Mercadona pone en marcha su primera colmena semiautomatizada

Mercadona ha puesto en marcha la primera colmena que automatiza parcialmente el proceso de preparación de productos no perecederos, lo que permite alcanzar una capacidad de 5.000 pedidos diarios y reducir el esfuerzo de las 700 personas que desarrollarán su actividad en estas nuevas instalaciones, según ha infomado la cadena de distribución valenciana presidida por Juan Roig.

Ubicada en el polígono La Atalayuela, en el distrito de Villa de Vallecas de Madrid, esta colmena "marca dos hitos para la compañía: es la primera semiautomatizada y la de mayor superficie, con 32.000 metros cuadrados". Gracias a la incorporación de 70 robots, automatiza los procesos en más de 2.700 referencias del surtido de secos cambiando la forma de preparar los pedidos. El trabajador ya no recorre pasillos para localizar los productos, sino que es el producto el que llega hasta su estación de preparación de pedidos.

Inversión

Este nuevo almacén online ha supuesto una inversión de 54 millones de euros, de los que una parte se han destinado a este proceso de automatización. La colmena de Vallecas tiene una capacidad de servicio de 5.000 pedidos al día, que sumados a los que pueden preparar el resto de la colmenas de Madrid elevan el total a 8.000 pedidos diarios en esta autonomía. Con su puesta en marcha, Mercadona refuerza el servicio online de la Comunidad de Madrid hasta llegar a finales de 2026 al 95 % de las localidades de la Comunidad.

Un empleado de Mercadona en la colmena / Levante-EMV

Según Juana Roig, directora general de Mercadona Online, “Vallecas es la primera colmena semiautomatizada que ponemos en marcha, y la hemos diseñado con la idea de que su gran tamaño y la tecnología estén al servicio de nuestro modelo: mejorando el día a día de nuestros trabajadores y aumentando el nivel de servicio de los jefes (clientes) al recibir su pedido".

Furgonetas

La colmena de Vallecas dispondrá, además, de 175 furgonetas de reparto ECO, con las que, además de mejorar su eficiencia reducen el impacto medioambiental y que se suman a las 80 de Getafe y a las 50 de Boadilla del Monte. Ello elevará el total de su flota en la Comunidad de Madrid a más de 300 furgonetas, todas ellas adaptadas para mantener la cadena de frío de los productos que así lo necesitan y para reducir al mínimo el impacto de su actividad.

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La colmena de Vallecas es la tercera que Mercadona pone en marcha en la Comunidad de Madrid, tras la apertura de Getafe y Boadilla del Monte, y la séptima en España, después de las aperturas en Valencia, Barcelona, Alicante y Sevilla.