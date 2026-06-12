Duro congela la negociación sobre Barros hasta que el juez decida un plan de viabilidad

Duro Felguera no prevé tomar ninguna decisión sobre una posible venta de su taller de Barros (Langreo) hasta que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón no se pronuncie sobre su plan de reestructuración, según fuentes conocedoras de los planes de la empresa asturiana de ingeniería.

En las últimas semanas, las miradas se han centrado en Duro y en sus negociaciones con la empresa de defensa Indra para la compraventa del recinto de Barros, donde la segunda quiere implantar una fábrica de blindados. Quienes siguen más de cerca las conversaciones advierten de que el "tiempo se acaba" y que Duro debe tomar una decisión que facilite la venta porque, de no ser así, Indra podría trasladar la inversión a otra comunidad autónoma. La opción de As Pontes (La Coruña) ha ganado fuerza en las últimas fechas.

No obstante, Duro quiere esperar a que el juez Rafael Abril, titular del juzgado gijonés, se pronuncie sobre el plan de reestructuración con el que la compañía quiere evitar la quiebra. Los pasados 23 y 24 de abril tuvo lugar la vista oral y la empresa lleva desde entonces a la espera de la resolución del magistrado, con la esperanza de que este homologue el plan y despeje definitivamente el camino de la reordenación de la compañía. Pero hasta que ese momento llegue, Duro no moverá ficha.

Hay otro factor que, según fuentes conocedoras, explica en parte la posición actual de Duro. Un episodio en el que también figuran Indra y el Gobierno español. En 2021, como parte del rescate de 120 millones de euros a la empresa asturiana, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) –actualmente principal accionista de Indra– compró a Duro el 40% de su filial Epicom, dedicada a la encriptación de información sensible de organismos públicos como el Ministerio de Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o la Casa Real.

En 2023, la SEPI completó la operación adquiriendo el 60% restante y dando entrada en el accionariado a dos compañías que se quedaron con el 30% cada una: Indra y la tecnológica española Oesía. En total, Duro ingresó unos 8 millones de euros por Epicom.

"Cuando se estaba ultimando la segunda parte de la venta ya estaban muy avanzadas las negociaciones con los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México para entrar como socios de control de Duro, y el precio obtenido por ese 60% de Epicom (5,32 millones) estuvo a punto de hacer desencarrilar la entrada de los mexicanos, porque a ellos les parecía malvender a la SEPI y a Indra uno de sus principales activos, lo valoraban por mucho más", explican las fuentes.

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No obstante, la venta de Epicom se consumó, y los dueños de Duro "están teniendo muy presente aquel episodio en las actuales negociaciones sobre Barros" en lo relativo al dinero.