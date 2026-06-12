La paralización de contratos de Defensa amenaza casi un tercio del empleo de Santa Bárbara en Sevilla

Santa Bárbara afronta un escenario de fuerte incertidumbre industrial y laboral en su planta de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tras la paralización del contrato vinculado al obús SIAC y la continuidad provisional, solo hasta finales de año, del programa de mantenimiento de los carros Leopardo. La situación, trasladada tras las reuniones mantenidas con el Ministerio de Defensa, afecta a contratos valorados en torno a 240 millones de euros y podría derivar en la salida de casi un tercio de la plantilla sevillana si no se reactivan los programas.

Según la información comunicada por la dirección al comité de empresa, el impacto hasta final de año podría alcanzar los 90 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos. La compañía trasladó en un encuentro reciente que la afectación podría aumentar en 2027 si la planta pierde definitivamente la carga de trabajo asociada a estos contratos. La filial española de General Dynamics emplea en su planta sevillana a 350 trabajadores.

El programa del obús queda actualmente paralizado, mientras que el contrato de los Leopardo seguiría operativo aproximadamente hasta final de año. A partir de ese momento, y si no se produce una reactivación por parte del Ministerio de Defensa, la empresa prevé una reducción significativa de la actividad en el centro andaluz. Se trata de contratos firmados en 2022 previos a los Programas Especiales de Modernización (PEM) concedidos el pasado año.

La dirección ha trasladado que está analizando todas las opciones posibles ante un escenario especialmente complejo. La empresa sostiene que ha venido adelantando fondos propios para estos dos programas y que, por el momento, se encuentran en una situación de pérdidas económicas vinculada a los mismos.

La reducción de carga de trabajo ya ha tenido consecuencias laborales. Según la información trasladada, Santa Bárbara se ha visto obligada a prescindir de 12 personas. De mantenerse el escenario actual, el impacto podría superar las 20 salidas en junio y alcanzar hasta 70 adicionales durante los próximos meses de este año.

Desde el comité de empresa consideran necesario informar de manera transparente a la plantilla, aclarar la situación y compartir la información disponible para evitar interpretaciones. Por ello, próximamente se convocará una asamblea informativa en la que se ampliarán los detalles y se abordará conjuntamente el escenario abierto.

La decisión de Defensa tiene un impacto directo en la actividad de Santa Bárbara Sistemas, principalmente en Alcalá de Guadaíra, donde la compañía había definido un plan de inversión cercano a los 60 millones de euros hasta 2029 para su Centro de Excelencia de Mantenimiento del Ciclo de Vida. Ese plan queda ahora condicionado por la evolución de los contratos congelados.

Amenaza para la fábrica de Asturias

Fuentes conocedoras de la situación subrayan que la paralización de los programas no responde a una falta de capacidad industrial, técnica o de desempeño por parte de Santa Bárbara. La compañía ha demostrado su solvencia en trabajos recientes, como la preparación de carros Leopard destinados a Ucrania, y cuenta con el reconocimiento del Ejército de Tierra por la calidad de los trabajos realizados y el comportamiento de los sistemas mantenidos y actualizados.

La situación resulta especialmente llamativa en un contexto de aumento del gasto en defensa y de necesidades operativas críticas para las Fuerzas Armadas. Desde el entorno laboral e industrial se advierte de que la interrupción de estos programas puede poner en riesgo capacidades estratégicas difíciles de recuperar, además de provocar una pérdida de conocimiento técnico altamente especializado.

La cancelación o congelación de los trabajos también afecta a la fábrica de Trubia (Asturias) por la interrupción de la fabricación de los tubos de 120 milímetros destinados a los carros Leopardo. A ello se suma el retraso en el lanzamiento del programa del vehículo de apoyo de cadenas (VAC) por parte del Ministerio de Defensa, una circunstancia que podría agravar la situación en el centro asturiano.

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El comité reclama claridad sobre el futuro de los contratos y sobre las alternativas previstas para garantizar tanto la continuidad de la actividad industrial como el mantenimiento del empleo. La próxima asamblea con la plantilla servirá para trasladar la información disponible, resolver dudas y analizar los próximos pasos ante un escenario que mantiene en vilo a los trabajadores de Santa Bárbara en Sevilla.