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Más cambios en las pensiones

Miles de mutualistas podrán sumar años cotizados para la jubilación con la nueva pasarela a la Seguridad Social

La reforma impulsada para los profesionales que cotizaron en mutualidades alternativas avanza en el Congreso y permitirá reconocer determinados periodos para mejorar la futura pensión

Interior oficina de la Seguridad Social, en una imagen de archivo

Interior oficina de la Seguridad Social, en una imagen de archivo / Ramón Gabriel

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Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Madrid
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Miles de profesionales que durante años cotizaron fuera del sistema público de pensiones podrían estar más cerca de mejorar su futura jubilación. El Congreso ha dado un nuevo paso esta semana para sacar adelante la denominada pasarela de mutualistas a la Seguridad Social, una medida largamente reclamada por distintos colectivos profesionales y que busca reconocer parte de los periodos cotizados en mutualidades alternativas para que puedan computar en el acceso a una pensión pública.

La iniciativa llega además en una semana especialmente relevante para el debate sobre las pensiones. Mientras la Cámara ha respaldado avances en la regulación de la pasarela para mutualistas, no ha prosperado la propuesta para eliminar los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas de personas con largas carreras de cotización, una reivindicación defendida desde hace años por asociaciones como ASJUBI4, algo que tildaron como “traición histórica”.

La futura pasarela está dirigida principalmente a profesionales colegiados que durante décadas desarrollaron su actividad a través de mutualidades alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), entre ellos abogados, procuradores, arquitectos o ingenieros. Muchos de ellos han denunciado en los últimos años que las prestaciones previstas por sus mutualidades resultan notablemente inferiores a las pensiones del sistema público.

Según el texto que sigue su tramitación parlamentaria, determinados periodos de cotización realizados en estas mutualidades podrán ser reconocidos dentro de la Seguridad Social mediante un mecanismo específico cuya aplicación concreta deberá desarrollarse posteriormente.

¿Qué supone la nueva pasarela para los mutualistas?

La principal novedad es que abre la puerta a que parte de la trayectoria profesional desarrollada fuera del sistema público pueda tener efectos en la futura jubilación.

Esto no significa que todos los mutualistas vayan a recibir automáticamente una pensión más elevada ni que se produzca un incremento idéntico en todos los casos. La cuantía final dependerá de factores como los años reconocidos, las bases de cotización computables y las condiciones concretas que establezca el desarrollo normativo.

Sin embargo, organizaciones representativas del colectivo llevan meses advirtiendo de que algunos profesionales podrían experimentar mejoras significativas respecto a las prestaciones que obtendrían exclusivamente a través de sus mutualidades.

Aún faltan algunos flecos

La norma fija el marco legal para la creación de la pasarela, pero todavía quedan aspectos relevantes pendientes de concreción. Entre ellos figuran los criterios para convertir las aportaciones realizadas a las mutualidades en periodos computables dentro de la Seguridad Social y el procedimiento que deberán seguir los potenciales beneficiarios.

Lo que sí parece claro es que el reconocimiento de estas carreras profesionales era una de las principales demandas de miles de mutualistas que reclamaban una solución para evitar que décadas de actividad profesional quedaran fuera del cálculo de su futura pensión.

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La aprobación de esta medida supone uno de los movimientos más relevantes de los últimos años para este colectivo y marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre las mutualidades alternativas y el sistema público de pensiones.

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