcelona tiene 22 ejes comerciales increíbles. Bienvenido sería que no todo se quede en el Passeig de Gràcia; si logramos que la actividad se extienda de forma estratégica a zonas como Creu Coberta conseguiremos equilibrar y repartir la economía en el territorio.

El día que se acabe el templo, hay que luchar para que toda esa cantera de artesanos sigan estando disponibles. Hay que alargar su vida, sea cómo sea.

Pero el conflicto sigue ahí. ¿Cuál es su diagnóstico del entorno de la Sagrada Familia?

Me gustaría escapar del conflicto religioso o turístico... aunque hay dos cosas en la Sagrada Familia actual que defiendo firmemente. Por un lado, la innovación tecnológica. Se están prefabricando piezas en taller para luego subirlas a más de 100 metros de altura con un margen de error de un solo milímetro... ¡Ojalá tuviéramos ese nivel de rigor e industrialización en todo el sector de la construcción actual! Otra faceta es la salvaguarda de los oficios. Gracias a la magnitud de esta obra, Barcelona conserva una cuarta generación de artesanos vivos, con picapedreros, vidrieros y ceramistas. El día que se acabe el templo, hay que luchar para que toda esa cantera de artesanos siga estando disponible. Hay que alargar su vida, sea como sea. Ponerse de espaldas al monumento no tiene sentido. Lo que sí nos compete como arquitectos no es el edificio en sí, sino sus terminaciones, las calles y el barrio que lo envuelve.

Las aceras de cinco metros del Eixample son maravillosas, pero son completamente insuficientes para absorber unas visitas tan intensas.

¿Qué falla exactamente en ese espacio público?

Las aceras de cinco metros del Eixample son maravillosas, pero son completamente insuficientes para absorber unas visitas tan intensas... El turismo masificado se podría resolver muchísimo mejor desde el codiseño del espacio público. Ahora que se divisa el final de la construcción del monumento, espero que todas las energías se concentren en su entorno. Hay dos manzanas directamente afectadas por el planeamiento y nadie sabe con certeza qué pasará con ellas. Esto debe abordarse ya, aunque me consta que tanto el Ayuntamiento como el Bisbat lo están trabajando.

Sandra Bestraten posa delante colegio, en la plaça Nova, cubierto por el cartel que anuncia la celebración del Congreso Mundial de Arquitectura (28 al 2 de junio de 2026), una de las múltiples efemérides urbanísticas, donde se debatirán los retos del sector. / Ferran Nadeu / EPC

Si apartamos la postal turística y religiosa, ¿qué reivindica de Gaudí?

Su técnica. El Parc Güell, por ejemplo, se podría explicar únicamente desde la gestión del agua. Gaudí entendía nuestro clima mediterráneo y diseñó un sistema donde toda el agua de lluvia se recoge en depósitos para regar una vegetación de bajo consumo. También era un genio en el reciclaje de materiales, que va mucho más allá del trencadís, y abarca el uso de mallas de colchones viejos para armar construcciones o restos de forja de metal para las barandillas de La Pedrera. Incluso en las caballerizas de la Finca Güell construyó con tapia de tierra, un material idóneo que transpira de maravilla, recuperando a tapiadores de Lleida porque aquí se había perdido la técnica.

¿Fue todo gracias a Gaudí?

No era un genio solitario. Sabía trabajar en equipo, captaba el mejor talento y les hacía sentir protagonistas. Es el caso de Josep Maria Jujol, a quien confiaba el diseño de partes cruciales de los proyectos. Tampoco tendríamos siete edificios patrimonio de la UNESCO sin los artesanos. E igual de importante fue la confianza de la administración pública. De hecho, las normativas actuales ni nos dejarían levantar un edificio como la Sagrada Familia. Necesitamos esa confianza técnica para poder innovar.

Barcelona no ha sido escogida capital mundial de la arquitectura por la Sagrada Família

¿El arquitecto puede ser símbolo de innovación?

Sin duda. Hay que aprovechar a Gaudí para reivindicar la rehabilitación por la puerta grande. El gran ejemplo de Gaudí rehabilitando es la Casa Batlló. Era una casa convencional y le piden que la reforme. Para él, rehabilitar no fue meter un poco de aislamiento; es hacer que entre más luz, trabajar la ventilación para mejorar el confort, la biohabitabilidad... Y hoy en día, los edificios históricos que pisamos y disfrutamos, como la Casa Vicens, no estarían vivos si arquitectos actuales como Elías Torres no hubieran intervenido para transformar una vivienda privada en un museo, cumpliendo con las estrictas normativas vigentes.

¿Cree que falta concienciación sobre el mantenimiento del patrimonio común?

Se ha perdido la tradición que existía antes de pintar la casa cada año. La gente gasta mucho dinero en cambiarse la cocina hasta dos veces a lo largo de su vida, pero se olvida de intervenir en la fachada, los espacios comunes, el ascensor, o las cubiertas, que acaban abandonadas cuando podrían convertirse en zonas verdes, Hay que sensibilizar a la ciudadanía de que rehabilitar es mejorar la vida del edificio, tu propio confort y revalorizar tu patrimonio.