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Justo Márquez, jubilado: "Hoy es un día de mucha alegría y entusiasmo para aquellas personas que son pensionistas"

El jubilado anticipado, que cumple 62 años, comparte en redes sociales su entusiasmo por recibir una pensión tras más de 35 años cotizados en dos regímenes de la Seguridad Social

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Con 62 años y más de 35 cotizados, Justo Márquez decide jubilarse de forma anticipada

Con 62 años y más de 35 cotizados, Justo Márquez decide jubilarse de forma anticipada / Sport - ARCHIVO

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Alejandro Navarro

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Una vez que llega el momento de jubilarse, no todos suelen tener claro cuál es la opción más rentable, si retirarse cuando le toca, es decir, a los 66 años y 10 meses (edad ordinaria de jubilación); o al contrario, optar por la alternativa de la jubilación anticipada, siempre que se demuestren 35 años cotizados como mínimo.

Este último ha sido el caso de Justo Márquez, un hombre de 62 años que ha estado cotizando por más de 35 años en dos regímenes distintos de la Seguridad Social: el Régimen General y el de autónomos. De este modo, con el visto bueno del Tribunal Médico, el trabajador pudo solicitar la jubilación anticipada.

Más de 35 años cotizando a la Seguridad Social

En palabras de Justo, esta decisión le permitirá beneficiarse de "una buena y maravillosa pensión". De esta forma, el mismo día que cumplió 62 años (22 de abril de 2025), el jubilado compartió en su cuenta de TikTok (@justsanchez1) sus primeras impresiones como pensionista en "un día de mucha alegría y mucho entusiasmo".

En este caso, Justo había cotizado a la Seguridad Social, tanto como trabajador por cuenta ajena como autónomo, lo que le permitió cumplir los requisitos para acceder a la jubilación anticipada. "Llevo más de 35 años cotizando a la Seguridad Social en dos regímenes al mismo tiempo", asegura en su perfil de redes sociales.

En un primer momento, cuando el pensionista decidió jubilarse de forma anticipada, su prestación fue menor de lo que esperaba, ya que solo cobró la cantidad correspondiente al periodo entre el 22 y 30 de abril. Sin embargo, a partir de este momento, recibiría el importe de un mes completo.

Cómo se tramita la pensión de jubilación

Antes de nada, conviene recordar la importancia de calcular la pensión y evitar sorpresas en la cuantía final de las pensiones que se recibirán. Los dos elementos clave son, por un lado, la base reguladora y, por otro, el número de años cotizados. Además de ello, también será necesitar comprobar las cláusulas específicas de cada jubilación.

En todo caso, cuando llega el momento de formalizar la jubilación con la Seguridad Social, este trámite se puede realizar presencialmente o a través de Internet.

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Para realizarlo en persona, será necesario acudir a una oficina con cita previa y presentar el DNI junto con la documentación necesaria. Por otro lado, en cuanto a la modalidad online, los ciudadanos pueden acceder al portal oficial mediante el certificado digital o Cl@ve permanente.

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