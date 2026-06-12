Acuerdo en el ERE de Nissan: los trabajadores aceptan las indemnizaciones de 50 días por año trabajado

Una mayoría de trabajadores de Nissan en los centros auxiliares de El Prat de Llobregat y Zona Franca han votado a favor de las indemnizaciones ofrecidas por la multinacional en el expediente de regulación de empleo (ERE). La automovilística ha puesto encima de la mesa compensaciones sustancialmente superiores a los mínimos legales, si bien un poco por debajo a las que ofreció en 2020 a los afectados por el gran cierre de su histórica factoría. Sumado a las garantías de recolocación en otras compañías para parte de los afectados, una mayoría de empleados ha votado a favor y se cierra así el expediente.

Nissan está decidida a acentuar y acelerar su desinversión en Catalunya. Es por ello que hace un mes planteó 211 despidos en sus centros auxiliares. Un planteamiento que apenas ha variado tras 30 días de negociaciones y distintas acciones de protesta por parte de los sindicatos, llevando, como lo hicieron en 2020, los bocinazos hasta las puertas del consulado de Japón en Barcelona.

De los 211 despidos de salida, finalmente la empresa bajó a 194. Una reducción escasa que ha generado malestar entre la plantilla, ya muy insatisfecha con la multinacional desde hace años. Y que va acompañada con un paquete de indemnizaciones que son altas si se comparan con otros ere que ha habido en el sector, pero que no alcanzan las condiciones pactadas hace seis años para la propia Nissan.

Ello ha provocado que en el centro de recambios el 'sí' se haya impuesto, pero no de manera holgada, con un 60% de los votos. En el resto de centros de Zona Franca y El Prat el acuerdo ha prosperado por más del 97% de los votos, según explican fuentes sindicales consultadas.

Compensaciones por encima del mínimo

Los afectados por la reestructuración saldrán con un pago de 50 días por año trabajado, sin tope de mensualidades (el mínimo legal para un improcedente es de 33 días, con tope de 24 mensualidades), o un plan de rentas a partir del 75% de su salario, en función de la edad, según esas mismas fuentes sindicales consultadas.

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El principio de acuerdo que han ratificado este viernes los empleados se alcanzó tras una maratoniana mediación en la sede del Departament de Treball, que empezó el martes y acabó el miércoles pasadas las nueve de la mañana.