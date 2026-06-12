Cetaqua moviliza más de 340 millones de euros y crea 2.000 empleos especializados en sus 20 años de actividad

Desde su creación, Cetaqua, el Centro Tecnológico del Agua, ha movilizado más de 340 millones de euros en financiación para el territorio, contribuido a la creación de cerca de 2.000 empleos de alta cualificación y desarrolla actualmente más de 100 proyectos de innovación aplicada al año.

La entidad ha compartido estos resultados durante la celebración de su vigésimo aniversario con la jornada “Innovación global con impacto local: 20 años transformando el agua”, celebrada en el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat. El encuentro ha reunido a autoridades, expertos y representantes del ecosistema innovador para analizar la evolución del sector hídrico y debatir sobre los retos que marcarán su futuro.

Fundado en 2006 en Barcelona como fruto de una alianza entre Aigües de Barcelona, perteneciente al grupo Veolia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Cetaqua nació con el objetivo de conectar la ciencia, la empresa y las instituciones para dar respuesta a los desafíos relacionados con el agua.

A lo largo de estas dos décadas, el grupo ha compartido que ha conseguido apalancar más de 340 millones de euros mediante financiación pública competitiva procedente de programas nacionales y europeos. Además, ha mantenido un ratio de éxito superior al 50%, "muy por encima de la media habitual de este tipo de convocatorias, situada en torno al 14%", explican.

Esta capacidad para captar recursos ha favorecido la creación de aproximadamente 2.000 empleos de alta calidad vinculados a los retos del agua y la sostenibilidad. Asimismo, la organización ha ejecutado 130,6 millones de euros en actividades de I+D+i, de los cuales 55,3 millones corresponden a financiación pública competitiva, distribuidos en un total de 107 proyectos.

En la actualidad, Cetaqua desarrolla más de 100 proyectos anuales orientados a responder a necesidades concretas del entorno. Del total de iniciativas, un 37% cuenta con cofinanciación procedente de convocatorias competitivas. Para ello, el centro dispone de un equipo formado por más de 100 investigadores altamente cualificados, de los cuales 25 profesionales trabajan directamente en la optimización de los activos de Aigües de Barcelona y del área metropolitana.

La actividad investigadora de Cetaqua se apoya, además, en una red de más de 500 colaboradores pertenecientes al ecosistema de innovación y en más de 700 metros cuadrados de infraestructuras experimentales y plantas piloto instaladas en entornos reales para validar nuevas soluciones. A ello se suma la evaluación de más de 90 tecnologías emergentes mediante pruebas de concepto, consolidando al centro como uno de los principales referentes europeos en innovación aplicada al ciclo integral del agua.

Ciencia e innovación para afrontar los desafíos del agua

El centro incorpora tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, los gemelos digitales y herramientas de análisis de datos para mejorar la gestión de los recursos hídricos.

Daniel Tugues, director País de Veolia en España, ha destacado que "hace 20 años impulsamos, junto con el CSIC y la UPC, un centro de referencia para conectar ciencia, innovación y gestión del agua. Con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona, esa apuesta ha convertido hoy a Barcelona y su área metropolitana en un referente internacional en innovación aplicada al agua".

Por su parte, Rubén Ruiz, presidente del Patronato de Cetaqua, ha señalado que "el legado de Cetaqua es haber demostrado que la colaboración entre ciencia, universidad, empresa e instituciones puede generar conocimiento útil, atraer talento, movilizar inversiones y desarrollar soluciones capaces de mejorar la vida de las personas".

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El acto conmemorativo también ha contado con la participación deNúria Montserrat, consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat de Catalunya, el experto Demetrios G. Eliades, profesor del KIOS Research and Innovation Center of Excellence, quién ha ofrecido una ponencia sobre la hoja de ruta europea para la resiliencia hídrica, junto a Marina Arnaldos, gerente de Cetaqua Barcelona, y representantes de Aigües de Barcelona, la Agencia Catalana del Agua, el CSIC y la Universitat Politècnica de Catalunya.