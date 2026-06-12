Foment duda de que la economía española pueda seguir creciendo más que la europea

Foment del Treball duda de que la economía española pueda mantener durante mucho más tiempo un nivel mayor de crecimiento respecto a la media europea. Durante casi el último lustro, la velocidad del PIB español y catalán ha sido superior (en algunos compases sustancialmente superior) que el resto de grandes economías del Viejo Continente, pero la guerra en Oriente Medio está agravando una desaceleración que ya se venía gestando antes de que se disparara el primer misíl y la histórica patronal llama a incentivar mejoras en la productividad para revertir esa tendencia.

"España y Catalunya continuan creciendo más que Europa, pero la ventaja se reduce y, sin mejoras en la productividad, será difícil mantenerla en el tiempo", recoge el informe de coyuntura publicado este viernes. Las principales casas de estudio son unánimes en esa dirección. El FMI, la Comisión Europea y la OCDE anticipan un crecimiento del PIB español de entre el 2,4% y el 2,1% para este año, frente a una horquilla de entre el 0,8% y el 1,1% que estiman para la zona euro.

Margen hay, y de un punto o más, si bien este se va estrechando. Para el año que viene, 2027, esos mismos organismos apuntan a que España crecerá entre un 1,7% y un 1,9%, frente a un 1,2% de la zona euro.

Todas estas previsiones contemplan las primeras estimaciones de impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán, pero no así anuncios más recientes como la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). La institución presidida por Christine Lagarde decidió encarecer, por primera vez en tres años, el crédito y ello encarecerá directamente la financiación de las empresas y las hipotecas de las familias.

La misma persigue reducir la inflación, si bien también podría lograrlo a costa de reducir todavía más los ritmos de crecimiento. Por ponerlo en siglas, la evolución del IPC condicionará la del PIB. Sobre si la decisión del supervisor bancario es una buena o mala noticia para la economía española y catalana no se ha pronunciado Foment del Treball en su informe.

La otra gran patronal catalana, Pimec, sí ha fijado su posición al respecto, este mismo viernes en una nota informativa: "Pimec considera que esta subida de tipo se tiene que interpretar como una medida de prudencia ante el riesgo de persistencia inflacionaria, pero alerta que una nueva fase de endurecimiento monetario no puede sustituir las políticas europeas y estatales necesarias para actuar sobre el origen de los costes. En una economía formada mayoritariamente por pymes, más tipos de interés implican más coste financiero, menos margen de inversión y más presión sobre el circulante".

Encrucijada

La subida de tipos del BCE, tras tres años sin tocarlos, podría no ser la última a corto plazo y distintos gabinetes de estudios señalan que el conflicto en Oriente Medio entra ahora en una fase decisiva: si se alcanza un acuerdo de paz, las secuelas serán sustancialmente menores que si los combates (y sus efectos en las cadenas de distribución globales) se alargan ya entrado el segundo semestre del año.

La Cambra de Comerç de Barcelona ya alertó en mayo que el escenario A era muy diferente que el del B y que se vería obligada a una fuerte revisión de sus estimaciones de crecimiento de la economía si los combates se prolongan. De momento, tal como confirman los datos del IPC actualizados este mismo viernes, la inflación sigue elevada, pero contenida, en un 3,2%.

Aunque es una cifra 'artificial', distorsionada por las ayudas fiscales del Gobierno a los carburantes, quehan caducado ya y que no influirán sobre la revisión del mes que viene. Según cálculos de la gran patronal española, CEOE, de no haber aplicado el Ejecutivo dichas ayudas, el IPC hubiera escalado al 4,4%. De momento, la entidad mantiene su previsión del IPC en el 3,1% para el conjunto de este año "si no se dilata el conflicto en Oriente Próximo", según ha alertado este viernes en un comunicado.

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"El mes de junio será un momento decisivo para la deriva del conflicto en el Oriente Medio. Si la situación no se aclara en las próximas semanas, aumentan las probabilidades que la inflación mantenga este incremento lento y se consolide por encima del 3% durante más tiempo, con el correspondiente traslado a los costes de las empresas", anticipan desde Pimec.